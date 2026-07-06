El Colegio de Agrimensura reunió a especialistas y autoridades para debatir el futuro del Catastro Multifinalitario y regularización dominial en Mendoza

Con una amplia participación de profesionales, funcionarios y referentes institucionales, el Colegio de Agrimensura de Mendoza (CAM) llevó adelante la Jornada de Catastro Multifinalitario y Regularización Dominial , un espacio de intercambio técnico e institucional que permitió analizar los avances, desafíos y oportunidades que representa la implementación de un modelo de gestión territorial basado en información integrada y colaborativa.

La actividad reunió a representantes de organismos provinciales, especialistas nacionales e internacionales y profesionales de la agrimensura, quienes coincidieron en que el desarrollo de un Catastro Multifinalitario constituye una herramienta estratégica para mejorar la planificación territorial, fortalecer la seguridad jurídica, optimizar la gestión de los recursos naturales y acompañar el desarrollo sostenible de Mendoza.

Durante la apertura, el presidente del Colegio de Agrimensura de Mendoza, Ing. Agrim. Damián Sosa, destacó el trabajo conjunto que el Colegio viene impulsando junto a la Administración Tributaria Mendoza, el Ministerio de Gobierno y el Departamento General de Irrigación para consolidar este modelo en la provincia.

" El Catastro Multifinalitario incorpora mucha más información de diferentes entidades para hacer una plataforma colaborativa y que todas las capas interactúen entre sí ", expresó. Además, recordó que Mendoza ya cuenta con un decreto que formaliza el convenio interinstitucional para avanzar en esta política pública y remarcó que el Colegio continuará aportando herramientas técnicas para su implementación.

Un cambio de paradigma en la gestión territorial

Uno de los principales expositores fue el Ing. Agrim. Diego Erba, referente internacional en catastro y desarrollo territorial, quien explicó que el Catastro Multifinalitario no representa únicamente una modernización tecnológica, sino un profundo cambio conceptual sobre la forma de gestionar el territorio.

Durante su exposición, Erba explicó que este modelo permite integrar información física, jurídica, económica y ambiental para que distintas instituciones puedan compartir datos y generar mejores políticas públicas. También destacó que el desafío ya no consiste únicamente en administrar parcelas, sino en producir conocimiento que facilite la planificación del territorio y la toma de decisiones.

Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de incorporar nuevas tecnologías e inteligencia artificial al ejercicio profesional, alentando a los agrimensores a adoptar herramientas que simplifiquen procesos y permitan dedicar más tiempo al análisis y la planificación.

Modernización catastral: una base sólida para integrar información

El equipo técnico que acompaña el proceso de transformación, presentó los avances realizados en el saneamiento y actualización del parcelario provincial.

Entre los principales trabajos desarrollados mencionó la corrección de inconsistencias cartográficas, la actualización de barrios y nuevos desarrollos urbanos, la reclasificación territorial conforme al crecimiento de las ciudades y la incorporación de tecnologías e inteligencia artificial para detectar construcciones no declaradas y mejorar la calidad de la información catastral.

Estas acciones constituyen uno de los pilares técnicos necesarios para consolidar un sistema de información territorial confiable que pueda ser compartido entre los distintos organismos públicos.

Una visión compartida desde la Administración Tributaria Mendoza

Por su parte, el Director General de Rentas, Dr. Nicolás Cháves, repasó el proceso de modernización tecnológica iniciado en los últimos años y destacó que la transformación digital fue el punto de partida para avanzar hacia un Catastro Multifinalitario.

"No podíamos hablar de Catastro Multifinalitario si estábamos hablando con papeles", señaló. "No podíamos hablar de Catastro Multifinalitario si estábamos hablando con papeles", señaló.

Chávez explicó que la digitalización de procesos, la integración de bases de datos y la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas permitieron construir la infraestructura necesaria para compartir información entre organismos y brindar mejores servicios a la ciudadanía.

En ese sentido, sostuvo que el objetivo final trasciende la cuestión tributaria y busca facilitar la vida de los ciudadanos, otorgando mayor seguridad jurídica, agilizando los trámites y mejorando la calidad de la información pública.

El agua como parte esencial del territorio

El superintendente general del Departamento General de Irrigación, Ing. Agrim. Sergio Marinelli, presentó los avances en la construcción del Catastro del Agua, una iniciativa que permitirá integrar la información hídrica con el resto de los datos territoriales de la provincia.

Marinelli explicó que conocer con precisión el capital hídrico, la infraestructura existente y la demanda del recurso resulta indispensable para planificar el crecimiento de Mendoza en un contexto de cambio climático y creciente presión sobre el agua.

"La única herramienta que nos puede dar esa información común es un Catastro Multifinalitario", afirmó. "La única herramienta que nos puede dar esa información común es un Catastro Multifinalitario", afirmó.

Además, remarcó que el desafío consiste en pasar de una gestión fragmentada a una gestión integrada, donde las distintas instituciones compartan información para mejorar la planificación territorial, fortalecer la sostenibilidad ambiental y optimizar la administración del recurso hídrico.

IDECAM: información territorial al servicio de la planificación

Los ingenieros agrimensores Mauricio Forto y Lautaro Martínez, integrantes de IDECAM, presentaron los avances de la Infraestructura de Datos Espaciales impulsada por el Colegio de Agrimensura de Mendoza, una iniciativa orientada a fortalecer el uso, la organización y la publicación de información territorial estratégica.

Durante la exposición realizaron una demostración del PortalGIS IDECAM, un visor web desarrollado para integrar información parcelaria, administrativa, hídrica y territorial en un único entorno de consulta.

La plataforma permitirá visualizar capas geográficas, realizar consultas, generar estadísticas e informes técnicos sobre áreas específicas, transformando la información territorial en una herramienta útil para la planificación y la toma de decisiones.

Desde el Colegio de Agrimensura de Mendoza, IDECAM busca consolidar una infraestructura de datos espaciales que fortalezca la articulación entre organismos públicos, profesionales y la comunidad, promoviendo una gestión territorial más transparente, eficiente y colaborativa. El proyecto constituye uno de los pilares del desarrollo del Catastro Multifinalitario en la provincia, al facilitar la integración de información estratégica vinculada al territorio, los recursos y la infraestructura.

La regularización dominial como política pública

El cierre estuvo a cargo del Agrim. Reinaldo Beain, presidente del Consejo Profesional de Agrimensura de la Provincia de Buenos Aires, quien compartió la experiencia desarrollada en esa provincia mediante la creación del Instituto de Regularización Dominial.

Beain explicó cómo esta herramienta institucional permitió generar equipos técnicos especializados, acompañar a municipios y promover soluciones para miles de situaciones de tenencia irregular de la tierra.

"El instituto no es un ente administrativo; es una herramienta política institucional", expresó, destacando que la regularización dominial requiere no solo conocimiento técnico, sino también articulación entre profesionales, gobiernos locales y organismos provinciales.

Además, sostuvo que los colegios profesionales deben asumir un rol activo en la discusión sobre el ordenamiento territorial: "Necesitamos sentarnos en la mesa de discusión del ordenamiento territorial".

Una agenda de trabajo para el futuro

La jornada dejó como principal conclusión la necesidad de continuar fortaleciendo el trabajo conjunto entre organismos públicos, instituciones profesionales y equipos técnicos para consolidar un Catastro Multifinalitario que permita integrar información territorial, hídrica, económica, jurídica y ambiental.

La articulación entre el Colegio de Agrimensura de Mendoza, la Administración Tributaria Mendoza, el Departamento General de Irrigación y las distintas instituciones que comienzan a incorporarse al proyecto representa un paso fundamental hacia una gestión territorial más moderna, eficiente y colaborativa.

El encuentro reafirmó el compromiso de seguir desarrollando herramientas como IDECAM y el PortalGIS, avanzar en la integración de nuevas capas de información y promover políticas de regularización dominial que fortalezcan la seguridad jurídica, mejoren la planificación del territorio y acompañen el desarrollo sostenible de Mendoza.