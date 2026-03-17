El Gobierno nacional formalizó la salida de la Argentina de la OMS: qué significa

El Gobierno nacional , mediante el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina, Pablo Quirno , confirmó este martes “el retiro de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ”, tras cumplirse un año de haber realizado la “notificación formal”.

Así lo anunció el funcionario a través de un mensaje que difundió en su cuenta de la red social X, y añadió: “ Nuestro país continuará promoviendo la cooperación internacional en salud a través de acuerdos bilaterales y ámbitos regionales , resguardando plenamente su soberanía y su capacidad de decisión en materia de políticas sanitarias ”.

“ La Argentina comunicó esta decisión mediante una nota dirigida al Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas , en su carácter de depositario de la Constitución de la OMS, el 17 de marzo de 2025. De conformidad con lo establecido en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, el retiro se produce un año después de realizada esa notificación ”, afirmó Quirno.

Hoy se hace efectivo el retiro de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al cumplirse un año de la notificación formal realizada por nuestro país. La Argentina comunicó esta decisión mediante una nota dirigida al Secretario General de la Organización de las…

La decisión que tomó el Gobierno estuvo relacionada con la administración estadounidense de la mano de Donald Trump . El mandatario internacional también firmó una orden para que Estados Unidos también se retire del organismo. No obstante, mostró interés en revisar la decisión.

Qué implica que la Argentina se retire de la OMA

La determinación anunciada implica que la Argentina dejará de recibir asistencia técnica, fondos y participación en redes de información epidemiológica de la OMS, indicó Infobae.

Desde el Ejecutivo sostienen que la salida responde a profundas discrepancias con la agenda y el enfoque sanitario del organismo internacional, objetivos que buscará reemplazar mediante una cooperación regional directa y el mantenimiento de su membresía en la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

La reacción de la OMS

En febrero de 2025, el director del organismo, Tedros Adhanom Ghebreysus, afirmó que “lamenta” la decisión del Gobierno de Javier Milei, y expresó que espera que los funcionarios “reconsideren” esa posición. "Lamentamos el anuncio y esperamos que reconsideren la decisión", afirmó el titular de la OMS durante una rueda de prensa virtual.

En ese entonces, la medida anunciadada generó que la oposición y especialistas médicos, se manifestaran al respecto. Ambos sectores cuestionaron al Gobierno por tratar de emular las medidas de Trump. De la misma manera, aseguraron que la solución a los problemas de salud “no es irse de la OMS”.

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¿Qué opinó el ministro de Salud de Mendoza sobre la salida de Argentina de la OMS?

Al ser consultado al respecto el año pasado, el ministro de Salud y Deportes del gobierno provincial, Rodolfo Montero, manifestó su postura: “A pesar de las posibles diferencias que podamos tener en la gestión de algunas situaciones con la OMS, como puede ser la reciente pandemia de COVID 19, creemos que la coordinación de políticas sanitarias entre diferentes países es de enorme importancia. Los organismos internacionales han perdido credibilidad en las últimas décadas. Se han sobre burocratizado y con el afán de las buenas relaciones internacionales han ablandado sus recomendaciones, dejándolas a veces con escaso contenido”.

Sin embargo, el funcionario añadió: “Los errores cometidos no deberían ser excusa para salirse de dichos organismos supra nacionales, deben ser la justificación para reformarlos y mejorarlos. Desde el Ministerio de Salud y Deportes de Mendoza entendemos que, así como el Ministerio de Salud de la Nación debe tener rectoría para articular las políticas sanitarias de las Provincias, deben existir organismos que logren cooperación de los distintos países para proteger la salud de todos los habitantes”.