1 de junio de 2026
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Sitio Andino
Guaymallén

Guaymallén fusionó arte escénico y producción local en una nueva edición de BrindArte

En el marco del mes aniversario de Guaymallén, el ciclo BrindArte volvió a reunir cultura y producción local con una propuesta que combinó teatro y degustación de vinos espumantes.

Nueva edición de BrinDarte en Guaymallén.

Nueva edición de BrinDarte en Guaymallén.

Por Sitio Andino Departamentales

En el marco de los festejos por el aniversario de Guaymallén, se llevó adelante una nueva edición del ciclo BrindArte, una propuesta cultural que volvió a combinar arte y producción local en una experiencia pensada para todos los sentidos.

En esta oportunidad, la iniciativa denominada “Brindá con Teatro” tuvo como protagonista al elenco municipal de personas mayores El Carretel, que presentó una destacada puesta escénica ante el público presente.

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Una noche de cultura y degustación en Guaymallén

El encuentro se realizó en el Centro Cultural Pascual Lauriente, donde vecinos y visitantes disfrutaron de la obra “Historias a la luz de la luna”, una propuesta teatral cargada de sensibilidad y emociones.

Como complemento de la actividad, los asistentes participaron de una degustación guiada de vino espumante producido en Guaymallén, sumando una experiencia sensorial que puso en valor tanto el arte como la producción local.

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Una obra atravesada por emociones y reflexiones

Bajo la dirección de Ricardo Nuarte, la obra “Historias a la luz de la luna” propone una sucesión de relatos conectados por un elemento común: la luna, convertida en testigo silenciosa de historias que invitan a la reflexión sobre las decisiones humanas y los caminos de la vida.

A lo largo de la puesta, se entrelazan emociones como la intriga, la pasión, el amor, la rebeldía y la fantasía, construyendo escenas que apelan a la sensibilidad del espectador.

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BrindArte, una propuesta que combina arte y producción local

El ciclo BrindArte continúa consolidándose como una de las propuestas culturales destacadas de Guaymallén, al ofrecer espacios donde convergen distintas expresiones artísticas con productos representativos del departamento.

En el marco de las actividades por el mes aniversario, la iniciativa volvió a convocar al público con una experiencia diferente, en la que el teatro y la degustación de espumantes se fusionaron para celebrar la cultura, la creatividad y la identidad local.

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