En pocos días, San Rafael será sede del congreso médico y tecnológico más importante del país

La ciudad de San Rafael se prepara para convertirse en uno de los principales puntos de encuentro de la medicina crítica del país. Del 4 al 6 de junio , especialistas, profesionales de la salud y referentes internacionales participarán del II Congreso Argentino de Ultrasonografía Crítica y Clínica y del I Congreso Interdisciplinario del Paciente Agudo , dos jornadas que combinarán innovación tecnológica y capacitación médica de alto nivel.

El evento reunirá a expertos de distintas disciplinas con el objetivo de fortalecer el abordaje integral del paciente crítico y agudo . Charlas, talleres, demostraciones prácticas y más formarán parte de una propuesta que busca acercar las últimas herramientas médicas al interior del país y potenciar el trabajo interdisciplinario dentro del sistema de salud.

En la previa del congreso, Noticiero Andino dialogó con el doctor Fernando Ariel Sosa , quien destacó la magnitud y el impacto que tendrá el encuentro para la comunidad médica nacional .

“Es un congreso que abarca múltiples especialidades médicas. No está enfocado solamente en terapia intensiva, sino también en emergentología, cardiología, enfermería y kinesiología . Hoy el manejo del paciente crítico requiere necesariamente un abordaje multidisciplinario , donde todos los profesionales trabajan de manera conjunta”, explicó.

Sosa remarcó que uno de los principales objetivos será acercar los últimos avances tecnológicos y metodológicos a profesionales que trabajan fuera de los grandes centros urbanos: “Queremos mostrar no solo las novedades tecnológicas, sino también cómo trabajar en lugares donde los recursos son más limitados y qué estrategias pueden aplicarse igualmente con buenos resultados ”, señaló.

Además, el especialista adelantó que el congreso contará con una amplia agenda académica y práctica. “Habrá más de 30 speakers, más de 50 conferencias y más de 13 talleres prácticos. Los asistentes podrán aprender técnicas como traqueostomía percutánea, manejo avanzado de la vía aérea y ultrasonografía cardíaca, abdominal y cerebral. Es un evento único para San Rafael, Mendoza y todo el país ”, sostuvo.

Una propuesta interdisciplinaria con alcance federal

Por su parte, la doctora Bárbara Tort destacó el espíritu federal del congreso y la importancia de generar espacios de formación médica fuera de los grandes centros académicos: “Formamos parte de Medical Learning, una plataforma dedicada a la formación científica y académica. Nuestro objetivo es llevar conocimiento y capacitación médica al interior del país, donde muchas veces el acceso a este tipo de actualizaciones es más difícil”, explicó.

Tort recordó que la edición anterior se realizó en Río Cuarto y tuvo una gran convocatoria de profesionales de distintas áreas de la salud: “Surgió a partir de un grupo de médicos y profesionales de la comunicación que compartíamos la necesidad de acercar herramientas de capacitación a otras regiones. Participaron médicos emergentólogos, anestesiólogos, enfermeros y especialistas de distintas áreas, con una respuesta muy importante”, detalló.

Finalmente, la especialista destacó el valor del intercambio interdisciplinario y el impacto que este tipo de encuentros genera en la atención diaria de los pacientes: “La medicina crítica necesita trabajo en equipo y actualización constante. Poder reunir a tantas disciplinas en un mismo espacio permite mejorar la calidad de atención y fortalecer el aprendizaje colectivo ”, concluyó.

Cómo inscribirse

La inscripción ya se encuentra abierta a través del sitio oficial del evento. Los interesados pueden acceder a toda la información y completar el proceso en línea ingresando la web oficial de Medical Learning.

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