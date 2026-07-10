Día del Comerciante en Argentina: por qué se celebra el 10 de julio y cuál es su origen

Cada 10 de julio se celebra en Argentina el Día del Comercio y del Comerciante , en conmemoración a la fundación de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, ocurrida un día como hoy, pero del año 1854.

Esta institución tuvo un papel fundamental en el desarrollo mercantil del país y es la principal bolsa de valores , así como el centro neurálgico de negocios y finanzas.

La fecha fue escogida por los primeros comerciantes argentinos como un momento para reunirse y compartir sus experiencias . Con el correr del tiempo, el 10 de julio se transformó en un homenaje al oficio y la labor de los comerciantes.

El comercio es una actividad con fines de lucro que consiste en el intercambio de bienes o servicios entre un productor u oferente y un consumidor o demandante. Tales transacciones tienen lugar en un mercado económico, que puede ser un espacio físico o virtual.

Ahora bien, lo cierto es que en los últimos años el comercio ha sufrido cambios profundos producto de los avances tecnológicos, el crecimiento del comercio online, las nuevas formas de consumo y hábitos de compra. De hecho, para muchos comerciantes el desafío es adecuarse al nuevo escenario, aunque también marcando algunas condiciones de competencia en lo que al mercado refiere.

El comercio atraviesa cambios profundos vinculados al avance tecnológico.

En definitiva, la fecha pone en valor el esfuerzo de quienes sostienen sus negocios en contextos económicos complejos, marcados por transformaciones que desafían lo conocido. A pesar de ello, siguen apostando por la producción, el empleo y la actividad que mueve la economía nacional.