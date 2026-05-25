25 de mayo de 2026
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Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en mayo 2026

La ANSES dio a conocer los detalles del programa Progresar de mayo. Enterate cuándo cobrarás y cuánto te corresponde recibir.

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en mayo 2026

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en mayo 2026

 Por Juan Pablo Strappazzon

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó la información oficial sobre el programa Progresar correspondiente al mes de mayo. En esta nota te contamos todo lo que debés saber sobre las fechas de cobro y el monto exacto que se pagará.

Becas Progresar
Lo que tenés que saber sobre las Becas Progresar de mayo 2026

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ANSES paga el Progresar: cuándo se acredita el monto y cuánto recibe cada estudiante

El programa Progresar, anteriormente conocido como Becas Progresar, es una asistencia económica impulsada por el Estado nacional que tiene como objetivo acompañar a los jóvenes en la finalización de sus estudios y fomentar su formación profesional y académica.

Durante mayo, los titulares del programa percibirán un monto total de $35.000, correspondiente al período liquidado del mes anterior. No obstante, como ocurre habitualmente con esta prestación, ANSES depositará inicialmente el 80% del beneficio, es decir, $28.000. El 20% restante será retenido y luego abonado a aquellos estudiantes que acrediten el cumplimiento de los requisitos académicos y de regularidad exigidos por el programa.

Según informó ANSES, el pago correspondiente a este mes comenzará a acreditarse este 26 de mayo. Por este motivo, se recomienda a los beneficiarios revisar sus cuentas bancarias o los canales oficiales para confirmar si el dinero ya fue depositado.

Cómo saber si cobrás las Becas Progresar en mayo

Para verificar si el beneficio sigue vigente, los estudiantes pueden hacerlo a través de las siguientes opciones:

  • Mi ANSES: ingresando con CUIL y clave en la sección “Mis Cobros”, donde se informa la acreditación del pago y la fecha correspondiente.
  • Mi Argentina: accediendo con datos personales para verificar si el depósito fue realizado.

Para consultar el calendario completo de pagos de la ANSES correspondiente a mayo, hacé clic acá. Por otro lado, quienes deseen conocer las últimas novedades pueden ingresar a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. También es posible acceder al sitio oficial del organismo, donde se encuentra toda la información detallada.

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