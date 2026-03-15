15 de marzo de 2026
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Un niño terminó hospitalizado tras sufrir una descarga eléctrica en el techo de su casa

Un menor sufrió una descarga eléctrica al subir al techo de su casa en el Valle de Uco. Fue hospitalizado y quedó en observación.

Un niño terminó hospitalizado tras sufrir una descarga eléctrica en el techo de su casa

Un niño terminó hospitalizado tras sufrir una descarga eléctrica en el techo de su casa

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Por Sitio Andino Policiales

Un niño de 10 años fue hospitalizado tras sufrir una descarga eléctrica mientras se encontraba en el techo de su vivienda en el Valle de Uco. El accidente ocurrió cuando el menor intentaba recuperar una pelota que había quedado sobre la casa.

Cómo ocurrió el accidente

De acuerdo a la información oficial, el caso fue advertido cuando personal policial que cumplía servicio en el hospital local informó el ingreso de un menor con lesiones compatibles con electrocución.

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Hospital scaravelli, tunuy
El menor fue ingresado al Hospital Scaravelli

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De acuerdo con el relato de su madre, el niño había subido al techo de la vivienda para recuperar una pelota. Allí no habría advertido la presencia de un cable eléctrico y lo tocó accidentalmente.

Tras el contacto, el menor recibió una descarga eléctrica que lo impulsó hacia atrás y provocó su caída desde el techo.

El niño quedó internado en el Hospital Scaravelli

Luego del accidente, el menor fue trasladado inicialmente a un centro de salud de la zona y posteriormente derivado al Hospital Scaravelli de Tunuyán, donde quedó en observación médica.

Aunque los profesionales diagnosticaron electrocución y caída de altura, afortunadamente el menor se encuentra estable.

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