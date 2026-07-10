Cargar combustible con descuento en Mendoza: todas las promociones de YPF, Shell, Axion y Puma

El precio del combustible se mantiene en alza y los conductores buscan diferentes estrategias para enfrentar el gasto. En este sentido, bancos, billeteras virtuales y programas de beneficios cuentan con promociones que permiten acceder a descuentos de hasta el 30%.
Los beneficios alcanzan a las principales redes del país -YPF, Shell, Axion y Puma- y, en muchos casos, pueden combinarse con aplicaciones oficiales, MODO o billeteras digitales para maximizar el ahorro. La clave está en elegir el día indicado y el medio de pago correcto.
Descuentos de hasta 30% en combustible.
Foto: NA
Qué descuentos hay en YPF para cargar combustible
YPF ofrece promociones permanentes y acuerdos con distintas entidades financieras:
6% de ahorrotodos los días entre las 0 y las 6.
3% de descuento utilizando autodespacho.
ACA: 5% todos los días, con tope de $18.000 mensuales.
Banco Nación + MODO BNA+: 20% los viernes, con tope de $10.000 por mes.
Banco Macro + MODO:20% los miércoles y hasta 30% para clientes Selecta.
Banco Patagonia:hasta 25% los jueves.
Galicia: 10% para clientes generales y 15% para clientes Éminent que acreditan el sueldo.
Promociones y reintegros en Shell
En Shell continúan vigentes descuentos tanto para combustibles como para la línea V-Power:
10% de descuentolos miércoles en V-Power, con tope de $4.000 por compra.
Tarjeta 365:12% en V-Power y 10% en combustibles Súper.
Cencosud: 10% los jueves en V-Power más 5% adicional pagando con Cencopay.
Banco Nación + MODO: 20% los viernes.
Banco Patagonia: hasta 25% los jueves.
Banco Ciudad: 10% los domingos.
Ripio: 5% de reintegro en UXD los miércoles.
Axion: descuentos de hasta 30%
La red Axion concentra algunas de las promociones más altas del mercado:
10% los lunes y viernes en combustibles Quantium.
Banco Nación + MODO:20% los viernes.
Banco Patagonia + MODO: 20% y hasta 25% para clientes con Plan Sueldo.
Brubank Ultra: hasta 30% los fines de semana.
Grupo Petersen: 10% y hasta 20% para clientes Selecta.
Credicoop: 20% para cuentas sueldo.
Banco Ciudad: 10% los domingos.
Las promos cambian según día y entidad bancaria.
Foto: Yemel Fil
Puma también ofrece beneficios
En Puma Energy continúa vigente una promoción para quienes pagan desde la aplicación oficial:
10% de reintegro en combustibles Súper, Premium e Ion Diesel abonando con la app Puma Pris y Visa Personal Pay.
Qué tener en cuenta antes de cargar nafta
Aunque los descuentos pueden representar un ahorro importante a fin de mes, las promociones tienen condiciones particulares. En la mayoría de los casos, el beneficio depende del banco, el tipo de cliente, el medio de pago utilizado y el día de la semana.
En el caso de Mendoza, conviene constatar que las estaciones cuenten con las promociones y corroborar ser cliente activo de la entidad bancaria correspondiente.