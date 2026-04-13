Crisis en municipios: intendentes marchan al Ministerio de Economía de la Nación por recursos

Intendentes de todo el país, incluso de Mendoza, participan de una marcha a Economía.

Los intendentes nucleados en la Federación Argentina de Municipios (FAM) se movilizarán este martes hacia el Palacio de Hacienda con el objetivo de entregar personalmente un documento al ministro de Economía, Luis Caputo , en el que exigirán la reactivación de las transferencias de fondos a provincias y municipios .

La decisión fue adoptada en una reunión de urgencia realizada por videoconferencia, convocada por el presidente de la FAM e intendente de La Matanza, Fernando Espinoza , con la participación de representantes de unas 500 municipalidades de todo el país.

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Durante el encuentro, los jefes comunales describieron un escenario crítico . “Ya no se acerca la catástrofe, sino que estamos en plena catástrofe”, señalaron, en una definición que sintetiza el tono general de la deliberación. Coincidieron, además, en que la prioridad en numerosos distritos es garantizar la alimentación de la población en un contexto de creciente demanda social .

Los datos presentados durante la reunión respaldan esa preocupación. En la provincia de Buenos Aires, las transferencias nacionales registraron una caída de 282.554 millones de pesos en términos reales durante el primer trimestre del año, en comparación con el mismo período de 2025, lo que representa una baja del 6,7% . A nivel nacional, la coparticipación federal retrocedió más del 10% real en los primeros meses de 2026. Desde diciembre de 2023, los municipios bonaerenses (principales impulsores del reclamo) acumulan una pérdida de un billón de pesos en recursos coparticipables , en paralelo con un incremento sostenido de la morosidad de los hogares , que alcanzó niveles máximos en dos décadas.

Presión sobre los servicios esenciales

El deterioro de las finanzas municipales no se limita a la merma de ingresos. Los intendentes advirtieron que la eliminación del Fondo de Incentivo Docente, el recorte de subsidios al transporte público y la reducción del financiamiento al PAMI trasladaron nuevas cargas a las administraciones locales. En particular, destacaron el impacto sobre los sistemas de salud municipales, que deben afrontar tratamientos de alta complejidad ante la retracción de la cobertura nacional.

A este escenario se suma la paralización de la obra pública y el abandono del mantenimiento vial, factores que los jefes comunales describen como parte de un proceso de desarticulación de políticas federales. En ese marco, la movilización del martes busca consolidarse como una acción coordinada que trascienda los reclamos individuales.

Desde la FAM indicaron que en los últimos meses se emitieron diversos comunicados y se solicitaron audiencias con autoridades nacionales sin obtener respuesta. Ante la falta de interlocución institucional, los intendentes resolvieron presentarse sin cita previa en el Ministerio de Economía. La posible participación del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, fue mencionada como un gesto de respaldo político a la iniciativa.

image Intendentes de todo el país marcharan este martes al Ministerio de Economía de la Nación

Mendoza presente en la marcha de intendentes

En la antesala de la movilización, ya confirmaron su presencia el intendente de Maipú, Matías Stevanato y la intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, preciamente la dirigente del este mendocino expuso la situación de su municipio y del interior del país, con especial énfasis en las dificultades para sostener el funcionamiento básico de las administraciones locales.

Según explicó, la caída de la actividad económica y del consumo genera una “situación bastante difícil, cuesta arriba” para los municipios, en particular aquellos que dependen en gran medida de los recursos coparticipables. En ese contexto, describió un aumento sostenido de la demanda social.

“Me encuentro con vecinos que van a la municipalidad todos los días para pedir ayuda: para poder acceder a alimentos, pagar una factura de energía eléctrica, afrontar un alquiler o costear un turno médico”, relató. La intendenta advirtió que el universo de familias que requieren asistencia estatal se amplió de manera significativa.

Al mismo tiempo, subrayó la creciente limitación de los gobiernos locales para dar respuesta a esa demanda. “Esta situación hace que los municipios tengamos cada vez menos herramientas para intervenir, acompañar y hacer la vida un poco más fácil a la gente”, señaló.

Destéfanis también se refirió a la situación de trabajadores formales, como docentes y personal de salud, que enfrentan dificultades para sostener sus ingresos. “El peso no alcanza”, afirmó, al describir la necesidad de sumar horas laborales o contraturnos para equilibrar la economía familiar.

Reclamo por el destino de los fondos

Uno de los ejes centrales de la movilización está vinculado con la distribución de los recursos provenientes del impuesto a los combustibles. La intendenta cuestionó la retención de esos fondos por parte del Estado nacional y sostuvo que no se están destinando a las obras de infraestructura vial previstas por ley.

“Es una paradoja que el gobierno nacional se jacte de la eliminación de impuestos y, al mismo tiempo, mantenga uno cuya recaudación no se dirige al destino que la ley establece”, planteó. En esa línea, sostuvo que el gravamen se utiliza para sostener el superávit fiscal, mientras “las rutas del interior productivo están totalmente abandonadas”.

La funcionaria advirtió que el impacto de esta política se extiende a múltiples sectores, desde el comercio hasta los trabajadores, debido al encarecimiento de los costos logísticos y del transporte cotidiano.

En el plano político, Destéfanis también formuló críticas al gobierno provincial de Mendoza, al que definió como un “circunstancial aliado del gobierno nacional”. Según sostuvo, esa posición se traduce en el acompañamiento legislativo de medidas que, a su juicio, afectan los intereses de la provincia.

Pese a las dificultades señaladas, la intendenta confirmó su participación en la movilización y remarcó el carácter federal del reclamo. “Iremos con toda la fuerza a presentarnos ante el Ministerio de Economía de la Nación”, concluyó.