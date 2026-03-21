21 de marzo de 2026
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Paso Internacional Los Libertadores

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 21 de marzo

Revisá si el Paso Los Libertadores que lleva a Chile está abierto hoy. Información oficial, demoras, tiempo y horarios. Actualización en tiempo real.

Reabre el Paso Los Libertadores este sábado.

Reabre el Paso Los Libertadores este sábado.

Foto: Gentileza Vialidad Nacional

Tras una reunión de las autoridades fronterizas de ambos países a primera hora del sábado, se informó que el sistema internacional Cristo Redentor/Los Libertadores se reabriría por la mejora general de la condiciones. Se espera un importante movimiento vehicular durante la jornada, por el fin de semana largo por el Día por la Memoria, la Verdad y la Justicia.

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Los Libertadores 21-03
El comunicado de las autoridades fronterizas a primera hora del sábado.

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En ese sentido, el pronóstico de hoy para la alta montaña indica nubosidad en disminución y algo ventoso. Las temperaturas en la mañana en las localidades cordilleranas son de 2º en Uspallata, 0° en Punta de Vacas, -6 en Puente del Inca y -7° en Las Cuevas.

Este paso representa una importante conectividad en la región y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera entre la provincia de Mendoza y el vecino país.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Paso Los Libertadores, finde largo 15-02-26 (01)
El Paso Internacional Los Libertadores reabre a partir de las 9 de este sábado 21 de marzo.

El Paso Internacional Los Libertadores reabre a partir de las 9 de este sábado 21 de marzo.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Rige el horario extendido en el Paso Internacional Los Libertadores

Desde el 1º de septiembre de 2025, y hasta el 31 de mayo de 2026, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario extendido de 24 horas.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.

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