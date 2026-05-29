29 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Los Corralitos

Eximirán del pago de tasas municipales a vecinos de Los Corralitos afectados por contaminación cloacal

El Concejo Deliberante de Guaymallén tomó una serie de medidas para los vecinos Los Corralitos.

Eximirán del pago de tasas municipales a vecinos de Los Corralitos.

Eximirán del pago de tasas municipales a vecinos de Los Corralitos.

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Departamentales

El Concejo Deliberante de la Municipalidad de Guaymallén aprobó eximirir del pago de tasas a vecinos afectados por la emergencia ambiental en Los Corralitos. La medida entró en vigencia este viernes y se mantendrá mientras continúen en ejecución las obras que realiza Aysam en la zona.

Además de la eximición tributaria, el decreto aprobado por los concejales contempla asistencia técnica y jurídica a través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, operativos periódicos de limpieza y fumigación, e información relacionada con posibles afecciones a la salud derivadas de contaminación.

A quiénes alcanzan estas medidas

La medida aprobada por el Concejo Deliberante de Guaymallén que exime del pago de tasas municipales a los contribuyentes cuyos inmuebles estén ubicados sobre calle 2 de Mayo, entre Severo del Castillo y Reconquista; y sobre calle Severo del Castillo, desde Adrover hasta 2 de Mayo, en el distrito Los Corralitos.

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Por esta situación, avanza una investigación judicial que esta semana derivó en la imputación del titular de Aysam, Humberto Mingorance, por daño agravado por ser ejecutado sobre un bien de uso público, en concurso real con contaminación del agua de un modo peligroso para la salud. Además, la imputación recayó sobre otros responsables técnicos: el gerente general, Darío Hernández; y al gerente de operaciones, Carlos Cifuentes.

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