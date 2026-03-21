21 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Paso Internacional Los Libertadores

Atención: analizan volver a cerrar el Paso a Chile durante el finde XXL

Tras la reapertura de este sábado, autoridades evalúan un nuevo cierre el domingo por mal tiempo. Se registran demoras de más de dos horas en el cruce fronterizo.

Se registra un importante movimiento vehicular en el Paso a Chile este sábado.

Se registra un importante movimiento vehicular en el Paso a Chile este sábado.

Foto: Gentileza Vialidad Nacional
Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#Chile | Así se encuentra el Paso Internacional Cristo Redentor/Los Libertadores este sábado. Miles de mendocinos viajan a Chile por el cruce fronterizo y se registran algunas horas de demora en la Aduana, en el inicio del fin de semana extra largo. Por su parte, las autoridades de ambos países se reunirán al cierre de la jornada para definir si el domingo vuelve a cerrar el Paso binacional, como consecuencia del desmejoramiento de las condiciones meteorológicas en las próximas horas. Según el pronóstico del tiempo, podrían presentarse nevadas en la zona de Alta Montaña este domingo, lo que complicaría el tránsito por el corredor internacional. Más noticias en sitioandino.com #PasoLosLibertadores #Chile #viaje #mendocinos"
View this post on Instagram

Se registran demoras en la frontera con Chile por el Paso Cristo Redentor

Luego del cierre del viernes por malas condiciones meteorológicas, el cruce fronterizo fue habilitado nuevamente hoy desde las 9, lo que generó un fuerte flujo de vehículos rumbo a Chile.

Lee además
Reabre el Paso Los Libertadores este sábado.

Reabrió el Paso a Chile este sábado tras el cierre preventivo del viernes: se espera un importante movimiento
Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 20 de marzo.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 20 de marzo

Según informaron desde la coordinación argentina, durante la mañana se organizaron cápsulas de 320 vehículos particulares hacia el complejo Los Libertadores desde el parador de Uspallata, lo que permitió ordenar el tránsito en Alta Montaña.

Sin embargo, con el correr de las horas comenzaron a registrarse complicaciones del lado chileno: pasadas las 13, había demoras de hasta 140 minutos entre el túnel internacional y el complejo Los Libertadores, mientras que en el sector argentino (desde Chile a Mendoza) el tránsito se mantenía sin demoras.

Asimismo, desde Vialidad Nacional advirtieron por la humedad que registra la calzada, principalmente en la zona de Las Cuevas, por lo que recomendaron circular con extrema precaución. Esta situación provocó un accidente vial menor que involucró a un camión en la subidad de la curva de Soberanía. El incidente no pasó a mayores.

Camión desperfecto Las Cuevas 21-03-26
Un cami&oacute;n sufri&oacute; un desperfecto mec&aacute;nico en la zona de la curva de Soberan&iacute;a.

Un camión sufrió un desperfecto mecánico en la zona de la curva de Soberanía.

Evalúan un nuevo cierre del Paso a Chile para el domingo

Más allá de la reapertura, el foco está puesto en lo que pueda ocurrir en las próximas horas. Desde el Centro de Frontera advirtieron que existe la posibilidad de un nuevo cierre este domingo, debido al pronóstico de inestabilidad.

La definición se tomará este sábado por la tarde-noche, cuando se reúnan las autoridades de ambos países para evaluar las condiciones del corredor internacional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/VALLEOVA/status/2035339686462247047&partner=&hide_thread=false

Las posibilidades de un nuevo cierre son altas: se prevén nevadas en Alta Montaña entre las 9 y las 22 del domingo, lo que podría complicar la circulación en la zona de Alta Montaña.

Qué dice el pronóstico del tiempo para el domingo 22 de marzo en Alta Montaña

Los reportes meteorológicos anticipan un domingo con condiciones adversas, especialmente en la cordillera. En Alta Montaña se esperan precipitaciones moderadas en la zona central y norte, entre ellas, nevadas. Asimismo, podría presentarse viento Zonda en sectores de precordillera y Valle de Uspallata.

Temas
Seguí leyendo

Cierran el Paso Internacional Los Libertadores: desde qué hora no se podrá circular

Paso Los Libertadores este jueves: el estado actualizado, horarios y demoras que tenés que saber

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 18 de marzo

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 17 de marzo

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 16 de marzo

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 15 de marzo

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 14 de marzo

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 13 de marzo

LO QUE SE LEE AHORA
Reabre el Paso Los Libertadores este sábado.

Reabrió el Paso a Chile este sábado tras el cierre preventivo del viernes: se espera un importante movimiento

Las Más Leídas

Reabre el Paso Los Libertadores este sábado.

Reabrió el Paso a Chile este sábado tras el cierre preventivo del viernes: se espera un importante movimiento

Mendoza bajo alerta por el avance de la ciclogénesis que traerá lluvias severas y granizo

Nueve provincias en alerta por ciclogénesis y Mendoza entre las zonas afectadas

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en Mendoza y cuánto pesa en el sueldo en marzo de 2026

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en Mendoza en marzo de 2026

Sigue la polémica por el vuelo en avión privado del Jefe de Gabinete.

Apuntan a una gremialista por el video de Adorni y crece la tensión interna en el mileísmo

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 20 de marzo EN VIVO

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 20 de marzo