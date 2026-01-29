29 de enero de 2026
Robótica en Mendoza: más de 200 alumnos participarán del First Tech Challenge internacional

El Polideportivo Poliguay albergará por primera vez al evento en Mendoza, en el marco de una competencia que ya puso en manos de los alumnos los kits de robótica.

La cuenta regresiva ya comenzó. Los próximos 27 y 28 de febrero, Mendoza será sede, por primera vez en Argentina, de la First Tech Challenge (FTC), una de las competencias de robótica educativa más importantes del mundo. El evento reunirá a más de 200 estudiantes de nivel secundario, que competirán por un lugar en la final internacional que se disputará en abril en Houston, Estados Unidos.

La competencia es organizada por la Fundación Tomás Alva Edison, y el equipo ganador representará al país en el máximo certamen global de robótica educativa. La FTC propone un desafío técnico y formativo que combina ciencia, tecnología, innovación y trabajo en equipo, con reglas y estándares comunes en todo el mundo.

Robótica - competencia - 2026
Mendoza palpita el First Tech Challenge: de qué trata la competencia

La First Tech Challenge está dirigida a estudiantes de secundaria que deben diseñar, construir y programar robots capaces de cumplir misiones específicas dentro de un campo de juego. Cada temporada presenta un reto internacional nuevo, anunciado en septiembre, que todos los equipos del mundo deben resolver bajo las mismas condiciones, que próximamente tendrá lugar en el Polideportivo Poliguay, en Guaymallén.

Las competencias se desarrollan en partidos donde dos equipos compiten contra otros dos, sumando puntos según el cumplimiento de los objetivos. En esta edición, el desafío consiste en lanzar pelotas verdes y violetas siguiendo un patrón determinado, dentro del sector asignado a cada alianza.

Previo al evento, alumnos recibieron kits de robótica

En ese marco, ayer se realizó el acto de entrega de los kits de robótica, donados por YPF, que marcó el inicio de la etapa más intensa de preparación. Participan 12 equipos escolares, integrados por 240 estudiantes y 25 mentores, provenientes de distintos puntos de Mendoza y de la Ciudad de Buenos Aires.

El acto fue encabezado por la presidenta de la Fundación Tomás Alva Edison, Graciela Bertancud, y contó con la presencia del ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar; el intendente de Guaymallén, Marcos Calvente; la subsecretaria de Empleo y Capacitación, Emilce Vega Espinoza; el secretario académico de la UNCuyo, Julio Leónidas Aguirre, y el presidente de la Fundación Andesmar, Mauricio Badaloni, entre otras autoridades.

Este evento es posible gracias al trabajo conjunto entre el Estado, el sector privado y la Fundación. Cuando los actores se unen con un objetivo común, los proyectos generan impacto real y apuestan al talento joven, la innovación y la educación como motores de desarrollo ”, destacó Bertancud.

Los kits entregados incluyen piezas estructurales, motores, controladores, electrónica y elementos de armado, todos provistos por proveedores oficiales de la FTC. A partir de un kit base común, cada equipo puede optimizar su robot mediante impresión 3D o corte láser, siempre dentro del reglamento oficial.

El sistema de construcción y programación es el mismo que se utiliza en competencias internacionales, incluido el FIRST Championship, lo que garantiza igualdad de condiciones y una experiencia educativa homologada a nivel global.

Robótica - competencia - 2026 (1)
Durante la preparación, los estudiantes aprenden robótica, programación y mecánica, pero también desarrollan habilidades clave como trabajo en equipo, comunicación, planificación y resolución de problemas. Los entrenamientos se realizan en escuelas, talleres, laboratorios y espacios EducarLab, bajo la guía de docentes y mentores que acompañan el proceso sin intervenir directamente en la construcción de los robots.

Uno por uno: los equipos que compiten

  • Equipo: "KONDOR" – Escuela Tomás Alva Edison y Probot School / Guaymallén, Mendoza
  • Equipo: "SHADOWFOX" – Escuela Tomás Alva Edison y Probot School / Guaymallén, Mendoza
  • Equipo: "ABELARDOBOT" – Escuela Abelardo Vázquez / Guaymallén, Mendoza
  • Equipo: "Malbec Robotics" – Municipalidad de Guaymallén / Guaymallén, Mendoza
  • Equipo: "CUYOBOT" – Municipalidad de Guaymallén / Guaymallén, Mendoza
  • Equipo: "Team Dynamita" – Escuela Ing. Gabriel Del Mazo / Godoy Cruz, Mendoza
  • Equipo: "LEFITAS" – Escuela Ing. Pablo Nogués / Ciudad, Mendoza
  • Equipo: "Lyons Robotics" – Escuela de Comercio Martín Zapata / Ciudad, Mendoza
  • Equipo: "Argent bot" – Colegio Pablo Enrique Besson / Ciudad, Mendoza
  • Equipo: "MERINITOS" – Escuela Reynaldo Merín / San Rafael, Mendoza
  • Equipo: "CDC.zip" – Escuela Instituto del Carmen / San Rafael, Mendoza
  • Equipo: "RBK7FTC" – Escuela de robótica Robokids Argentina / CABA, Buenos Aires
