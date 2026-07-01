Mendoza pone el foco en el catastro multifinalitario: qué cambia para el territorio y la gestión del agua

La implementación del catastro multifinalitario avanza como una de las herramientas estratégicas para el desarrollo de Mendoza . En una jornada organizada por el Colegio de Agrimensura, especialistas, funcionarios y representantes de organismos públicos analizaron los desafíos de la regularización dominial, la planificación territorial y la gestión eficiente del agua , tres pilares fundamentales para impulsar un crecimiento ordenado y sostenible en la provincia .

Crecimiento ordenado y sostenible en Mendoza: así fue la Jornada de Catastro Multifinalitario y Regularización Dominial.

El Colegio de Agrimensura de Mendoza llevó adelante una jornada dedicada al catastro multifinalitario y la regularización dominial , un espacio de intercambio que reunió a profesionales del sector, representantes de organismos públicos y especialistas para debatir sobre el futuro de la información territorial en la provincia .

Durante el encuentro, el presidente del Colegio de Agrimensura de la Provincia de Mendoza , Damián Sosa Ramírez , dialogó con Noticiero Andino y explicó que la implementación de esta herramienta comenzó a tomar forma en 2025 , cuando el Gobierno de Mendoza ratificó, mediante un decreto, un convenio de cooperación entre la Administración Tributaria Mendoza ( ATM ), el Ministerio de Gobierno , el Departamento General de Irrigación y el propio Colegio de Agrimensura.

Como parte de ese proceso, la institución desarrolló la Infraestructura de Datos Espaciales del Colegio de Agrimensura de Mendoza (IDE-CAM), una plataforma colaborativa que integra distintas capas de información territorial aportadas por organismos públicos y entidades privadas.

Damián Sosa Ramírez - Jornada Catastro Multifinalitario y la Regularización Mominial - 1.JULIO.2026 Damián Sosa Ramírez remarcó la importancia del catastro multifinalitario. Foto: Gentileza

A diferencia del catastro tradicional, cuya función principal es tributaria, Sosa Ramírez explicó que el catastro multifinalitario reúne información de múltiples instituciones para conformar una base de datos común destinada a fortalecer la planificación territorial, optimizar la gestión pública y mejorar la toma de decisiones.

"Somos uno de los nodos que integran esta red colaborativa. La idea es construir una plataforma institucional donde distintas entidades compartan información para mejorar el conocimiento del territorio", señaló.

Conocer el territorio para gestionar mejor el agua: qué dijo Irrigación Provincial

Por su parte, el superintendente general de Irrigación, Sergio Marinelli, explicó a Noticiero Andino que disponer de información territorial integrada es un paso clave para modernizar la gestión del recurso hídrico en Mendoza.

Según detalló, durante los últimos años el organismo pasó de un modelo centrado en la oferta de agua disponible a otro basado en la demanda. Este cambio implica conocer con precisión cuánta agua necesita cada usuario, en qué momento la requiere y cuál será su destino.

Sergio Marinelli - Jornada Catastro Multifinalitario y la Regularización Mominial - 1.JULIO.2026 - Mendoza Para Sergio Marinelli, se trata de una oportunidad para regular mejor el uso del agua. Foto: Gentileza

Marinelli recordó que tanto los derechos como los permisos de agua están vinculados por ley a cada parcela, por lo que un catastro actualizado permite relacionar de manera eficiente el territorio con la administración del recurso: "Si no conocemos el territorio, resulta imposible vincular correctamente el manejo del agua con cada parcela", afirmó.

Asimismo, sostuvo que durante muchos años la planificación territorial y la gestión del agua avanzaron de manera paralela, sin una articulación suficiente entre ambas. Como consecuencia, señaló que se habilitaron desarrollos urbanos en sectores donde no era conveniente construir o se impulsaron proyectos sin considerar la disponibilidad del recurso hídrico.

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