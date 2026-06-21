21 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Paso Internacional Los Libertadores

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 21 de junio

Revisá si el Paso Los Libertadores que lleva a Chile está abierto hoy. Información oficial, demoras, tiempo y horarios. Actualización en tiempo real.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 21 de junio

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 21 de junio

Foto: Gentileza
Por Sitio Andino Sociedad

El Paso Internacional Los Libertadores, que conecta Argentina y Chile a través de la Ruta Nacional N° 7, se encuentra abierto este domingo 21 de junio, en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos, según informaron desde la Coordinación Argentina.

Recordá que los horarios de tránsito en la temporada invernal (cuando el Paso está abierto) son los siguientes:

  • De Argentina hacia Chile: de 9 a 21.
  • De Chile hacia Argentina: de 8 a 20.

El pronóstico para la alta montaña indica buenas condiciones climáticas y despejado.

Este paso representa una importante conectividad en la región y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera entre la provincia de Mendoza y el vecino país.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Paso Internacional Los Libertadores, alta montaña, frontera, paso a Chile, Aduana
Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 21 de junio

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 21 de junio

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Rige el horario de invierno en el Paso Internacional Los Libertadores

Cabe recordar que desde el 1° de junio, y hasta el 31 de agosto, rige el horario de invierno en el Paso Internacional Cristo Redentor/Los Libertadores. Los horarios de tránsito durante ese periodo son los siguientes:

  • De Argentina hacia Chile: de 9.00 a 21.00 horas.
  • De Chile hacia Argentina: de 8.00 a 20.00 horas.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.

Temas
Seguí leyendo

Video: bajo un manto blanco, así amaneció el Paso a Chile

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 18 de junio

Cierran el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 17 de junio

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 16 de junio

¿Abrió el Paso Cristo Redentor este lunes feriado? Conocé la decisión de las autoridades de ambos países

Tras 42 años de inactividad, impulsan nuevamente el tren que uniría Mendoza y Chile

¿Abrió el Paso Cristo Redentor este domingo fresco? Conocé la decisión de las autoridades de ambos países

Lee además
Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 20 de junio.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 20 de junio
Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 19 de junio.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 19 de junio
LO QUE SE LEE AHORA
Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 21 de junio

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 21 de junio

Las Más Leídas

Bebé de 2 meses es hallado sin vida en Luján de Cuyo: investigan las causas

Bebé de 2 meses es hallado sin vida en Luján de Cuyo: investigan las causas

Cuánto cuesta construir una vivienda de 60 metros cuadrados en Mendoza en junio de 2026

Construir una casa en Mendoza exige una inversión cada vez mayor: los valores de junio 2026

Incendio en un hotel del Caribe: el dramático relato de argentinos que escaparon de las llamas.

"Corrimos por nuestras vidas": el dramático relato de argentinos en el incendio de un hotel del Caribe

Esquí en Mendoza: ante el ingreso de un frente frío, ¿qué pasará con Las Leñas?.

Frente frío en Mendoza: ¿qué pasará con Las Leñas?

Los nipones van por más en el duro Mundial 2026. EN VIVO

Mundial 2026 en vivo: Japón cerró el día con una victoria memorable