En pocos días, San Rafael será sede del congreso médico y tecnológico más importante del país
El Hotel Tower de San Rafael reunirá a más de 200 médicos, especialistas y enfermeros en un encuentro destinado a brindar herramientas prácticas y actualización científica para la atención de pacientes críticos y agudos.
En pocos días, San Rafael será sede del congreso médico y tecnológico más importante del país
La ciudad de San Rafael se prepara para convertirse en uno de los principales puntos de encuentro de la medicina crítica del país. Del 4 al 6 de junio, especialistas, profesionales de la salud y referentes internacionales participarán del II Congreso Argentino de Ultrasonografía Crítica y Clínica y del I Congreso Interdisciplinario del Paciente Agudo, dos jornadas que combinarán innovación tecnológica y capacitación médica de alto nivel.
El evento reunirá a expertos de distintas disciplinas con el objetivo defortalecer el abordaje integral del paciente crítico y agudo. Charlas, talleres, demostraciones prácticas y más formarán parte de una propuesta que busca acercar las últimas herramientas médicas al interior del país y potenciar el trabajo interdisciplinario dentro del sistema de salud.
El desafío de acercar la medicina crítica al interior del país
En la previa del congreso, Noticiero Andino dialogó con el doctor Fernando Ariel Sosa, quien destacó la magnitud y el impacto que tendrá el encuentro para la comunidad médica nacional.
“Es un congreso que abarca múltiples especialidades médicas. No está enfocado solamente en terapia intensiva, sino también en emergentología, cardiología, enfermería y kinesiología. Hoy el manejo del paciente crítico requiere necesariamente un abordaje multidisciplinario, donde todos los profesionales trabajan de manera conjunta”, explicó.
Sosa remarcó que uno de los principales objetivos será acercar los últimos avances tecnológicos y metodológicos a profesionales que trabajan fuera de los grandes centros urbanos: “Queremos mostrar no solo las novedades tecnológicas, sino también cómo trabajar en lugares donde los recursos son más limitadosy qué estrategias pueden aplicarse igualmente con buenos resultados ”, señaló.
Además, el especialista adelantó que el congreso contará con una amplia agenda académica y práctica. “Habrá más de30 speakers, más de 50 conferencias y más de 13 talleres prácticos. Los asistentes podrán aprender técnicas como traqueostomía percutánea, manejo avanzado de la vía aérea y ultrasonografía cardíaca, abdominal y cerebral. Es un evento único para San Rafael, Mendoza y todo el país ”, sostuvo.
Una propuesta interdisciplinaria con alcance federal
Por su parte, la doctora Bárbara Tort destacó el espíritu federal del congreso y la importancia de generar espacios de formación médica fuera de los grandes centros académicos: “Formamos parte de Medical Learning, una plataforma dedicada a la formación científica y académica. Nuestro objetivo es llevar conocimiento y capacitación médica al interior del país, donde muchas veces el acceso a este tipo de actualizaciones es más difícil”, explicó.
Tort recordó que la edición anterior se realizó en Río Cuarto y tuvo una gran convocatoria de profesionales de distintas áreas de la salud: “Surgió a partir de un grupo de médicos y profesionales de la comunicación que compartíamos la necesidad de acercar herramientas de capacitación a otras regiones. Participaron médicos emergentólogos, anestesiólogos, enfermeros y especialistas de distintas áreas, con una respuesta muy importante”, detalló.
Finalmente, la especialista destacó el valor del intercambio interdisciplinario y el impacto que este tipo de encuentros genera en la atención diaria de los pacientes: “La medicina crítica necesita trabajo en equipo y actualización constante. Poder reunir a tantas disciplinas en un mismo espacio permite mejorar la calidad de atención y fortalecer el aprendizaje colectivo ”, concluyó.
Cómo inscribirse
La inscripción ya se encuentra abierta a través del sitio oficial del evento. Los interesados pueden acceder a toda la información y completar el proceso en línea ingresando la web oficial de Medical Learning.
Mirá la entrevista completa:
Embed - SAN RAFAEL: LLEGA UN IMPORTANTE CONGRESO DE MEDICINA DEL 4 AL 6 DE JUNIO EN EL TOWER