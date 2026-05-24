24 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Administración Tributaria Mendoza

Impuesto Automotor: ATM recuerda que quedan pocos días para pagar la segunda cuota 2026

ATM recuerda que el vencimiento de la segunda cuota del Impuesto Automotor es esta semana. Continúan vigentes descuentos para contribuyentes cumplidores.

ATM
Por Sitio Andino Economía

La Administración Tributaria Mendoza recordó que quedan pocos días para pagar la segunda cuota del Impuesto Automotor 2026. Además del vencimiento, el organismo destacó los descuentos de hasta 30% para contribuyentes cumplidores y los trámites digitales disponibles para gestionar el libre deuda.

Según detalló el organismo, el cronograma de vencimientos para esta segunda cuota se extenderá entre el 22 y el 29 de mayo, mientras que las próximas obligaciones del calendario anual ya tienen fecha confirmada:

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  • Cuota 3: hasta el 31 de julio.
  • Cuota 4: hasta el 30 de septiembre.
  • Cuota 5: hasta el 30 de noviembre.

Uno de los puntos destacados del esquema tributario son los descuentos para contribuyentes cumplidores. Desde ATM explicaron que los vehículos que no registren deuda al 31 de diciembre de 2025 accederán a un 10% de descuento. A ese beneficio se suma otro 10% adicional para quienes también hayan estado al día al 31 de diciembre de 2024.

Además, los contribuyentes podrán obtener un tercer 10% de descuento siempre que no posean deuda exigible o que esta se encuentre regularizada al cierre de 2025 respecto de todas sus obligaciones tributarias.

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ATM aclaró que si un vehículo posee un plan de deuda vigente, el sistema no permitirá emitir el libre deuda.

ATM aclaró que si un vehículo posee un plan de deuda vigente, el sistema no permitirá emitir el libre deuda.

Cómo obtener el libre deuda del Impuesto Automotor

Desde ATM recordaron que el trámite para gestionar el libre deuda del Impuesto Automotor puede realizarse de forma digital mediante el aplicativo Mis Trámites. Para ingresar, los usuarios deben acceder con CUIT y clave personal.

Una vez dentro de la plataforma, el sistema permite consultar los dominios asociados a la CUIT y emitir la constancia correspondiente. El procedimiento se realiza desde la sección de accesos directos, seleccionando la opción de Impuesto Automotor y luego la emisión de libre deuda. El comprobante puede descargarse en formato digital o imprimirse, según la necesidad del contribuyente.

Qué sucede si el vehículo tiene un plan de deuda vigente

ATM aclaró que cuando el vehículo posee un plan de deuda vigente, el sistema no permitirá emitir el libre deuda, debido a que la obligación tributaria todavía se encuentra pendiente de cancelación.

ATM, administracion tributaria mendoza.jpg
La segunda cuota del impuesto automotor puede abonarse entre el 22 y el 29 de mayo.

La segunda cuota del impuesto automotor puede abonarse entre el 22 y el 29 de mayo.

En esos casos, los contribuyentes deberán tramitar una constancia de cumplimiento fiscal, documento que también puede obtenerse desde la Oficina Virtual dentro de Mis Trámites. Allí deberán ingresar a la sección general y seleccionar la opción correspondiente para descargar o imprimir la constancia.

Modalidades de pago de ATM

Sitio web de ATM:

  • Pago en línea con tarjetas.
  • Código QR en el boleto, a través del canal E-Pagos y billeteras virtuales 3.0.

Adhesión al pago electrónico:

  • Red Link.
  • Red Pago Mis Cuentas.

Pago con boleto:

  • Pago Fácil.
  • Rapipago.
  • Bolsa de Comercio de Mendoza.

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