Viernes 10 de julio: por qué no es feriado y qué pasa con los trabajadores

A partir de este jueves 9 de julio , una parte de los argentinos podrá disfrutar de un fin de semana largo XXL . Sin embargo, ante la cercanía de la fecha surge una de las dudas más frecuentes: ¿el viernes 10 de julio es feriado nacional o corresponde a un día no laborable?

De acuerdo con el calendario oficial de feriados nacionales , el viernes 10 de julio no está establecido como feriado nacional . La fecha fue determinada por el Poder Ejecutivo como día no laborable con fines turísticos , una modalidad que busca fomentar el turismo interno y extender los descansos alrededor de los feriados inamovibles.

De esta manera, el jueves 9 de julio mantiene su carácter de feriado nacional inamovible por el Día de la Independencia , mientras que el viernes 10 tiene un tratamiento diferente según el ámbito laboral.

El día no laborable tiene aplicación obligatoria para la administración pública nacional , además de organismos estatales que adhieran a la medida. También suelen suspender sus actividades instituciones como escuelas y bancos , según las disposiciones vigentes.

A partir de este jueves 9 de julio, una parte de los argentinos podrá disfrutar de un fin de semana largo XXL.

De acuerdo con el calendario oficial de feriados nacionales, el viernes 10 de julio no está establecido como feriado nacional.

En cambio, para los trabajadores del sector privado, el descanso del viernes 10 de julio queda sujeto a la decisión de cada empleador. Las empresas pueden otorgar el día libre o mantener la actividad habitual.

En caso de que el empleador decida no suspender las tareas, el trabajador deberá cumplir su jornada normalmente y recibirá su salario habitual, sin ningún pago adicional.

Cuál es la diferencia entre un feriado nacional y un día no laborable

Los feriados nacionales tienen carácter obligatorio tanto para el sector público como para el privado. Si un empleado debe trabajar durante un feriado, corresponde que perciba una remuneración equivalente al doble de su salario habitual, de acuerdo con la Ley de Contrato de Trabajo.

Por otro lado, los días no laborables funcionan de manera distinta. Mientras que en la administración pública la suspensión de actividades es obligatoria, en el ámbito privado queda a criterio de cada empleador. Además, quienes trabajen durante una jornada no laborable cobran su salario habitual, sin recargo.

Por qué existe el día no laborable con fines turísticos

Los días no laborables turísticos fueron implementados para promover el turismo interno, generar movimiento económico y permitir la extensión de los fines de semana largos cuando coinciden con feriados inamovibles. Por este motivo, el viernes 10 de julio permitirá que algunos trabajadores disfruten de un fin de semana extralargo, aunque no todos tendrán el mismo beneficio.

La diferencia central es clara: el feriado nacional es obligatorio y tiene una compensación especial si se trabaja, mientras que el día no laborable depende del empleador privado y no implica pago doble.