1 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
Paso Internacional Los Libertadores

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 1 de julio

Revisá si el Paso Los Libertadores que lleva a Chile está abierto hoy. Información oficial, demoras, tiempo y horarios. Actualización en tiempo real.

Paso Los Libertadores hoy: estado y horario para este miércoles 1 de julio.

Paso Los Libertadores hoy: estado y horario para este miércoles 1 de julio.

Por Sitio Andino Sociedad

El Paso Internacional Los Libertadores, que conecta Argentina y Chile a través de la Ruta Nacional N° 7, se encuentra abierto este miércoles 1 de julio, en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos, según informaron desde la Coordinación Argentina. Circulación con portación obligatorio de cadenas.

Recordá que los horarios de tránsito en la temporada invernal (cuando el Paso está abierto) son los siguientes:

  • De Argentina hacia Chile: de 9.00 a 21.00
  • De Chile hacia Argentina: de 8.00 a 20.00

El pronóstico para la alta montaña indica buenas condiciones climáticas y despejado.

Las temperaturas en la mañana en las localidades cordilleranas son de -3°C en Uspallata, -10°C en Punta de Vacas, -13°C en Puente del Inca y -14°C en Las Cuevas.

Este paso representa una importante conectividad en la región y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera entre la provincia de Mendoza y el vecino país.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

paso internacional cristo redentor los libertadores chile alta montaña las cuevas

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Rige el horario de invierno en el Paso Internacional Los Libertadores

Cabe recordar que desde el 1° de junio, y hasta el 31 de agosto, rige el horario de invierno en el Paso Internacional Cristo Redentor/Los Libertadores. Los horarios de tránsito durante ese periodo son los siguientes:

  • De Argentina hacia Chile: de 9.00 a 21.00 horas.
  • De Chile hacia Argentina: de 8.00 a 20.00 horas.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.

Temas
Seguí leyendo

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 28 de junio

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 27 de junio

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 26 de junio

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 25 de junio

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 24 de junio

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 23 de junio

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 22 de junio

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 21 de junio

Lee además
Cómo está el Paso Internacional Los Libertadores.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 30 de junio
Paso Internacional Los Libertadores.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 29 de junio
LO QUE SE LEE AHORA
Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, miércoles 1 de julio.

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, miércoles 1 de julio

Las Más Leídas

La búsqueda de Elizabeth Vela en San Rafael tuvo el peor desenlace.

Hallaron sin vida a Elizabeth Vela tras días de intensa búsqueda en San Rafael

El Mundial 2026 no fue lo que se esperaba para los ecuatorianos. EN VIVO

Mundial en vivo 2026: terminó el sueño para Ecuador que no pudo con un devastador México

Tour Bodeguero.

Godoy Cruz abre las puertas del Gambarte: cuánto cuesta recorrer el estadio y vivir la experiencia bodeguera

Jardín Manaslú de Las Heras busca reunir $405.000 para evitar el corte del gas.

Un jardín comunitario de Las Heras pide ayuda urgente para evitar el corte de gas y sostener su comedor

La ola polar obligó a suspender las clases de este miércoles en varias zonas de Mendoza: conocé cuáles son

La ola polar obligó a suspender las clases de este miércoles en varias zonas de Mendoza: conocé cuáles son