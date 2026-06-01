1 de junio de 2026
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Guaymallén

Guaymallén: lo atraparon in fraganti vendiendo droga en la calle

Un hombre quedó detenido al ser sorprendido por la Policía de Mendoza cuando vendía droga en Guaymallén.

Parte de lo incautado en el procedimiento.&nbsp;

Parte de lo incautado en el procedimiento. 

 Por Pablo Segura

Un operativo coordinado entre el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) y efectivos de la Policía de Mendoza permitió frustrar una presunta maniobra de comercialización de droga en Guaymallén y el procedimiento culminó con la aprehensión de un hombre de 37 años junto al secuestro de una importante cantidad de estupefacientes, dinero en efectivo y otros elementos de interés para la investigación.

El hecho ocurrió durante la mañana del domingo en la intersección de calles Allayme y Capilla de Nieve, en las inmediaciones de un predio ferial del departamento.

Fuentes policiales confirmaron que al acusado le hallaron, entre sus pertenencias, 182 envoltorios de cocaína, 76 cigarrillos de marihuana y más de $800.000 en efectivo.

Importante secuestro de droga en Guaymallén

Todo comenzó cuando operadores del sistema de videovigilancia del CEO detectaron movimientos compatibles con una posible venta de droga en la vía pública. A partir de esa observación, se activó un seguimiento en tiempo real y se coordinó la intervención de móviles policiales.

Con la información aportada por las cámaras de seguridad, efectivos de la Unidad de Acción Preventiva (UAP) llegaron rápidamente al lugar, identificaron al sospechoso y procedieron a su aprehensión.

Durante la requisa, los uniformados encontraron una bolsa que contenía 182 envoltorios de cocaína, además de un tubo con más cantidad de la misma sustancia. También secuestraron 76 cigarrillos de armado artesanal con cannabis sativa, un teléfono celular y 833.100 pesos en efectivo.

Desde el Ministerio de Seguridad destacaron que el procedimiento fue posible gracias a la articulación entre la tecnología de monitoreo y el trabajo operativo desplegado en territorio.

El seguimiento realizado por el CEO permitió obtener información clave para intervenir de manera inmediata y evitar que la presunta transacción de droga se concretara.

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