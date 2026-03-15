Un niño terminó hospitalizado tras sufrir una descarga eléctrica en el techo de su casa

Un niño de 10 años fue hospitalizado tras sufrir una descarga eléctrica mientras se encontraba en el techo de su vivienda en el Valle de Uco . El accidente ocurrió cuando el menor intentaba recuperar una pelota que había quedado sobre la casa.

De acuerdo a la información oficial, el caso fue advertido cuando personal policial que cumplía servicio en el hospital local informó el ingreso de un menor con lesiones compatibles con electrocución .

Murió un hombre tras perder el control de su moto en la Ruta 143 en San Rafael

Pediatras alertan sobre la falta de sueño en los chicos y explican cuántas horas deben dormir

De acuerdo con el relato de su madre, el niño había subido al techo de la vivienda para recuperar una pelota . Allí no habría advertido la presencia de un cable eléctrico y lo tocó accidentalmente.

Tras el contacto, el menor recibió una descarga eléctrica que lo impulsó hacia atrás y provocó su caída desde el techo .

El niño quedó internado en el Hospital Scaravelli

Luego del accidente, el menor fue trasladado inicialmente a un centro de salud de la zona y posteriormente derivado al Hospital Scaravelli de Tunuyán, donde quedó en observación médica.

Aunque los profesionales diagnosticaron electrocución y caída de altura, afortunadamente el menor se encuentra estable.