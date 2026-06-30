¿Juicio o libertad? Discuten si queda libre el policía que mató a supuesto ladrón en Luján

Federico García, el hombre abatido a balazos por un policía en Luján de Cuyo.

Tras varios minutos de audiencia, este lunes se discutió una vez más la situación procesal del policía José Eliseo Funes, quien está detenido desde octubre del 2025 acusado del homicidio de un supuesto ladrón en Luján de Cuyo y quien podría ir a juicio por asesinato.

Mientras la fiscalía de homicidios intenta que el efectivo vaya a juicio acusado de un homicidio agravado por el uso de arma de fuego, la defensa -representada por Susana Soleti- rechazó la elevación a juicio y pide la liberación del uniformado.

Las partes pasaron a un cuarto intermedio y en los próximos días el juez Sebastián Sarmiento deberá resolver cada uno de los planteos.

El efectivo abatió a balazos a un sujeto identificado como Federico Rubén García (37), quien tenía varios antecedentes penales y al momento del hecho manejaba el auto del policía, el cual había sido robado cuatro días antes.

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Ahora bien, Funes disparó entre 6 y 8 veces, lo hizo en la vía pública y en el cruce de las calles Azcuénaga y Libertad, con varios transeúntes en el medio. “Podría haber matado a cualquiera”, señalaron los detectives.

Con estos datos, para los investigadores no se puede encuadrar el caso en un hecho de legítima defensa y se trataría de un homicidio típico, aún teniendo en cuenta que el hombre abatido tenía un extenso prontuario.

El homicidio ocurrió el 6 de octubre del 2025 y desde ese entonces Funes está detenido, acusado de un homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Actualmente, goza del beneficio de la prisión domiciliaria.

Para la fiscal Claudia Ríos, la investigación del caso está finalizada y ahora se debe realizar un juicio para analizar la conducta de Funes. La defensa intenta evitar esta instancia, por lo que un juez deberá resolver.