Ébola y hantavirus: la OMS lanzó una fuerte alerta sanitaria internacional

La advertencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el avance del ébola en África y los recientes brotes de hantavirus encendió las alarmas internacionales. En el marco de la 79° Asamblea Mundial de la Salud que se desarrolla en la ciudad de Ginebra, el director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus , sostuvo que ambas enfermedades representan “las últimas crisis” en un “mundo convulso”.

“ Desde conflictos hasta crisis económicas, pasando por el cambio climático y los recortes en la ayuda, vivimos tiempos difíciles, peligrosos y polarizadores ”, expresó Tedros durante su discurso ante los Estados miembros. Además, confirmó que tanto el brote de hantavirus como la nueva emergencia internacional por ébola serán ejes centrales de las reuniones técnicas que se llevarán adelante durante la asamblea.

La advertencia que encendió alarmas en Estados Unidos por los drones militares de Cuba

La preocupación internacional aumentó luego de que la OMS declarara el domingo una “ emergencia de salud pública de importancia internacional ” por el avance del ébola en África. El brote está impulsado por la variante Bundibugyo y afecta principalmente a República Democrática del Congo (RDC) y Uganda.

Según reportes difundidos por distintos medios internacionales, en la provincia de Ituri , en RDC, ya se confirmaron ocho casos positivos por laboratorio , cerca de 300 casos sospechosos y más de 80 muertes presuntas . En tanto, en Kampala, capital de Uganda, se detectaron dos contagios confirmados y una víctima fatal.

Un agresivo brote de ébola afecta a poblaciones de la República Democrática del Congo y Uganda, en África.

Uno de los puntos que más preocupa a las autoridades sanitarias es la posible circulación comunitaria del virus. De acuerdo con la información preliminar, las personas contagiadas no tendrían relación directa entre sí, lo que podría indicar una propagación más amplia y difícil de rastrear.

La OMS pide fortalecer la respuesta sanitaria internacional

Durante su intervención, Tedros también defendió el Acuerdo de la OMS sobre Pandemias, aprobado el año pasado por los países miembros, “un instrumento histórico del derecho internacional de la salud”, afirmó. Además, pidió avanzar en el sistema de acceso a patógenos y reparto de beneficios (PABS), todavía pendiente de negociación.

Además el inmunólogo, reconoció las dificultades económicas que atraviesa el organismo internacional. “La OMS ha atravesado un período difícil como consecuencia de los recortes repentinos y drásticos en nuestra financiación”, admitió. Frente a este escenario, reclamó mayores aportes de los Estados miembros para construir “una OMS estable y resiliente” y fortalecer la capacidad de respuesta sanitaria global.

barco con hantavirus en una costa La aparición de casos de hantavirus a bordo del crucero MV Hondius puso en vilo a las autoridades sanitarias del mundo.

En paralelo, el organismo aseguró que avanza en nuevas herramientas de tecnología sanitaria, datos digitales e Inteligencia Artificial para mejorar la detección y gestión de futuras emergencias epidemiológicas. “Estamos invirtiendo en una infraestructura de datos moderna y hemos creado un departamento especializado”, explicó Tedros, en referencia a las nuevas estrategias de innovación biomédica y vigilancia sanitaria.

Argentina ya no forma parte de la OMS

La advertencia de la OMS llega a poco más de dos meses desde que la Argentina formalizó su salida, el pasado 17 de marzo de este año. El anuncio fue oficializado por el canciller Pablo Quirno, quien manifestó en la red social X que se “comunicó esta decisión mediante una nota dirigida al Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas”.

Embed Hoy se hace efectivo el retiro de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al cumplirse un año de la notificación formal realizada por nuestro país.



La Argentina comunicó esta decisión mediante una nota dirigida al Secretario General de la Organización de las… — Pablo Quirno (@pabloquirno) March 17, 2026

No obstante, en el mismo posteo el funcionario aclaró que el país “continuará promoviendo la cooperación internacional en salud a través de acuerdos bilaterales y ámbitos regionales”. De esta forma, buscan “resguardar” la soberanía y capacidad de decisión en materia de políticas sanitarias.