Trágica muerte de un joven de 19 años en Tunuyán

Cruce de rutas 92 y 94, en Tunuyán, donde ocurrió el accidente vial.

Un joven de 19 años falleció trágicamente al protagonizar un accidente vial en Tunuyán en la noche de este domingo, cuando manejando una moto chocó contra una camioneta y como consecuencia de las heridas sufridas en el choque, falleció minutos después en el hospital.

El siniestro ocurrió en el cruce de las Rutas 92 y 94 de Vista Flores, Tunuyán y la víctima fatal fue identificada como Kevin Josué Reta (19), quien vivía en ese mismo distrito.

Tras el accidente vial hubo un importante despliegue policial, y el control de alcoholemia a los conductores arrojó resultado negativo.

Según fuentes policiales, el siniestro fue protagonizado por una camioneta Ford F100 verde, dominio UNN317, y una moto 110 cc.

Las pericias indicaron que la camioneta estaba al mando de un hombre de 63 años, quien circulaba por Ruta 92 y al intentar girar hacia el oeste, por Ruta 94, chocó con una moto que era conducida por la víctima fatal.

Como consecuencia del choque, el motociclista sufrió heridas de suma gravedad y quedó tendido en el asfalto. Rápidamente fue asistido por transeúntes y luego por médicos.

Reta fue llevado al hospital Scaravelli, donde ingresó con un grave estado de salud. Tal es así que falleció a los pocos minutos de haber ingresado.

En la escena del accidente vial trabajaron efectivos de la Comisaría 65, Policía Vial y Tránsito Municipal, entre otros.

Ahora la justicia investiga la mecánica del accidente vial para establecer las responsabilidades de los conductores.

El sábado por la noche, en otro accidente ocurrido en la Ruta 92 de Tunuyán, un ciclista fue atropellado y sufrió importantes heridas.