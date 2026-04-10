En números: la fuerte caída de la recaudación que complica a Mendoza y la obliga a buscar financiamiento

La recaudación de Mendoza volvió a caer en términos reales durante el primer trimestre de 2026, lo que da cuenta el golpe de la recesión en las arcas provinciales, en un contexto en el que el Gobierno ya recurrió a emisión de deuda y adelantos de coparticipación para afrontar sus compromisos financieros.

De acuerdo con un informe del Ministerio de Hacienda, entre enero y marzo la Provincia recaudó $1,1 billones , que representa una caída del 5,3% real respecto del mismo período de 2025 .

Adelantos de coparticipación: qué condiciones pone Nación y por qué Mendoza vuelve a pedir fondos

El Gobierno oficializó el adelanto de coparticipación y Mendoza queda entre las provincias alcanzadas

El documento oficial detalla que los ingresos de origen nacional bajaron 7,2% en términos reales , principalmente por la menor recaudación de IVA y Ganancias .

El retroceso responde en parte a una alta base de comparación de 2025 , cuando impactaron ingresos extraordinarios por el blanqueo de capitales, pero principalmente a la desaceleración de la actividad económica .

En paralelo, los recursos de origen provincial también cayeron, aunque en menor medida (-2,8%) , lo que termina de configurar un escenario de menor disponibilidad de fondos para la administración local.

recaudación primer trimestre 2026 Fuerte caída de la recaudación en Mendoza en lo que va de 2026.

Fuerte caída de las regalías y repunte en IIBB

Uno de los datos más relevantes del informe es el desplome de las regalías: cayeron 34,5% en términos reales interanuales .Se trata de un golpe fuerte para las arcas provinciales, explicado por una combinación de factores que se vienen repitiendo en el último tiempo:

Menor producción de petróleo , especialmente en pozos maduros

, especialmente en pozos maduros El retiro de inversiones de YPF en algunas áreas

en algunas áreas La política de reducción de alícuotas para incentivar la explotación

Cambios en el esquema de regalías mineras (este trimestre entró en vigencia el régimen sancionado a fines del año pasado)

En contraste, el principal tributo local, Ingresos Brutos, mostró una suba real del 3,7% , impulsada por una mayor base imponible en algunos sectores. Junto al Inmobiliario (debido al cambio de metodología de percepción en la zonificación y avalúo de los inmuebles), fue el único que registró crecimiento en este periodo. Sin embargo, otros impuestos acompañaron la tendencia negativa:

Automotor: -10,3%

Sellos: -7,1%

Patrimoniales en general: -3,8%

presentación presupuesto 2026, victor fayad Mendoza salió a emitir deuda y pidió adelanto de coparticipación para afrontar la delicada situación financiera. Foto: Yemel Fil

El impacto de la recesión en las finanzas provinciales

Las consecuencias de la caída de la recaudación —un síntoma compartido con el resto de las jurisdicciones— requiere la toma de medidas comunes en época de crisis.

El pasado martes, Mendoza avanzó en una emisión de deuda por más de $446.000 millones, con títulos ajustados por inflación, para afrontar vencimientos y reordenar su perfil financiero.

A esto se sumó el pedido de adelantos de coparticipación a la Nación, que el Ejecutivo provincial lo toma como un crédito con mejores condiciones de mercado (tasa del 15%), con el objetivo de mejorar el flujo de caja en el corto plazo.

La caída de recursos tiene su arrastre y es una tendencia que se repite desde hace varios trimestres, provocando que Mendoza deba apelar a distintas herramientas para equilibrar sus cuentas.

Entre ellas, el uso del fondo anticíclico, que en su momento llegó a cubrir el equivalente a dos masas salariales, pero que se fue reduciendo con el tiempo tras ser utilizado para afrontar gastos de la administración, sin espacio para la recuperación de esa herramienta.