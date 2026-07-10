10 de julio de 2026
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Combustible

Cargar combustible con descuento en Mendoza: todas las promociones de YPF, Shell, Axion y Puma

Bancos, billeteras virtuales y estaciones de servicio impulsan descuentos en combustible. Cómo aprovecharlo.

Cargar combustible con descuento en Mendoza: todas las promociones de YPF, Shell, Axion y Puma

Cargar combustible con descuento en Mendoza: todas las promociones de YPF, Shell, Axion y Puma

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Economía

El precio del combustible se mantiene en alza y los conductores buscan diferentes estrategias para enfrentar el gasto. En este sentido, bancos, billeteras virtuales y programas de beneficios cuentan con promociones que permiten acceder a descuentos de hasta el 30%.

Los beneficios alcanzan a las principales redes del país -YPF, Shell, Axion y Puma- y, en muchos casos, pueden combinarse con aplicaciones oficiales, MODO o billeteras digitales para maximizar el ahorro. La clave está en elegir el día indicado y el medio de pago correcto.

Descuentos de hasta 30% en combustible.

Descuentos de hasta 30% en combustible.

Qué descuentos hay en YPF para cargar combustible

YPF ofrece promociones permanentes y acuerdos con distintas entidades financieras:

  • 6% de ahorro todos los días entre las 0 y las 6.
  • 3% de descuento utilizando autodespacho.
  • ACA: 5% todos los días, con tope de $18.000 mensuales.
  • Banco Nación + MODO BNA+: 20% los viernes, con tope de $10.000 por mes.
  • Banco Macro + MODO: 20% los miércoles y hasta 30% para clientes Selecta.
  • Banco Patagonia: hasta 25% los jueves.
  • Galicia: 10% para clientes generales y 15% para clientes Éminent que acreditan el sueldo.

Promociones y reintegros en Shell

En Shell continúan vigentes descuentos tanto para combustibles como para la línea V-Power:

  • 10% de descuento los miércoles en V-Power, con tope de $4.000 por compra.
  • Tarjeta 365: 12% en V-Power y 10% en combustibles Súper.
  • Cencosud: 10% los jueves en V-Power más 5% adicional pagando con Cencopay.
  • Banco Nación + MODO: 20% los viernes.
  • Banco Patagonia: hasta 25% los jueves.
  • Banco Ciudad: 10% los domingos.
  • Ripio: 5% de reintegro en UXD los miércoles.

Axion: descuentos de hasta 30%

La red Axion concentra algunas de las promociones más altas del mercado:

  • 10% los lunes y viernes en combustibles Quantium.
  • Banco Nación + MODO: 20% los viernes.
  • Banco Patagonia + MODO: 20% y hasta 25% para clientes con Plan Sueldo.
  • Brubank Ultra: hasta 30% los fines de semana.
  • Grupo Petersen: 10% y hasta 20% para clientes Selecta.
  • Credicoop: 20% para cuentas sueldo.
  • Banco Ciudad: 10% los domingos.
Las promos cambian según día y entidad bancaria.

Las promos cambian según día y entidad bancaria.

Puma también ofrece beneficios

En Puma Energy continúa vigente una promoción para quienes pagan desde la aplicación oficial:

  • 10% de reintegro en combustibles Súper, Premium e Ion Diesel abonando con la app Puma Pris y Visa Personal Pay.

Qué tener en cuenta antes de cargar nafta

Aunque los descuentos pueden representar un ahorro importante a fin de mes, las promociones tienen condiciones particulares. En la mayoría de los casos, el beneficio depende del banco, el tipo de cliente, el medio de pago utilizado y el día de la semana.

En el caso de Mendoza, conviene constatar que las estaciones cuenten con las promociones y corroborar ser cliente activo de la entidad bancaria correspondiente.

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