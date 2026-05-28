¿Cómo será el nuevo Centro de Oncología de San Rafael que beneficiará a 300.000 mendocinos?

El Gobierno de Mendoza dará un paso fundamental en la infraestructura sanitaria del Sur provincial. En los próximos días, se oficializará el llamado a licitación para la construcción del nuevo Centro de Oncología en San Rafael y el Área Departamental de Salud , un proyecto estratégico que transformará la atención médica de la región.

La obra, que demandará una inversión estatal de $8.000 millones , está diseñada bajo el concepto de federalización de la salud. Su objetivo principal es acercar servicios de alta complejidad a más de 300.000 habitantes de los departamentos de San Rafael, General Alvear y Malargüe, optimizando los recursos y reduciendo el desarraigo de los pacientes que hoy deben viajar largas distancias para recibir asistencia.

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Oncología: con la creación del moderno edificio se atenderá las necesidades de más de 300 mil residentes del sur provincial.

Oncología: cómo será el moderno complejo

El nuevo edificio no solo se destacará por su imponente estructura, sino por su equipamiento. El centro incorporará tecnología de última generación destinada exclusivamente al diagnóstico precoz y al tratamiento avanzado de patologías oncológicas.

Además, el diseño contempla una infraestructura integrada que potenciará toda la red sanitaria del Sur:

Conexión directa con el Hospital Schestakow: una vinculación estratégica que facilitará el tránsito seguro de pacientes, compartiendo logística y optimizando la atención integral.

Nueva base del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC): permitirá mejorar sustancialmente los tiempos de respuesta ante urgencias en la zona.

Áreas operativas departamentales: espacios modernos para la gestión y descentralización de los servicios de salud locales.

"Estamos hablando de una inversión que forma parte de una política concreta como lo es la de federalizar la salud pública, acercar servicios esenciales y seguir modernizando el sistema sanitario de Mendoza", afirmó el gobernador Alfredo Cornejo al dar a conocer la emblemática obra, que promete marcar un antes y un después en la calidad de vida de las familias del Sur mendocino.