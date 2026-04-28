Luis Caputo aseguró que la inflación bajará, pero admitió que la actividad de febrero "dio mal"

El Ministerio de Economía, Luis Caputo , reconoció que y prometió que en abril bajará la inflación , durante su disertación este martes en el Congreso Económico Argentino. Además, el Gobierno nacional saldrá a captar U$S 900 millones para el pago de la deuda .

La economía del país registró en el segundo mes del año su mayor contracción mensual desde 2023, según datos el INDEC cayó 2,6% respecto de enero y 2,1% en la comparación interanual. Al respecto, el funcionario afirmó: “ No negamos que el dato de actividad de febrero dio mal, pero veníamos de números récord . Tenemos que saber de dónde veníamos”.

El ministro hizo estas declaraciones luego de las declaraciones del presidente Javier Milei en la cena anual de la Fundación Libertad, donde dijo que el 33% acumulado de inflación es “un número horrible” , pero insistió en que la tendencia es descendente y que el Gobierno mantendrá su esquema económico: “No nos vamos a apartar un ápice de nuestra ortodoxia”.

Qué dijo Luis Caputo sobre la inflación

Sobre la inflación, Caputo señaló: “Lo que nos hace ser optimistas en cuanto al proceso de desinflación es que normalmente, cuando la tasa de interés baja, el tipo de cambio sube, y cuando la tasa de interés sube, el tipo de cambio baja. Hemos visto un pico en marzo, pero definitivamente esperamos que a partir de abril el proceso de desinflación retome”.

Luis Caputo Luis Caputo. Foto: Infobae.

El funcionario, en la ExpoEfi 2026 añadió: “Estamos en récord de exportaciones. El agro está en un boom de 160 millones de toneladas. Eso no es casualidad, es previsibilidad. Al agro cuando vos le das mejores perspectivas inmediatamente invierte. Vamos a seguir generando condiciones para que el campo tenga la renta que merece”.

Respecto a la minería comentó: "Van a ser otros USD 161.000 millones de dólares de superávit. O sea, entre energía y minería hay casi un producto bruto, ciento once mil millones de dólares por los próximos diez años”, agregó.

El Gobierno nacional licita bonos para el pago de la deuda

El Gobierno realizará este martes una nueva licitación de deuda en la que incluirá dos bonos en dólares para captar U$S 900 millones que serán aplicados al pago del vencimiento de julio de este año, ante la imposibilidad de colocar deuda en las plazas internacionales debido a que el riesgo país sigue en los 560 puntos, informó Noticias Argentinas.

Ante este escenario, Caputo decidió que las colocaciones de AO27 y AO28 – los dos títulos que se suscriben en dólares – pasen de US$ 250 a US$ 350 millones. Esto se debe a que en la última subasta hubo abundante oferta y, en consecuencia, es una buena ventana para hacerse de fondos que se necesitarán en el corto plazo. El próximo miércoles se realizará la segunda vuelta por US$ 100 millones en cada instrumento al precio que surja en la operación de este martes, con lo cual se completarán los US$ 900 millones.