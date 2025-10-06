6 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Dónde y cómo reclamar

Otra vez, el Valle de Uco fue azotado por las heladas y temperaturas bajo cero

Distritos del departamento de San Carlos registraron temperaturas de hasta 3°C bajo cero. Productores encendieron quemas para proteger sus cultivos.

Productores combaten las heladas en Valle de Uco con quemas.

Productores combaten las heladas en Valle de Uco con quemas.

 Por Celeste Funes

Luego de un viernes y sábado caluroso, con presencia de viento Zonda en la provincia de Mendoza, las bajas temperaturas predominaron durante la jornada del domingo. En el Valle de Uco, el descenso en el termómetro no fue menor y, en algunas comunas, se registraron mínimas de hasta -3.3°C, por lo que muchos productores debieron proteger sus cultivos con quemas.

En un video compartido por los vecinos afectados, se puede ver las quemas de defensa activa para hacer frente a las heladas que azotaron zonas de San Carlos, Tupungato y Tunuyán en horas de la madrugada. Puntualmente, las imágenes son de viñedos de las fincas Doña Paula y Zuccardi, ambas ubicadas en la localidad sancarlina de Altamira.

Lee además
Pulso de Valle muralistas en Tunuyán.
Arte en movimiento

Tunuyán será sede de "Pulso del Valle", el encuentro que reúne a muralistas de varias provincias
Familias temporarias: el Valle de Uco busca hogares que quieran contener a niños vulnerables.
Solidaridad

Familias temporarias: el Valle de Uco busca hogares que quieran contener a niños vulnerables

Tupungato

  • El Peral -0,2
  • Dubois -1,1

Tunuyán

  • Tunuyan -1,9
  • Amarga -0,1
  • Vista Flores. -1,5
  • Colonia Las Rosas -2,8

San Carlos

  • La Consulta -0,8
  • El Cepillo -1
  • Casas Viejas -3,3

Esta última comuna fue una de las más azotadas por las inclemencias del tiempo aunque, según informaron desde la Dirección de Contingencias Climáticas, las heladas se encuentran dentro de los parámetros normales para la época.

De acuerdo con la tabla del organismo provincial respecto de las mínimas que toleran los cultivos según su estado fenológico, las heladas podrían haber ocasionado daños en vid (tolerancia -1.1°) en Casas Viejas, El Cepillo, Colonia Las Rosas, Vista Flores, Tunuyán Ciudad, y Dubois. En caso de que no se haya hecho un defensa activa, y en caso de frutales, ciruela y durazno también se podrían haber visto afectados en esos mismos lugares (tolerancia entre -0.5 / -1.1°)

Otro inconveniente del fenómeno es que, debido a las quemas, el humo generó una reducción notable de la visibilidad en la Ruta 40. Por ello, los conductores debieron extremar precauciones para asegurar una transitabilidad segura ante la capa que cubrió gran parte del tramo en horas de la mañana.

Para este lunes, las mínimas pronosticadas son:

  • Tres Porteñas: 1.0°C,
  • Junín: 2.0°C,
  • Los Campamentos: 0.4°C,
  • Departamento de Santa Rosa: -1.0°C.
  • Medrano: 4.0°C,
  • Lambare: 0.2°C,
  • Tunuyán: -2.5°C,
  • El Peral: 0.0°C.
  • Vista Flores: -2.2°C,
  • Agua Amarga: 0.5°C.
  • El Cepillo: -1.1°C,
  • La Consulta: -0.6°C,
  • G. Alvear: -1.1°C a -2.2°C;
  • San Rafael: -1.0°C a -2.4°C.

Atención productores: dónde realizar el reclamo por daños

El Gobierno de Mendoza informó cuándo y cómo se deben realizar las denuncias por daños climáticos, de acuerdo a lo establecido en la la Ley de Emergencia Agropecuaria de Mendoza 9083.

  • Apertura del registro: Una vez ocurrida la contingencia, la Dirección de Contingencias Climáticas (DCC), como autoridad de aplicación, evalúa la magnitud del evento mediante datos meteorológicos y observaciones en terreno. Tras esta evaluación, abre un registro oficial de denuncias específico para ese evento.
  • Denuncia del productor: El productor afectado debe presentar su denuncia dentro de los plazos establecidos. Es un requisito indispensable que el inmueble esté inscripto en el Registro del Uso de la Tierra (RUT-SIA).
  • Tasación y certificación: La DCC realiza una evaluación técnica (tasación) en el campo para cuantificar el porcentaje de daño. Tras ello, emite un acta y, al finalizar la temporada, el certificado definitivo que determina si corresponde la Emergencia o el Desastre Agropecuario.
heladas en el valle de uco.png
Otro inconveniente de las heladas: el humo de las quemas genera poca visibilidad en las rutas.

Otro inconveniente de las heladas: el humo de las quemas genera poca visibilidad en las rutas.

Plazos para denunciar

La reglamentación de la ley establece plazos estrictos que varían según el evento:

  • Granizo o viento: El productor tiene 10 días hábiles para denunciar, contados a partir del primer día hábil siguiente al evento.
  • Heladas tardías: El plazo también es de 10 días hábiles, pero el conteo comienza después de un período de observación de 20 días corridos posteriores a la helada. Este tiempo permite evaluar el daño en el cultivo.
  • El trámite de denuncia se puede realizar a través del RUT – SIA (https://sia.mendoza.gov.ar/account/login) o bien en las delegaciones y centros receptores de la DCC.

Heladas en primavera, la amenaza en el Valle de Uco

Las heladas son un fenómeno típico en Mendoza y, particularmente, en el Valle de Uco, se extienden hasta los meses de primavera, por lo que, si no se aplican métodos de defensa en los cultivos, las producciones se pueden ver severamente dañadas.

A Noticiero Andino, Carlos Bustos, meteorólogo de la DCC, distinguió que hay dos tipos de heladas, las meteorológicas y las agronómicas. Las primeras se producen cuando la temperatura desciende por debajo de los 0 grados, mientras que las segundas se forman cuando las marcas térmicas se ubican por debajo del nivel de resistencia del cultivo según el estado fenológico. ”Ese tipo de heladas ya puede provocar daños”, precisa.

Embed - Heladas en primavera, la amenaza en Valle de Uco: productores se capacitaron para defenderse

Asimismo, Bustos precisó que una de las manifestaciones más “peligrosas” de heladas son las del tipo advectivo, es decir, cuando ingresa un frente frío. “Dicho frente provoca un marcado descenso de temperatura y, si en la noche el cielo se despeja, el fenómeno puede ser fuertes”, señala.

Sobre los cultivos que se ven afectados por las heladas si no se realizan las defensas pertinentes, el ingeniero agrónomo Gabriel Rizzato precisó que en el Valle de Uco la mayoría de las plantaciones son de durazno y almendros, los cuales ya están floreciendo. “Más adelante vamos a entrar con lo que es ciruela y cerezos. En octubre y noviembre comienza la brotación y floración de los viñedos”, completó.

Temas
Seguí leyendo

Feria del Libro: qué departamentos tendrán actividades este martes 30 de septiembre

De miles de hectáreas a unas pocas: qué pasó con la manzana en Mendoza

Feria del Libro: qué departamentos tendrán actividades este lunes 29 de septiembre

Tragamonedas online: los mejores consejos para 2025

Ingreso a las escuelas de la UNCuyo: más de 2.000 estudiantes rindieron Lengua en la carrera por 900 vacantes

Deporte inclusivo en Mendoza: la UNCUYO será sede de la 3ª Feria de Actividades Adaptadas

6 de octubre, Día Mundial de la Parálisis Cerebral: origen y significado

Reciclaje en casa: por qué es complejo adoptar el hábito y cómo trabajan los municipios

LO QUE SE LEE AHORA
Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 8 de septiembre.
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 6 de octubre

Las Más Leídas

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1322 del domingo 5 de octubre
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1322 del domingo 5 de octubre

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2396 del domingo 5 de octubre
Juegos de azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2396 del domingo 5 de octubre

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3310 del domingo 5 de octubre
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3310 del domingo 5 de octubre

Cruce de rutas 92 y 94, en Tunuyán, donde ocurrió el accidente vial. 
Investigación

Trágica muerte de un joven de 19 años en Tunuyán

Cómo se combate el narcotráfico en la provincia de Mendoza
informe

Narcotráfico en Mendoza: la lucha contra el crimen organizado

Te Puede Interesar

Productores combaten las heladas en Valle de Uco con quemas. video
Dónde y cómo reclamar

Otra vez, el Valle de Uco fue azotado por las heladas y temperaturas bajo cero

Por Celeste Funes
Importante operativo policial en Luján de Cuyo. 
importante operativo policial

Robo, tiroteo y un presunto ladrón baleado en Luján de Cuyo

Por Pablo Segura
Qué pasará con la boleta única tras la renuncia de Espert y cuánto costaría reimprimirlas
TENSIÓN

Qué pasará con la boleta única tras la renuncia de Espert y cuánto costaría reimprimirlas

Por Sitio Andino Economía