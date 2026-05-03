3 de mayo de 2026
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Gobierno Nacional

El Gobierno Nacional encara un mes clave con $6,9 billones en deuda y foco en 2028-2029

Con fuertes compromisos en puerta, el Gobierno Nacional apuesta a sostener el financiamiento en el mercado

Una nueva semana clave en la economía del Gobierno Nacional.

Una nueva semana clave en la economía del Gobierno Nacional.

Por Sitio Andino Economía

El Gobierno nacional enfrenta en mayo compromisos de deuda por un total de $6,9 billones, en el marco de una estrategia orientada a estirar el perfil de vencimientos hacia 2028 y 2029.

Para cumplir con este objetivo, el Tesoro buscará sostener niveles de renovación de deuda superiores al 100% y, al mismo tiempo, profundizar la colocación de bonos en moneda dura que permitan cubrir los pagos.

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Un calendario exigente en los próximos meses

Según un informe de la consultora Equilibra, el cronograma de vencimientos en pesos “sigue apretado” y presenta desafíos inmediatos. Junio y agosto concentran obligaciones por $14,8 billones y $14,9 billones, respectivamente, mientras que diciembre aparece como el punto más crítico, con compromisos cercanos a los $20 billones.

En ese contexto, abril cerró con un financiamiento neto de $200.000 millones y un rollover del 102,2%. De acuerdo con la consultora, se trató del cuarto mes consecutivo por encima del 100%, aunque el nivel más bajo desde fines de febrero.

Luis Caputo, Mendoza, Foro Inversiones y Negocios CEM 05-03-26 (03)

El rol del Tesoro en la absorción de pesos

Analistas coinciden en que el actual esquema de colocación de letras del Tesoro funciona más como una herramienta para retirar excedentes de liquidez del mercado que como una respuesta a necesidades genuinas de financiamiento.

Este mecanismo se articula con la política del Banco Central de compra de divisas, que implica emisión de pesos. En un contexto de actividad económica estancada y consumo en baja, la demanda de dinero resulta insuficiente para absorber esa liquidez.

Ante este escenario, el Ministerio de Economía actúa como una “muleta” de la autoridad monetaria, captando esos pesos mediante colocaciones de deuda para evitar presiones inflacionarias.

Los límites del esquema financiero

Sin embargo, especialistas advierten que este circuito —en el cual el Banco Central emite pesos que luego el Tesoro absorbe para adquirir divisas y afrontar vencimientos— no está exento de riesgos.

El funcionamiento del esquema depende cada vez más de las condiciones financieras y de la estabilidad política, por lo que podría verse afectado ante eventos inesperados o señales negativas del frente político.

Preferencia por instrumentos de corto plazo

En cuanto a la demanda del mercado, los inversores continúan privilegiando instrumentos de corto plazo.

Equilibra destacó que en la última licitación “la demanda volvió a la tasa fija corta”, con una fuerte concentración en la nueva LECAP a 43 días, que explicó el 61% del total adjudicado. Se trata de la mayor participación de este tipo de instrumentos desde febrero.

Avance en la deuda en dólares

En paralelo, el Gobierno mantiene la emisión de bonos en moneda extranjera. Entre los Bonares AO27 y AO28, ya se acumulan colocaciones por más de u$s2.250 millones.

En la última operación, el AO27 alcanzó su tope de emisión con una tasa nominal anual del 5,04%, lo que refleja una sostenida demanda en el segmento dolarizado del mercado.

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