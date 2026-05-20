Gripe en Mendoza: cómo funcionan los centros de salud y por qué los padres colapsan el Notti. Imagen ilustrativa

El avance de Influenza saturó las guardias mendocinas. Aunque las autoridades piden usar los centros de salud , las familias colapsan el Hospital Pediátrico Dr. Humberto Notti . Detrás de esto asoma una realidad innegable: la limitación horaria de la atención primaria, el déficit de profesionales, pautas culturales y urgencias, ante esto, el sistema busca respuestas inmediatas.

Influenza en Mendoza: Salud pide a la población asistir a los centros de salud.

La principal queja y argumento de los padres es concreta y real: los centros de salud no cuentan con atención de 24 horas. Mientras que el hospital recibe emergencias a contrarreloj, el esquema de atención en los centros de salud está fragmentado según la zona: algunos atienden de 8 a 14, otros de 8 a 16, y los más extensos estiran su jornada de 8 a 20.

Esta limitación logística choca de frente con el comportamiento epidemiológico de la demanda. Los registros sanitarios demuestran que los mayores picos de consultas en la guardia del Hospital Notti aparecen entre las 14 y las 20 . Es decir, el momento de mayor desesperación de los padres coincide exactamente con la franja en la que una gran parte de los centros de salud ya cerraron sus puertas o están finalizando su atención.

image.png Una de las mayores complicaciones que presentan los centros de salud tiene que ver con el horario de atención.

Independientemente de este factor del reloj, la jefa de Gabinete de Salud de Mendoza, Carolina Cisero, explicó a Sitio Andino que el fenómeno es multicausal.

Según la funcionaria, muchos padres terminan eligiendo el hospital por una cuestión de comodidad o bajo la firme preferencia de que sus hijos reciban asistencia en un establecimiento de gran envergadura, ignorando que un cuadro de vías aéreas superiores puede resolverse de forma segura cerca de casa.

Cómo funcionan los centros de salud: ¿hay faltantes de remedios?

Para intentar contener el aluvión de pacientes en el Notti, el Ministerio de Salud reforzó la estructura de la atención primaria con el objetivo de dar respuesta al gran volumen de casos leves que presenta esta cepa de gripe. Actualmente, el esquema en los barrios funciona bajo los siguientes pilares:

Consultorios específicos: todos los centros de salud de la provincia se han reforzado con consultorios respiratorios específicos, profesionales dedicados y protocolos de aislamiento.

Dispensación de remedios: desde la cartera de Salud desmintieron versiones que indicaban que los efectores barriales no entregaban remedios.Ante esto, las autoridades ratificaron que los centros sí dispensan medicamentos para enfermedades de la vía aérea superior o respiratorias.

Guardia presencial: aunque se busca ordenar el flujo, quienes asistan de manera presencial a un centro de salud siguen teniendo a disposición el servicio de guardia tradicional y la atención por demanda espontánea.

falta medicamentos en centro de salud, centros, posta, atención primaria, primeros auxilios, farmacia, remedios.png Desde Salud aseguraron que los centros de salud cuentan con medicamentos disponibles para entregar a los pacientes.

"Turno protegido": la estrategia para evitar demoras

Uno de los mayores cambios implementados para optimizar el funcionamiento del sistema es la asignación de turnos a través de la línea telefónica 148.

Con esto se busca eliminar el turno presencial obligatorio, evitando que los padres deban someter a filas de madrugada a los niños enfermos o exponer a contagios a los hermanos o abuelos.

Al comunicarse al 148, un equipo de profesionales de la salud realiza un triage telefónico. Tras evaluar los síntomas del paciente, los operadores determinan la gravedad del cuadro: si requiere mayor complejidad lo derivan al hospital, pero si es un cuadro leve, se le otorga un "turno protegido" para ser asistido en un centro de salud cercano dentro de las 24 a 48 horas.

El control post-guardia: una vía de retorno al barrio

Para los pacientes que inevitablemente terminan ingresando por la guardia del Hospital Notti, se diseñó un mecanismo de articulación técnica junto a la Unidad de Gestión de Pacientes para que no tengan que volver al nosocomio a realizar el control evolutivo del niño.

Una vez que el chico es dado de alta en la guardia con sus indicaciones médicas y regresa a su domicilio, el protocolo exige un control clínico a las 24 o 48 horas.

"Para evitar una nueva odisea en el hospital, el sistema gestiona de forma interna y automática un turno en el centro de salud más cercano a su casa. La notificación de este control le llega al adulto responsable directamente a su teléfono y correo electrónico, completando así el circuito de atención", explicó Cisero.