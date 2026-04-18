Los detalles de la cumbre entre Caputo y Georgieva, a la espera de nuevos fondos del FMI

En las últimas horas, el ministro de Economía, Luis Caputo , confirmó que el Fondo Monetario Internacional podría habilitar un desembolso cercano a USD 1.000 millones . Tras reunirse con Kristalina Georgieva, detalló los principales puntos y el clima de la negociación.

Al salir del encuentro, Luis Caputo se mostró conforme y transmitió un clima de sintonía con Kristalina Georgieva . “Fue una reunión muy agradable porque hay una relación de confianza”, comentó ante la prensa. “ Está superimpresionada con los logros ”, sumó.

Lo acompañaron Santiago Bausili, José Luis Daza, Vladimir Werning y Leonardo Madcur . Según explicó, en el Fondo Monetario Internacional ya conocían el plan para conseguir avales de organismos multilaterales y “lo validaron” .

Caputo destacó además la cercanía de Georgieva con Ajay Banga y Ilan Goldfajn . “Estaban totalmente al tanto y les explicamos lo que ya yo expliqué muchas veces: que no es que nos estamos perdiendo una oportunidad al no salir al mercado. Al contrario, nosotros estamos refinanciando deuda. Entonces nuestra función es refinanciarla a la menor tasa posible . Y a su vez eso facilita que el riesgo país baje y que entonces en el futuro se pueda salir al mercado a una tasa más razonable. Estuvo 100% de acuerdo con la estrategia ”, afirmó.

En ese marco, detalló cómo planean reunir unos US$10.000 millones combinando tres vías: financiamiento de bancos privados con respaldo internacional, colocaciones de deuda en dólares en el mercado local y recursos provenientes de privatizaciones. “Por lo tanto, ya tenemos el financiamiento para los próximos tres pagos, o sea 18 meses”, aseguró.

Luis Caputo ministro de Economía Luis Caputo planea obtener USD10.000 millones y le explicó la estrategia argentina a Kristalina Georgieva. NA

El ministro también reveló el respaldo que viene construyéndose desde el inicio del programa. “Ella confió desde el día uno. Una vez que me expresó ‘dijeron que iban a hacer algo imposible y lo hicieron posible’, desde ese día siempre tuvo mucha confianza. Nos felicitó por los resultados”, contó, y aclaró que en esta reunión no hubo cuestionamientos por la reciente aceleración de la inflación.

Sobre la segunda revisión del acuerdo, que habilitaría un giro cercano a US$1000 millones tras la aprobación del directorio, la definió como “muy buena” y “absolutamente cumplible”. “Es razonable con el programa que nosotros hemos venido planteando siempre. Ellos fueron muy respetuosos de nuestro programa”, sostuvo.

También dejó en claro que no se avanzó en una reforma tributaria. “Nunca les prometimos que la aprobaríamos este año”, dijo. Y explicó la lógica oficial: “Ellos siempre entendieron que lo tributario lo vamos a ir haciendo a medida que el superávit fiscal nos lo permita. Porque la realidad es que no queremos incurrir en ningún déficit. No queremos de ninguna manera exponer a los argentinos a una situación en la que se pueda perder el ancla fiscal. Entonces la forma en que vamos a seguir bajando impuestos es en la medida en que logremos aumentar el superávit. Ellos lo tienen claro”.

Por último, remarcó que desde el organismo ven a la Argentina como un caso destacado frente a shocks externos recientes. “La Argentina siempre fue un país al que le pasaba lo contrario: cada vez que había un shock era el que más sufría, independientemente de cuál fuera”, concluyó.