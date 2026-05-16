Gripe en Mendoza: faltan vacunas de PAMI y hay preocupación en las farmacias.

La provincia de Mendoza atraviesa un escenario sanitario complejo. Mientras las autoridades de Salud instan a la población a reforzar la inmunización ante el incremento de casos de gripe, la realidad en las farmacias muestra un obstáculo inesperado: la escasez de vacunas antigripales para los afiliados de PAMI.
Desde el Colegio Farmacéutico de Mendoza (COFAM) manifestaron su profunda preocupación en diálogo con Sitio Andino, señalando que la distribución de la tercera tanda de vacunas se encuentra demorada, dejando a muchos adultos mayores sin cobertura en un momento clave del año.
"Estamos en una etapa donde la inmunización de los grupos de riesgo, especialmente los adultos mayores, es prioritaria para evitar complicaciones graves y la saturación del sistema sanitario", señalan los expertos.
¿Qué deben hacer los afiliados de PAMI?
Ante la incertidumbre, se recomienda a los jubilados y pensionados:
Consultar telefónicamente a su farmacia de confianza antes de trasladarse, para verificar si queda algún remanente.
Mantenerse informados a través de los canales oficiales de PAMI sobre la llegada del nuevo lote.
No descuidar las medidas de prevención: ventilación de ambientes, lavado de manos y uso de barbijo en lugares cerrados si presentan síntomas.
pacientes de pami
PAMI en Mendoza: médicos reducen la atención, pero descartan el paro total.
Se espera que en los próximos días el Ministerio de Salud de la Nación agilice el envío de las dosis restantes para cubrir la demanda de una de las poblaciones más vulnerables frente al invierno mendocino.