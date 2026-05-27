ANSES: quiénes cobran este miércoles 27 de mayo de 2026

Por Juan Pablo Strappazzon 27 de mayo de 2026 - 08:25
La
Administración Nacional de la Seguridad Social ( ) dio a conocer, a través de sus medios oficiales, el calendario de pagos completo previsto para este Anses miércoles 27 de mayo. A continuación, te contamos quiénes recibirán sus prestaciones en el día de hoy.
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
Las autoridades informaron que quienes perciban jubilaciones y pensiones por encima del haber mínimo y tengan
DNI finalizados en 4 y 5, recibirán su pago correspondiente.
Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción) Mayo - Primera quincena: Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI, accederán a este monto hasta el 12 de junio de 2026. Mayo - Segunda quincena: Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI, accederán a este monto hasta el 12 de junio de 2026. Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Desde el
11 de mayo hasta el 10 de junio de 2026, podrán cobrar quienes tengan cualquier terminación de DNI. Prestación por Desempleo Plan 1
El organismo confirmó que en correspondencia al
Plan 1 de mayo, las terminaciones 4 y 5 podrán obtener este importe hasta el 11 de junio.
calendario de pagos, Anses
ANSES cuándo cobro: calendario de pagos completo para el mes de mayo
Fechas de cobro ANSES mayo 2026: consultá el calendario completo Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo Documentos terminados en 0: 11 de mayo Documentos terminados en 1: 12 de mayo Documentos terminados en 2: 13 de mayo Documentos terminados en 3: 14 de mayo Documentos terminados en 4: 15 de mayo Documentos terminados en 5: 18 de mayo Documentos terminados en 6: 19 de mayo Documentos terminados en 7: 20 de mayo Documentos terminados en 8 y 9: 21 de mayo Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo Documentos terminados en 0 y 1: 22 de mayo Documentos terminados en 2 y 3: 26 de mayo Documentos terminados en 4 y 5: 27 de mayo Documentos terminados en 6 y 7: 28 de mayo Documentos terminados en 8 y 9: 29 de mayo Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo Documentos terminados en 0: 11 de mayo Documentos terminados en 1: 12 de mayo Documentos terminados en 2: 13 de mayo Documentos terminados en 3: 14 de mayo Documentos terminados en 4: 15 de mayo Documentos terminados en 5: 18 de mayo Documentos terminados en 6: 19 de mayo Documentos terminados en 7: 20 de mayo Documentos terminados en 8: 21 de mayo Documentos terminados en 9: 22 de mayo Asignación por Embarazo Documentos terminados en 0: 11 de mayo Documentos terminados en 1: 12 de mayo Documentos terminados en 2: 13 de mayo Documentos terminados en 3: 14 de mayo Documentos terminados en 4: 15 de mayo Documentos terminados en 5: 18 de mayo Documentos terminados en 6: 19 de mayo Documentos terminados en 7: 20 de mayo Documentos terminados en 8: 21 de mayo Documentos terminados en 9: 22 de mayo Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad Documentos terminados en 0 y 1: 13 de mayo Documentos terminados en 2 y 3: 14 de mayo Documentos terminados en 4 y 5: 15 de mayo Documentos terminados en 6 y 7: 18 de mayo Documentos terminados en 8 y 9: 19 de mayo
La Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento Primera quincena: todos los documentos desde el martes 12 de mayo al 10 de junio de 2026 Segunda quincena: todos los documentos desde el viernes 22 de mayo al 10 de junio de 2026 Pensiones No Contributivas Documentos terminados en 0 y 1: 11 de mayo Documentos terminados en 2 y 3: 12 de mayo Documentos terminados en 4 y 5: 13 de mayo Documentos terminados en 6 y 7: 14 de mayo Documentos terminados en 8 y 9: 15 de mayo Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas Todas las terminaciones de documento: 11 de mayo al 10 de junio Desempleo Plan 1 Documentos terminados en 0 y 1: 22 de mayo Documentos terminados en 2 y 3: 26 de mayo Documentos terminados en 4 y 5: 27 de mayo Documentos terminados en 6 y 7: 28 de mayo Documentos terminados en 8 y 9: 29 de mayo Desempleo Plan 2 Abril: todas las terminaciones de documento desde el sábado 30 de abril al 12 de este mismo mes.
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