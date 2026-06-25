El Colegio de Agrimensura de la provincia de Mendoza organiza un debate clave sobre la regularización del suelo mendocino

El próximo 1 de julio, a las 11:00 horas, en el Colegio de Agrimensura de la provincia de Mendoza , 3er piso, Ala Oeste, se llevará adelante la Jornada de Catastro Multifinalitario y Regularización Dominial. Este espacio busca propiciar la reflexión y el intercambio sobre herramientas fundamentales para la gestión territorial, la planificación pública y el desarrollo sostenible de Mendoza.

La actividad reunirá a profesionales, autoridades, organismos públicos y especialistas vinculados a la gestión del territorio. El objetivo principal es analizar detalladamente los avances y los desafíos que presenta la implementación del catastro multifinalitario en Mendoza , así como su estrecha vinculación con los procesos de regularización dominial.

En una provincia donde la gestión eficiente del suelo y de los recursos hídricos resulta estratégica, este modelo se consolida como una herramienta clave. Permite integrar información territorial, ambiental, económica y jurídica . De este modo, facilita la toma de decisiones tanto en el ámbito público como en el privado.

¿Cuál es el cronograma de expositores confirmados para la jornada?

La apertura institucional del encuentro estará a cargo del agrimensor Damián Sosa, actual presidente del Colegio de Agrimensura de la provincia de Mendoza. Posteriormente, se desarrollarán las exposiciones de destacados especialistas del sector técnico, político y académico.

El ingeniero agrimensor Diego Erba disertará sobre los avances en el modelo de catastro multifinalitario y el rol de la agrimensura. Por su parte, Nicolás Chávez abordará la gestión de este modelo en Mendoza. El ingeniero agrimensor Sergio Marinelli, superintendente del Departamento General de Irrigación, detallará las contribuciones del organismo a dicha implementación.

Hacia el final, Mauricio Forto, Damián Sosa y Lautaro Martínez expondrán las contribuciones de IDECAM. En tanto, el ingeniero agrimensor Reinaldo Beain, presidente del CPA de Buenos Aires, presentará el Congreso de Catastro y Regularización Dominial. El evento será una oportunidad única para visibilizar la información territorial como base de políticas públicas eficientes e inclusivas.