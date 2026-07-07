7 de julio de 2026
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Nació el primer cerdo modificado genéticamente en América Latina para futuros trasplantes

Un desarrollo de la UBA y la UNSAM logró el nacimiento del primer cerdo editado de la región. Buscan dar respuesta a la falta de órganos para trasplante.

Nació el primer cerdo modificado genéticamente en América Latina para futuros trasplantes

Nació el primer cerdo modificado genéticamente en América Latina para futuros trasplantes

Por Sitio Andino Sociedad

La ciencia nacional vuelve a posicionarse en la vanguardia internacional con un logro que promete revolucionar la medicina de alta complejidad. Por primera vez en la historia, investigadores de la UBA lideraron el nacimiento del primer cerdo modificado genéticamente en América Latina, un avance estratégico diseñado para abrir camino a futuros procesos de trasplante de órganos hacia seres humanos.

El milagro del "triple knockout" y la escasez de donantes

Este hito biotecnológico fue consolidado a través de un consorcio de cooperación científica entre la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA, el Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y la empresa CrofaBiotech. Con este nacimiento, la Argentina se convierte en el tercer país del mundo —detrás de las potencias de Estados Unidos y China— en dominar la compleja técnica del "triple knockout".

Este concepto técnico implica el silenciamiento de tres genes específicos del animal que codifican proteínas responsables de activar el rechazo inmunológico hiperagudo en el organismo humano. La relevancia sanitaria de este desarrollo es crítica: los datos actuales del INCUCAI reflejan que más de 7.300 personas se encuentran en lista de espera en el país, mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que las donaciones tradicionales apenas logran cubrir el 10% de la demanda global. El porcino es el candidato ideal debido a su similitud anatómica con los humanos.

En diálogo con Aconcagua Radio, Guadalupe Álvarez, veterinaria y directora del Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA, precisó los alcances. "La modificación genética de estos clones busca que sean futuros donantes. Los cerdos son parecidos anatómica y fisiológicamente, pero además son genéticamente fáciles de manipular. Hay cuatro órganos esenciales en la mira para enfrentar la escasez: el riñón —que va a la cabeza—, el corazón, el hígado y el páncreas".

Cirugía de alta precisión y el desafío del crecimiento

La fase reproductiva del proyecto, ejecutada en los laboratorios de Agronomía de la UBA, requirió una intervención quirúrgica de transferencia embrionaria mínimamente invasiva. "Para lograr los nacimientos se introducen unos 120 clones por cerda receptora. En la clonación la tasa es baja y esperable; de hecho, esta primera cerdita nació como cría única en abril", detalló Álvarez, anticipando que ya existen otras preñeces en curso para sumar nuevos lechones.

El camino hacia la aplicación clínica en pacientes requiere todavía sortear barreras complejas antes de iniciar los ensayos preclínicos regulados por el INCUCAI. La siguiente meta científica consiste en la aplicación de técnicas knock-in para insertar genes humanos compatibles y, fundamentalmente, resolver el problema del tamaño de las vísceras. Un ejemplar adulto puede superar los 200 kilos de peso, haciendo que su corazón o hígado excedan la capacidad torácica humana. "Tenemos que realizar modificaciones genéticas para controlar la hormona de crecimiento y moldear los órganos".

"Según los especialistas en bioedición, se estima un plazo aproximado de cuatro años de trabajo sostenido para que un órgano de estas características pueda ser una realidad disponible en tratamientos médicos", concluyó la directora del Hospital Escuela. El antecedente cercano del año 2016 con trasplantes de islotes pancreáticos en el Hospital Eva Perón demuestra la experiencia acumulada del país. Con este nuevo logro, la ciencia argentina acorta distancias con el primer mundo en la carrera por resolver la falta de donantes en los sistemas de salud.

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