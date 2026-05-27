Aguinaldo de junio 2026: cuándo se cobra, quiénes lo reciben y cómo calcularlo

Con la llegada de junio, millones de trabajadores, jubilados y pensionados esperan el cobro de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) , conocido popularmente como aguinaldo . Se trata de un ingreso adicional previsto por la legislación laboral argentina y que se paga en dos cuotas al año.

Este derecho está regulado por la Ley de Contrato de Trabajo N.º 20.744 y equivale al 50% de la mejor remuneración mensual percibida durante cada semestre .

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Trabajadores, jubilados y pensionados cobrarán en junio el primer aguinaldo del año.

La primera cuota corresponde al período comprendido entre enero y junio , mientras que la segunda se liquida a fin de año sobre los salarios devengados entre julio y diciembre.

Quiénes cobran el aguinaldo

Tienen derecho a percibir el aguinaldo:

Trabajadores registrados del sector privado .

. Empleados públicos nacionales, provinciales y municipales .

. Personal de casas particulares .

. Jubilados y pensionados del sistema previsional argentino.

Cuándo se paga el aguinaldo de junio de 2026

La primera cuota del aguinaldo debe abonarse hasta el martes 30 de junio de 2026, fecha límite establecida por la normativa para trabajadores en relación de dependencia y empleados públicos.

No obstante, la legislación contempla un plazo de gracia de hasta cuatro días hábiles para el pago de remuneraciones, criterio que también alcanza al SAC. Por esa razón, el vencimiento efectivo puede extenderse hasta el lunes 6 de julio.

Según informó Clarín, en el caso de los jubilados y pensionados, el aguinaldo se acredita junto con los haberes mensuales, de acuerdo con el calendario de pagos que establece ANSES según la terminación del DNI. Para cobrarlo no es necesario realizar ningún trámite adicional.

jubilado jubilada jubilacion supermercado Los jubilados recibirán el aguinaldo junto a sus haberes mensuales.

Para el personal de casas particulares, en cambio, el esquema es diferente: el aguinaldo debe abonarse durante la última jornada laboral de junio y no cuenta con plazo de prórroga.

Cómo calcular el aguinaldo paso a paso

El cálculo del aguinaldo se realiza tomando el 50% del salario bruto más alto percibido durante el semestre correspondiente, en este caso entre enero y junio.

Para determinar cuál fue la mejor remuneración del período deben incluirse todos los conceptos remunerativos, entre ellos:

Sueldo básico .

. Comisiones .

. Viáticos remunerativos .

. Horas extras.

En cambio, los conceptos no remunerativos, como determinados bonos o beneficios sociales, no forman parte del cálculo.

De esta manera, si la remuneración bruta más alta fue de de $1.000.000, el primer aguinaldo del año será de $500.000.

Qué descuentos se aplican al aguinaldo

Sobre el monto bruto del SAC se realizan los descuentos previsionales habituales:

11% de jubilación .

. 3% de obra social .

. 3% de PAMI.

En total, las retenciones representan un 17% del importe bruto.

salario Trabajadores en relación de dependencia percibirán aguinaldo.

Qué ocurre si no trabajaste todo el semestre

Quienes no hayan trabajado los seis meses completos también tienen derecho a cobrar aguinaldo, aunque de manera proporcional. Esto puede suceder por distintos motivos, como:

Haber ingresado recientemente a un empleo.

Presentar una renuncia.

Ser despedido durante el semestre.

En estos casos, el cálculo se realiza tomando el mejor sueldo del período y aplicando la siguiente fórmula: (Mejor sueldo del semestre ÷ 2) ÷ 180 × días trabajados.

De esta manera, cada trabajador percibe una parte proporcional del aguinaldo en función del tiempo efectivamente trabajado durante el semestre.