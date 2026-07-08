8 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
Feriado

Viernes 10 de julio: por qué no es feriado y qué pasa con los trabajadores

Este jueves 9 de julio sí es feriado nacional por el Día de la Independencia, mientras que el viernes 10 está establecido como día no laborable con fines turísticos. Los detalles.

Los días no laborables turísticos fueron implementados para promover el turismo interno

Los días no laborables turísticos fueron implementados para promover el turismo interno

A partir de este jueves 9 de julio, una parte de los argentinos podrá disfrutar de un fin de semana largo XXL. Sin embargo, ante la cercanía de la fecha surge una de las dudas más frecuentes: ¿el viernes 10 de julio es feriado nacional o corresponde a un día no laborable?

De acuerdo con el calendario oficial de feriados nacionales, el viernes 10 de julio no está establecido como feriado nacional. La fecha fue determinada por el Poder Ejecutivo como día no laborable con fines turísticos, una modalidad que busca fomentar el turismo interno y extender los descansos alrededor de los feriados inamovibles.

De esta manera, el jueves 9 de julio mantiene su carácter de feriado nacional inamovible por el Día de la Independencia, mientras que el viernes 10 tiene un tratamiento diferente según el ámbito laboral.

A partir de este jueves 9 de julio, una parte de los argentinos podrá disfrutar de un fin de semana largo XXL.

A partir de este jueves 9 de julio, una parte de los argentinos podrá disfrutar de un fin de semana largo XXL.

Quiénes descansan el viernes 10 de julio y qué ocurre en el sector privado

El día no laborable tiene aplicación obligatoria para la administración pública nacional, además de organismos estatales que adhieran a la medida. También suelen suspender sus actividades instituciones como escuelas y bancos, según las disposiciones vigentes.

De acuerdo con el calendario oficial de feriados nacionales, el viernes 10 de julio no está establecido como feriado nacional.

De acuerdo con el calendario oficial de feriados nacionales, el viernes 10 de julio no está establecido como feriado nacional.

En cambio, para los trabajadores del sector privado, el descanso del viernes 10 de julio queda sujeto a la decisión de cada empleador. Las empresas pueden otorgar el día libre o mantener la actividad habitual.

En caso de que el empleador decida no suspender las tareas, el trabajador deberá cumplir su jornada normalmente y recibirá su salario habitual, sin ningún pago adicional.

Cuál es la diferencia entre un feriado nacional y un día no laborable

Los feriados nacionales tienen carácter obligatorio tanto para el sector público como para el privado. Si un empleado debe trabajar durante un feriado, corresponde que perciba una remuneración equivalente al doble de su salario habitual, de acuerdo con la Ley de Contrato de Trabajo.

Por otro lado, los días no laborables funcionan de manera distinta. Mientras que en la administración pública la suspensión de actividades es obligatoria, en el ámbito privado queda a criterio de cada empleador. Además, quienes trabajen durante una jornada no laborable cobran su salario habitual, sin recargo.

Por qué existe el día no laborable con fines turísticos

Los días no laborables turísticos fueron implementados para promover el turismo interno, generar movimiento económico y permitir la extensión de los fines de semana largos cuando coinciden con feriados inamovibles. Por este motivo, el viernes 10 de julio permitirá que algunos trabajadores disfruten de un fin de semana extralargo, aunque no todos tendrán el mismo beneficio.

La diferencia central es clara: el feriado nacional es obligatorio y tiene una compensación especial si se trabaja, mientras que el día no laborable depende del empleador privado y no implica pago doble.

Temas
Seguí leyendo

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 8 de julio: números ganadores del sorteo 3389

Mientras la especie enfrenta amenazas, un pichón de cóndor da una gran noticia en Mendoza

Vacaciones de invierno en Mendoza: cuánto cuesta salir a comer con chicos en 2026

La Selección argentina sufrió, pasó a cuartos y las calles de Mendoza se vistieron de celeste y blanco

Primera semana de vacaciones de invierno: qué hacer en Mendoza del 7 al 12 de julio

¿Adiós a los sellos negros: el plan del Gobierno para eliminar la Ley de Etiquetado Frontal abre una fuerte polémica

Científicos de la UBA crearon un animal genéticamente editado para salvar vidas humanas

El Metrotranvía tendrá un servicio directo hacia el aeropuerto: cómo funcionará y qué estación ampliarán

Lee además
¿Aceptará el pedido el presidente?

Un sindicalista le pidió feriado a Milei por el triunfo de Argentina y el finde XXXL para estatales
El Gobierno de Mendoza llamará a concurso para cubrir 20 cargos en el Estado.

El Gobierno de Mendoza llamará a concurso para cubrir cargos en el Estado
LO QUE SE LEE AHORA
El Gobierno de Mendoza llamará a concurso para cubrir 20 cargos en el Estado.

El Gobierno de Mendoza llamará a concurso para cubrir cargos en el Estado

Las Más Leídas

Más allá de la eliminación, la prensa coincidió en destacar la histórica actuación de los Faraones en el Mundial 2026.   video

Del "hacemos historia" al "¿qué pasó?": así vivió Egipto la remontada argentina

El Gobierno de Mendoza llamará a concurso para cubrir 20 cargos en el Estado.

El Gobierno de Mendoza llamará a concurso para cubrir cargos en el Estado

La actualización corresponde al ranking FIFA en vivo y todavía no es oficial, ya que la clasificación definitiva se publicará una vez terminado el Mundial 2026.

La Selección se enteró de una "¿Mala noticia?" y le prende velas a todos los santos

La Albiceleste volvió al Origin Hotel, donde concentró durante toda la fase de grupos del Mundial 2026.

Argentina cambió el chip y ya prepara la batalla contra Suiza

La tarotista marplatense compartió una lectura antes del partido frente a Egipto en el Mundial 2026y, tras la clasificación argentina, sus historias comenzaron a viralizarse.

Otra de brujas y visiones ¿Cómo sale la Selección y hasta dónde llega en el Mundial 2026?