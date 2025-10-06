6 de octubre de 2025
Quién es el presunto ladrón baleado en Luján de Cuyo y sus antecedentes

Te contamos la identidad y el perfil del presunto ladrón baleado por un policía tras un robo en Luján de Cuyo.

El presunto ladrón que fue baleado en la cabeza por un policía en Luján de Cuyo, luego de que el uniformado identificara su auto, el cual había sido robado el viernes pasado, es un sujeto de 37 años que posee múltiples antecedentes penales.

La policía identificó al individuo como Federico Rubén García (37), quien desde que cumplió la mayoría de edad y hasta la actualidad ha tenido muchos roces con la justicia.

Tal es así que en su legajo cuenta con varias imputaciones por robo, encubrimiento, amenazas, droga y resistencia a la autoridad, entre otros delitos.

García permanece internado en el hospital Central y su estado de salud es sumamente delicado, informaron los médicos.

Según un parte médico, el hombre sufrió una herida de arma de fuego en cráneo occipital derecho, sin orificio de salida, por lo que permanece internado en terapia intensiva.

Con su identidad, los investigadores confirmaron que el individuo tiene múltiples antecedentes. Desde diciembre del 2017, cuando fue acusado por tenencia de estupefacientes, el sospechoso sumó una larga lista de imputaciones por distintos delitos. La última fue en mayo del 2024, cuando lo detuvieron por amenazas en contexto de violencia de género.

García fue detenido hoy en Libertad y Azcuénaga de Luján de Cuyo, tras ser baleado por un policía, herida que le provocó luego volcar con el auto que presuntamente había robado -propiedad de la víctima-.

Este lunes por la mañana el efectivo realizaba compras en Luján de Cuyo, cuando detectó su auto que había sido robado el viernes pasado.

Lo cierto es que, sin dudarlo, el uniformado encaró a los sospechosos para identificarlos. Al advertir la presencia del policía, los delincuentes aceleraron y escaparon a máxima velocidad.

Entonces, el policía salió detrás de ellos y a los pocos metros les disparó. Uno de esos impactos dio en la cabeza del conductor del rodado, quien producto del impacto de bala, perdió el dominio y volcó.

El caso generó un importante despliegue policial y judicial. El efectivo en cuestión fue demorado y permanece a disposición de la fiscalía de homicidios.

Se espera por el resultado de varias medidas para definir la situación procesal del efectivo.

