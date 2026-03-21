Atención: analizan volver a cerrar el Paso a Chile durante el finde XXL

Se registra un importante movimiento vehicular en el Paso a Chile este sábado.

El Paso Internacional Cristo Redentor/Los Libertadores volvió a habilitarse este sábado por la mañana , pero la situación sigue siendo inestable y ya se analiza un posible nuevo cierre para este domingo , en medio del intenso movimiento por el fin de semana extra largo .

Luego del cierre del viernes por malas condiciones meteorológicas, el cruce fronterizo fue habilitado nuevamente hoy desde las 9, lo que generó un fuerte flujo de vehículos rumbo a Chile .

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#Chile | Así se encuentra el Paso Internacional Cristo Redentor/Los Libertadores este sábado. Miles de mendocinos viajan a Chile por el cruce fronterizo y se registran algunas horas de demora en la Aduana, en el inicio del fin de semana extra largo. Por su parte, las autoridades de ambos países se reunirán al cierre de la jornada para definir si el domingo vuelve a cerrar el Paso binacional, como consecuencia del desmejoramiento de las condiciones meteorológicas en las próximas horas. Según el pronóstico del tiempo, podrían presentarse nevadas en la zona de Alta Montaña este domingo, lo que complicaría el tránsito por el corredor internacional. Más noticias en sitioandino.com #PasoLosLibertadores #Chile #viaje #mendocinos"

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 20 de marzo

Reabrió el Paso a Chile este sábado tras el cierre preventivo del viernes: se espera un importante movimiento

Según informaron desde la coordinación argentina, durante la mañana se organizaron cápsulas de 320 vehículos particulares hacia el complejo Los Libertadores desde el parador de Uspallata, lo que permitió ordenar el tránsito en Alta Montaña.

Sin embargo, con el correr de las horas comenzaron a registrarse complicaciones del lado chileno: pasadas las 13, había demoras de hasta 140 minutos entre el túnel internacional y el complejo Los Libertadores , mientras que en el sector argentino (desde Chile a Mendoza) el tránsito se mantenía sin demoras.

Asimismo, desde Vialidad Nacional advirtieron por la humedad que registra la calzada, principalmente en la zona de Las Cuevas, por lo que recomendaron circular con extrema precaución. Esta situación provocó un accidente vial menor que involucró a un camión en la subidad de la curva de Soberanía. El incidente no pasó a mayores.

Camión desperfecto Las Cuevas 21-03-26 Un camión sufrió un desperfecto mecánico en la zona de la curva de Soberanía.

Evalúan un nuevo cierre del Paso a Chile para el domingo

Más allá de la reapertura, el foco está puesto en lo que pueda ocurrir en las próximas horas. Desde el Centro de Frontera advirtieron que existe la posibilidad de un nuevo cierre este domingo, debido al pronóstico de inestabilidad.

La definición se tomará este sábado por la tarde-noche, cuando se reúnan las autoridades de ambos países para evaluar las condiciones del corredor internacional.

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Mañana nevadas desde 09 a 22 hs, y tengamos UN Nuevo Cierre, se definirá hoy en horas de la tarde noche en que se van a reunir ambos Coordinadores nuevamente para definirlo..Las Cuevas -7 ,recuerdo que desde el lunes buen tiempo por varios días. — OSVALDO (@VALLEOVA) March 21, 2026

Las posibilidades de un nuevo cierre son altas: se prevén nevadas en Alta Montaña entre las 9 y las 22 del domingo, lo que podría complicar la circulación en la zona de Alta Montaña.

Qué dice el pronóstico del tiempo para el domingo 22 de marzo en Alta Montaña

Los reportes meteorológicos anticipan un domingo con condiciones adversas, especialmente en la cordillera. En Alta Montaña se esperan precipitaciones moderadas en la zona central y norte, entre ellas, nevadas. Asimismo, podría presentarse viento Zonda en sectores de precordillera y Valle de Uspallata.