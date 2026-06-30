30 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Juicio

¿Juicio o libertad? Discuten si queda libre el policía que mató a supuesto ladrón en Luján

La justicia intenta llevar a juicio al policía José Funes, acusado del homicidio de un presunto ladrón en Luján de Cuyo y la defensa se opone.

Federico García, el hombre abatido a balazos por un policía en Luján de Cuyo.&nbsp;

Federico García, el hombre abatido a balazos por un policía en Luján de Cuyo. 

 Por Pablo Segura

Tras varios minutos de audiencia, este lunes se discutió una vez más la situación procesal del policía José Eliseo Funes, quien está detenido desde octubre del 2025 acusado del homicidio de un supuesto ladrón en Luján de Cuyo y quien podría ir a juicio por asesinato.

Mientras la fiscalía de homicidios intenta que el efectivo vaya a juicio acusado de un homicidio agravado por el uso de arma de fuego, la defensa -representada por Susana Soleti- rechazó la elevación a juicio y pide la liberación del uniformado.

Las partes pasaron a un cuarto intermedio y en los próximos días el juez Sebastián Sarmiento deberá resolver cada uno de los planteos.

auto accidente
La muerte de un presunto ladrón a manos de un policía es motivo de discusión en los estrados judiciales. ¿Va a juicio o queda libre?

La muerte de un presunto ladrón a manos de un policía es motivo de discusión en los estrados judiciales. ¿Va a juicio o queda libre?

Ahora bien, Funes disparó entre 6 y 8 veces, lo hizo en la vía pública y en el cruce de las calles Azcuénaga y Libertad, con varios transeúntes en el medio. “Podría haber matado a cualquiera”, señalaron los detectives.

Con estos datos, para los investigadores no se puede encuadrar el caso en un hecho de legítima defensa y se trataría de un homicidio típico, aún teniendo en cuenta que el hombre abatido tenía un extenso prontuario.

El homicidio ocurrió el 6 de octubre del 2025 y desde ese entonces Funes está detenido, acusado de un homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Actualmente, goza del beneficio de la prisión domiciliaria.

Para la fiscal Claudia Ríos, la investigación del caso está finalizada y ahora se debe realizar un juicio para analizar la conducta de Funes. La defensa intenta evitar esta instancia, por lo que un juez deberá resolver.

Temas
Seguí leyendo

Dura condena civil por un abuso sexual en un jardín municipal

Cayó al piso por una baldosa desnivelada y cobrará una fortuna

Millonaria condena a una comuna por un accidente ocurrido por Viento Zonda

Intentó robar una silla playera y pasará un año en la cárcel

Buena noticia para damnificados de planes de ahorro en Mendoza

"Nunca tomé ese rol": la contundente frase de Luque que marcó una nueva audiencia del juicio

"El resultado era predecible": el duro alegato por la tragedia del ARA San Juan

Juicio por Loan: declaran sus padres y crece la expectativa por los acusados

Lee además
Frente a los acusados: llegó el momento más difícil para los padres de Loan Danilo Peña.

Este martes declaran los padres de Loan Peña: cómo será la audiencia
Agustín Espósito Veliz fue condenado este lunes por la Justicia mendocina.            

Condenaron al joven que golpeó a su expareja embarazada pero la Fiscalía cambió la acusación
LO QUE SE LEE AHORA
Nuevo caso de monóxido de carbono en la provincia. 

Susto en un barrio privado de Guaymallén por una intoxicación con monóxido

Las Más Leídas

La situación fue advertida por las autoridades de la escuela

Momentos de tensión en una escuela por un estudiante atrapado entre dos paredes

Spinoza fue imputado este lunes por la fiscal de homicidios Claudia Ríos. 

Justicia por mano propia: la grave lesión que sufrió el acusado de balear a dos vecinos

El robo ocurrió durante el fin de semana en La Consulta, San Carlos. video

Millonario robo a una conocida familia de San Carlos

¿Pensás escaparte en invierno? La Rioja te devuelve hasta la mitad de lo que gastes

Una provincia vecina sale a conquistar mendocinos con un beneficio de hasta $200.000

El suceso ocurrió en el departamento de Godoy Cruz

El desesperado pedido de ayuda de un fotógrafo mendocino tras un violento robo