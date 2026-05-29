29 de mayo de 2026
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Sitio Andino
San Rafael

San Rafael realizará un gran encuentro para intercambiar figuritas del Mundial 2026

Desde el Municipio de San Rafael invitaron a vecinos y turistas a acercarse con figuritas repetidas y compartir una tarde dedicada al fútbol y el coleccionismo.

Intercambio de figuritas en San Rafael.

Intercambio de figuritas en San Rafael.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de San Rafael se suma al fanatismo por los cromos del Copa Mundial de Fútbol de 2026 y organizó un encuentro para que grandes y chicos puedan completar su álbum.

La propuesta, impulsada de manera conjunta entre la Coordinación de Juventud y LV18, se realizará este viernes 29 de mayo, de 17.00 a 20.00 horas, en la Rotonda del Gaucho del Parque Yrigoyen.

Un espacio para compartir la pasión mundialista en San Rafael

“Sabemos que hay muchos chicos -y no tan chicos- que buscan un lugar de encuentro para poder hacer intercambio de figuritas, es por eso que dispusimos este encuentro en el Gaucho”, explicó el Coordinador de Juventud, Julen Rabino.

El evento permitirá a los fanáticos de los cromos encontrarse en un lugar seguro y realizar intercambios para avanzar en la misión de completar el álbum del Mundial 2026.

Sorteos, fixtures y camisetas

Además del intercambio de figuritas, quienes participen podrán acceder a:

  • Entrega de fixtures mundialistas
  • Sorteos de paquetes de figuritas
  • Sorteos de camisetas de la Selección Argentina

“Los invitamos a todos a participar. Solo deben venir con sus figuritas repetidas, el mate y ganas de compartir una tarde especial con los fanáticos del fútbol y el coleccionismo”, invitó Rabino.

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