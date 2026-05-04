Estudiantes de Mendoza logran segundo puesto en robótica internacional en Houston

En un escenario que reúne a jóvenes de todo el mundo para resolver desafíos tecnológicos complejos , un equipo de Mendoza logró posicionarse entre los mejores en robótica a nivel global. El grupo Kondor , integrado por estudiantes del Colegio Tomás Alva Edison, obtuvo el segundo puesto en la categoría Innovate Awards durante el FIRST Global Challenge , certamen desarrollado en Houston, Estados Unidos, entre el 27 de abril y el 2 de mayo.

La competencia convocó a más de 300 equipos de 114 países y constituye una de las instancias internacionales más relevantes en el ámbito de la robótica educativa .

La delegación fue la única representante argentina en un formato que no solo evalúa capacidades técnicas , sino también la habilidad para cooperar con equipos de otras naciones. A diferencia de otros certámenes, el FIRST Global Challenge promueve la articulación entre delegaciones para alcanzar objetivos comunes , lo que introduce una dimensión estratégica basada en la colaboración internacional .

La edición 2026, bajo la temática “AGE”, centrada en la arqueología y el descubrimiento del pasado, planteó a los participantes el desafío de diseñar, programar y construir robots capaces de resolver consignas inspiradas en ese eje conceptual. En ese contexto, el equipo mendocino logró destacarse tanto por su desempeño técnico como por su capacidad de adaptación a dinámicas de trabajo conjuntas con otros países.

WhatsApp Image 2026-05-03 at 11.06.05 AM El equipo mendocino que se destacó en robótica

La clasificación y el proceso de preparación

La clasificación a esta instancia se produjo tras la obtención del primer puesto en PROBOTAE, una competencia nacional de robótica educativa que funciona como puerta de entrada al escenario global. Ese antecedente consolidó un proceso de preparación que, según destacaron desde la institución, involucró no solo a los estudiantes, sino también a un entramado de apoyos institucionales.

El equipo Kondor está integrado por estudiantes de entre 13 y 18 años: Ramiro Bianchini, Evangelina Centre, Guadalupe Murgo, Francisco Miranda, Alejandro Castro, Valentín Panonto, Luca Quevedo, Lucas Rodríguez Trad, Jeremías Romero, Nicolás Videla, Bautista Reyes, Gabriel Viotti, Victoria Palacio, Federico Williamson, Ignacio Aguilera, Claudio Cicchinelli, Leandro Giunta, Carolina Díaz, Benjamín Reyes, Felipe Cicchinelli, Julián Bresso y Patricio Welch. El trabajo fue acompañado por Emiliano Mirábile, coordinador del programa, y por la directora de la institución, Graciela Bertancud, quienes tuvieron un rol central en la organización y la guía del proceso.

“Esto tiene que ver con un trabajo colaborativo entre el sector público, el sector privado y las organizaciones sociales. Fue un compromiso conjunto”, señaló Bertancud, quien además subrayó la dimensión formativa de la experiencia. “Durante estos días, los estudiantes compartieron con pares de todo el mundo, aprendieron a trabajar en equipos dinámicos, a valorar las diferencias culturales y a construir soluciones en conjunto”, explicó.

El “GauchoBot”

El funcionamiento de la competencia refuerza esa lógica. Cada encuentro se divide en dos etapas: una fase autónoma, en la que los robots operan sin intervención humana, y una fase controlada, donde los estudiantes asumen el manejo. En los momentos finales, los equipos deben coordinarse para maximizar el rendimiento colectivo, lo que introduce un componente decisivo de cooperación en tiempo real.

Para afrontar estos desafíos, el equipo desarrolló el “GauchoBot”, un robot diseñado íntegramente por los propios estudiantes. El dispositivo incorpora ruedas omnidireccionales que le permiten desplazarse en múltiples direcciones, un sistema de recolección de elementos, un mecanismo de disparo con rotación completa y un sistema de elevación para la etapa final del juego. A nivel de control y posicionamiento, integra sensores, cámara y un sistema de odometría que le otorga precisión en el campo de competencia.

WhatsApp Image 2026-05-03 at 11.06.05 AM (2) El desarrollo en robótica de los jóvenes mendocinos.

Reconocimiento internacional

El reconocimiento obtenido corresponde al Innovate Award, una distinción que evalúa la creatividad, la originalidad y la eficiencia en el diseño de soluciones tecnológicas. El galardón considera aspectos como la innovación en ingeniería, la robustez del desarrollo y la capacidad del equipo para documentar y justificar sus decisiones técnicas. En esta edición, el primer lugar fue para Estados Unidos y el tercero para Israel.

“Es un premio muy importante porque reconoce la solución más innovadora y creativa del robot”, sostuvo Bertancud desde Houston, al valorar el alcance del logro.

Articulación institucional y proyección

El proyecto contó con el acompañamiento de diversas instituciones públicas y privadas, entre ellas EDEMSA, la Municipalidad de Guaymallén, el Concejo Deliberante de ese departamento, la Dirección General de Escuelas, el Ministerio de Producción de Mendoza, Fundación YPF y la Universidad Nacional de Cuyo, además de empresas y organizaciones vinculadas al desarrollo tecnológico.

En un contexto donde la formación en habilidades técnicas adquiere creciente relevancia, la experiencia de estos estudiantes ofrece una evidencia de las oportunidades que emergen cuando convergen educación, innovación y trabajo articulado.