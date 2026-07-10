Cargar combustible con descuento en Mendoza: todas las promociones de YPF, Shell, Axion y Puma

El precio del combustible se mantiene en alza y los conductores buscan diferentes estrategias para enfrentar el gasto. En este sentido, bancos, billeteras virtuales y programas de beneficios cuentan con promociones que permiten acceder a descuentos de hasta el 30%.

Los beneficios alcanzan a las principales redes del país - YPF, Shell, Axion y Puma - y, en muchos casos, pueden combinarse con aplicaciones oficiales, MODO o billeteras digitales para maximizar el ahorro. La clave está en elegir el día indicado y el medio de pago correcto .

En Shell continúan vigentes descuentos tanto para combustibles como para la línea V-Power:

10% de descuento los miércoles en V-Power, con tope de $4.000 por compra.

Tarjeta 365: 12% en V-Power y 10% en combustibles Súper.

Cencosud: 10% los jueves en V-Power más 5% adicional pagando con Cencopay.

10% los jueves en V-Power más 5% adicional pagando con Cencopay. Banco Nación + MODO: 20% los viernes.

20% los viernes. Banco Patagonia: hasta 25% los jueves.

hasta 25% los jueves. Banco Ciudad: 10% los domingos.

10% los domingos. Ripio: 5% de reintegro en UXD los miércoles.

Axion: descuentos de hasta 30%

La red Axion concentra algunas de las promociones más altas del mercado:

10% los lunes y viernes en combustibles Quantium.

Banco Nación + MODO: 20% los viernes.

Banco Patagonia + MODO: 20% y hasta 25% para clientes con Plan Sueldo.

20% y hasta 25% para clientes con Plan Sueldo. Brubank Ultra: hasta 30% los fines de semana.

hasta 30% los fines de semana. Grupo Petersen: 10% y hasta 20% para clientes Selecta.

10% y hasta 20% para clientes Selecta. Credicoop: 20% para cuentas sueldo.

20% para cuentas sueldo. Banco Ciudad: 10% los domingos.

Las promos cambian según día y entidad bancaria. Foto: Yemel Fil

Puma también ofrece beneficios

En Puma Energy continúa vigente una promoción para quienes pagan desde la aplicación oficial:

10% de reintegro en combustibles Súper, Premium e Ion Diesel abonando con la app Puma Pris y Visa Personal Pay.

Qué tener en cuenta antes de cargar nafta

Aunque los descuentos pueden representar un ahorro importante a fin de mes, las promociones tienen condiciones particulares. En la mayoría de los casos, el beneficio depende del banco, el tipo de cliente, el medio de pago utilizado y el día de la semana.

En el caso de Mendoza, conviene constatar que las estaciones cuenten con las promociones y corroborar ser cliente activo de la entidad bancaria correspondiente.