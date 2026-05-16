16 de mayo de 2026
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Influenza

Gripe en Mendoza: faltan vacunas de PAMI y hay preocupación en las farmacias

Ante el aumento de casos de gripe en Mendoza, el Colegio Farmacéutico advierte que el stock de vacunas es crítico en varias zonas de la provincia.

Gripe en Mendoza: faltan vacunas de PAMI y hay preocupación en las farmacias.

Gripe en Mendoza: faltan vacunas de PAMI y hay preocupación en las farmacias.

Foto: NA
Gripe en Mendoza: faltan vacunas de PAMI y hay preocupación en las farmacias.

Gripe en Mendoza: faltan vacunas de PAMI y hay preocupación en las farmacias.

Imagen generada con Inteligencia Artificial
 Por Natalia Mantineo

La provincia de Mendoza atraviesa un escenario sanitario complejo. Mientras las autoridades de Salud instan a la población a reforzar la inmunización ante el incremento de casos de gripe, la realidad en las farmacias muestra un obstáculo inesperado: la escasez de vacunas antigripales para los afiliados de PAMI.

Desde el Colegio Farmacéutico de Mendoza (COFAM) manifestaron su profunda preocupación en diálogo con Sitio Andino, señalando que la distribución de la tercera tanda de vacunas se encuentra demorada, dejando a muchos adultos mayores sin cobertura en un momento clave del año.

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Gripe en Mendoza: hay preocupación por la falta de vacunas para afiliados de PAMI.

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La situación no es uniforme en toda la provincia, pero el diagnóstico general es de insuficiencia. Según detallaron desde la entidad:

  • Zonas sin stock: en departamentos del Este mendocino, la falta de dosis es total. Los afiliados que se acercan a las farmacias locales regresan a sus casas sin poder vacunarse.

  • Remanentes escasos: en el resto de la provincia, solo algunas farmacias cuentan con un stock mínimo, el cual se agota rápidamente ante la alta demanda.

  • A la espera de Nación: la solución depende de la redistribución de la tercera tanda de vacunas por parte del Gobierno Nacional, que aún no ha llegado a las droguerías locales.

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En el Este es donde más faltante de dosis hay.

En el Este es donde más faltante de dosis hay.

¿Por qué es urgente la vacunación antigripal?

El pedido de las autoridades sanitarias no es casual. El adelantamiento de los fríos y la mayor circulación del virus de la Influenza han provocado un pico de consultas en centros de salud y hospitales.

"Estamos en una etapa donde la inmunización de los grupos de riesgo, especialmente los adultos mayores, es prioritaria para evitar complicaciones graves y la saturación del sistema sanitario", señalan los expertos.

¿Qué deben hacer los afiliados de PAMI?

Ante la incertidumbre, se recomienda a los jubilados y pensionados:

  • Consultar telefónicamente a su farmacia de confianza antes de trasladarse, para verificar si queda algún remanente.

  • Mantenerse informados a través de los canales oficiales de PAMI sobre la llegada del nuevo lote.

  • No descuidar las medidas de prevención: ventilación de ambientes, lavado de manos y uso de barbijo en lugares cerrados si presentan síntomas.

pacientes de pami
PAMI en Mendoza: médicos reducen la atención, pero descartan el paro total.

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Se espera que en los próximos días el Ministerio de Salud de la Nación agilice el envío de las dosis restantes para cubrir la demanda de una de las poblaciones más vulnerables frente al invierno mendocino.

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