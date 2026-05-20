20 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Influenza

Gripe en Mendoza: cómo funcionan los centros de salud y por qué los padres colapsan el Notti

Con las guardias hospitalarias saturadas por cuadros de Influenza leves, el Gobierno activó una estrategia de "turnos protegidos" en los centros de salud.

Gripe en Mendoza: cómo funcionan los centros de salud y por qué los padres colapsan el Notti. Imagen ilustrativa

Gripe en Mendoza: cómo funcionan los centros de salud y por qué los padres colapsan el Notti. Imagen ilustrativa

Foto: Cristian Lozano
 Por Natalia Mantineo

El avance de Influenza saturó las guardias mendocinas. Aunque las autoridades piden usar los centros de salud, las familias colapsan el Hospital Pediátrico Dr. Humberto Notti. Detrás de esto asoma una realidad innegable: la limitación horaria de la atención primaria, el déficit de profesionales, pautas culturales y urgencias, ante esto, el sistema busca respuestas inmediatas.

Guardia, hospital pediátrico, notti.jpg
Influenza en Mendoza: Salud pide a la población asistir a los centros de salud.

Influenza en Mendoza: Salud pide a la población asistir a los centros de salud.

Lee además
Gripe en Mendoza: qué enfermedades copan el Notti y la estrategia para frenar la saturación.

Qué virus predominan en el Notti y cómo evitar la guardia
Gripe en Mendoza: faltan vacunas de PAMI y hay preocupación en las farmacias.

Gripe en Mendoza: suben los casos y faltan vacunas de PAMI
image.png
Una de las mayores complicaciones que presentan los centros de salud tiene que ver con el horario de atención.

Una de las mayores complicaciones que presentan los centros de salud tiene que ver con el horario de atención.

Independientemente de este factor del reloj, la jefa de Gabinete de Salud de Mendoza, Carolina Cisero, explicó a Sitio Andino que el fenómeno es multicausal.

Según la funcionaria, muchos padres terminan eligiendo el hospital por una cuestión de comodidad o bajo la firme preferencia de que sus hijos reciban asistencia en un establecimiento de gran envergadura, ignorando que un cuadro de vías aéreas superiores puede resolverse de forma segura cerca de casa.

Cómo funcionan los centros de salud: ¿hay faltantes de remedios?

Para intentar contener el aluvión de pacientes en el Notti, el Ministerio de Salud reforzó la estructura de la atención primaria con el objetivo de dar respuesta al gran volumen de casos leves que presenta esta cepa de gripe. Actualmente, el esquema en los barrios funciona bajo los siguientes pilares:

  • Consultorios específicos: todos los centros de salud de la provincia se han reforzado con consultorios respiratorios específicos, profesionales dedicados y protocolos de aislamiento.

  • Dispensación de remedios: desde la cartera de Salud desmintieron versiones que indicaban que los efectores barriales no entregaban remedios.Ante esto, las autoridades ratificaron que los centros sí dispensan medicamentos para enfermedades de la vía aérea superior o respiratorias.

  • Guardia presencial: aunque se busca ordenar el flujo, quienes asistan de manera presencial a un centro de salud siguen teniendo a disposición el servicio de guardia tradicional y la atención por demanda espontánea.

falta medicamentos en centro de salud, centros, posta, atención primaria, primeros auxilios, farmacia, remedios.png
Desde Salud aseguraron que los centros de salud cuentan con medicamentos disponibles para entregar a los pacientes.

Desde Salud aseguraron que los centros de salud cuentan con medicamentos disponibles para entregar a los pacientes.

"Turno protegido": la estrategia para evitar demoras

Uno de los mayores cambios implementados para optimizar el funcionamiento del sistema es la asignación de turnos a través de la línea telefónica 148.

Con esto se busca eliminar el turno presencial obligatorio, evitando que los padres deban someter a filas de madrugada a los niños enfermos o exponer a contagios a los hermanos o abuelos.

Al comunicarse al 148, un equipo de profesionales de la salud realiza un triage telefónico. Tras evaluar los síntomas del paciente, los operadores determinan la gravedad del cuadro: si requiere mayor complejidad lo derivan al hospital, pero si es un cuadro leve, se le otorga un "turno protegido" para ser asistido en un centro de salud cercano dentro de las 24 a 48 horas.

El control post-guardia: una vía de retorno al barrio

Para los pacientes que inevitablemente terminan ingresando por la guardia del Hospital Notti, se diseñó un mecanismo de articulación técnica junto a la Unidad de Gestión de Pacientes para que no tengan que volver al nosocomio a realizar el control evolutivo del niño.

Una vez que el chico es dado de alta en la guardia con sus indicaciones médicas y regresa a su domicilio, el protocolo exige un control clínico a las 24 o 48 horas.

"Para evitar una nueva odisea en el hospital, el sistema gestiona de forma interna y automática un turno en el centro de salud más cercano a su casa. La notificación de este control le llega al adulto responsable directamente a su teléfono y correo electrónico, completando así el circuito de atención", explicó Cisero.

Temas
Seguí leyendo

Gripe en Mendoza: la exigencia de Salud para evitar contagios

Gripe en Mendoza: solicitan no enviar niños enfermos a clase

Influenza: Mendoza se posiciona entre las provincias con mayor circulación en el país

Se confirmó la enfermedad que afecta al intendente Marcos Calvente: cómo evoluciona

La gripe en Mendoza satura las guardias y vacía las aulas

"Vivimos tiempos peligrosos": la dura advertencia de la OMS por dos virus letales

Operativo en Malargüe logró el retiro carne no apta para consumo de comercios locales

"Nada en el cuerpo es casual": la teoría que explica las enfermedades desde las emociones

LO QUE SE LEE AHORA
Gripe en Mendoza: qué enfermedades copan el Notti y la estrategia para frenar la saturación.

Qué virus predominan en el Notti y cómo evitar la guardia

Las Más Leídas

Margarita Gutiérrez junto a sus tres hijos. La justicia sospecha que alguno de estos pudo participar del femicidio.

Los detalles del femicidio que conmueve a Junín: ¿Quién mató a Margarita Gutiérrez?

Las detenidas quedaron a disposición de la Justicia Federal, acusadas de infringir la Ley de Estupefacientes.

La maniobra narco que funcionaba desde una casa de Maipú y terminó desbaratada

Construcción en Mendoza: cuánto hay que invertir hoy para levantar una vivienda

El metro cuadrado en Mendoza volvió a actualizarse: estos son los nuevos valores de la construcción

El Valle de Uco nevado como cada año. Para el gobierno no necesita subsidios al gas

Diputados define hoy un recorte clave en subsidios al gas que golpea fuerte a Mendoza

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 20 de mayo.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 20 de mayo