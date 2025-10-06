Otra vez, el Valle de Uco fue azotado por las heladas y temperaturas bajo cero

Luego de un viernes y sábado caluroso, con presencia de viento Zonda en la provincia de Mendoza , las bajas temperaturas predominaron durante la jornada del domingo. En el Valle de Uco , el descenso en el termómetro no fue menor y, en algunas comunas, se registraron mínimas de hasta -3.3°C , por lo que muchos productores debieron proteger sus cultivos con quemas.

En un video compartido por los vecinos afectados, se puede ver las quemas de defensa activa para hacer frente a las heladas que azotaron zonas de San Carlos, Tupungato y Tunuyán en horas de la madrugada. Puntualmente, las imágenes son de viñedos de las fincas Doña Paula y Zuccardi , ambas ubicadas en la localidad sancarlina de Altamira .

Tunuyán

Tunuyan -1,9

Amarga -0,1

Vista Flores. -1,5

Colonia Las Rosas -2,8

San Carlos

La Consulta -0,8

El Cepillo -1

Casas Viejas -3,3

Esta última comuna fue una de las más azotadas por las inclemencias del tiempo aunque, según informaron desde la Dirección de Contingencias Climáticas, las heladas se encuentran dentro de los parámetros normales para la época.

De acuerdo con la tabla del organismo provincial respecto de las mínimas que toleran los cultivos según su estado fenológico, las heladas podrían haber ocasionado daños en vid (tolerancia -1.1°) en Casas Viejas, El Cepillo, Colonia Las Rosas, Vista Flores, Tunuyán Ciudad, y Dubois. En caso de que no se haya hecho un defensa activa, y en caso de frutales, ciruela y durazno también se podrían haber visto afectados en esos mismos lugares (tolerancia entre -0.5 / -1.1°)

Otro inconveniente del fenómeno es que, debido a las quemas, el humo generó una reducción notable de la visibilidad en la Ruta 40. Por ello, los conductores debieron extremar precauciones para asegurar una transitabilidad segura ante la capa que cubrió gran parte del tramo en horas de la mañana.

Para este lunes, las mínimas pronosticadas son:

Tres Porteñas: 1.0°C,

Junín: 2.0°C,

Los Campamentos: 0.4°C,

Departamento de Santa Rosa: -1.0°C.

Medrano: 4.0°C,

Lambare: 0.2°C,

Tunuyán: -2.5°C,

El Peral: 0.0°C.

Vista Flores: -2.2°C,

Agua Amarga: 0.5°C.

El Cepillo: -1.1°C,

La Consulta: -0.6°C,

G. Alvear: -1.1°C a -2.2°C;

San Rafael: -1.0°C a -2.4°C.

Atención productores: dónde realizar el reclamo por daños

El Gobierno de Mendoza informó cuándo y cómo se deben realizar las denuncias por daños climáticos, de acuerdo a lo establecido en la la Ley de Emergencia Agropecuaria de Mendoza 9083.

Apertura del registro : Una vez ocurrida la contingencia, la Dirección de Contingencias Climáticas (DCC) , como autoridad de aplicación, evalúa la magnitud del evento mediante datos meteorológicos y observaciones en terreno . Tras esta evaluación, abre un registro oficial de denuncias específico para ese evento.

: Una vez ocurrida la contingencia, la , como autoridad de aplicación, evalúa la magnitud del evento mediante . Tras esta evaluación, abre un registro oficial de denuncias específico para ese evento. Denuncia del productor : El productor afectado debe presentar su denuncia dentro de los plazos establecidos. Es un requisito indispensable que el inmueble esté inscripto en el Registro del Uso de la Tierra (RUT-SIA) .

: El productor afectado debe presentar su denuncia dentro de los plazos establecidos. Es un que el inmueble esté inscripto en el . Tasación y certificación: La DCC realiza una evaluación técnica (tasación) en el campo para cuantificar el porcentaje de daño. Tras ello, emite un acta y, al finalizar la temporada, el certificado definitivo que determina si corresponde la Emergencia o el Desastre Agropecuario.

heladas en el valle de uco.png Otro inconveniente de las heladas: el humo de las quemas genera poca visibilidad en las rutas. Foto: Archivo / Ilustrativa.

Plazos para denunciar

La reglamentación de la ley establece plazos estrictos que varían según el evento:

Granizo o viento : El productor tiene 10 días hábiles para denunciar, contados a partir del primer día hábil siguiente al evento.

: El productor tiene 10 días hábiles para denunciar, contados a partir del primer día hábil siguiente al evento. Heladas tardías : El plazo también es de 10 días hábiles, pero el conteo comienza después de un período de observación de 20 días corridos posteriores a la helada. Este tiempo permite evaluar el daño en el cultivo.

: El plazo también es de 10 días hábiles, pero el conteo comienza después de un período de observación de 20 días corridos posteriores a la helada. Este tiempo permite evaluar el daño en el cultivo. El trámite de denuncia se puede realizar a través del RUT – SIA (https://sia.mendoza.gov.ar/account/login) o bien en las delegaciones y centros receptores de la DCC.

Heladas en primavera, la amenaza en el Valle de Uco

Las heladas son un fenómeno típico en Mendoza y, particularmente, en el Valle de Uco, se extienden hasta los meses de primavera, por lo que, si no se aplican métodos de defensa en los cultivos, las producciones se pueden ver severamente dañadas.

A Noticiero Andino, Carlos Bustos, meteorólogo de la DCC, distinguió que hay dos tipos de heladas, las meteorológicas y las agronómicas. Las primeras se producen cuando la temperatura desciende por debajo de los 0 grados, mientras que las segundas se forman cuando las marcas térmicas se ubican por debajo del nivel de resistencia del cultivo según el estado fenológico. ”Ese tipo de heladas ya puede provocar daños”, precisa.

Embed - Heladas en primavera, la amenaza en Valle de Uco: productores se capacitaron para defenderse

Asimismo, Bustos precisó que una de las manifestaciones más “peligrosas” de heladas son las del tipo advectivo, es decir, cuando ingresa un frente frío. “Dicho frente provoca un marcado descenso de temperatura y, si en la noche el cielo se despeja, el fenómeno puede ser fuertes”, señala.

Sobre los cultivos que se ven afectados por las heladas si no se realizan las defensas pertinentes, el ingeniero agrónomo Gabriel Rizzato precisó que en el Valle de Uco la mayoría de las plantaciones son de durazno y almendros, los cuales ya están floreciendo. “Más adelante vamos a entrar con lo que es ciruela y cerezos. En octubre y noviembre comienza la brotación y floración de los viñedos”, completó.