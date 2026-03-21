Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 21 de marzo

Tras una reunión de las autoridades fronterizas de ambos países a primera hora del sábado, se informó que el sistema internacional Cristo Redentor/Los Libertadores se reabriría por la mejora general de la condiciones . Se espera un importante movimiento vehicular durante la jornada , por el fin de semana largo por el Día por la Memoria, la Verdad y la Justicia.

Cierran el Paso Internacional Los Libertadores: desde qué hora no se podrá circular

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 20 de marzo

En ese sentido, el pronóstico de hoy para la alta montaña indica nubosidad en disminución y algo ventoso. Las temperaturas en la mañana en las localidades cordilleranas son de 2º en Uspallata, 0° en Punta de Vacas, -6 en Puente del Inca y -7° en Las Cuevas.

El comunicado de las autoridades fronterizas a primera hora del sábado.

Este paso representa una importante conectividad en la región y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera entre la provincia de Mendoza y el vecino país.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Paso Los Libertadores, finde largo 15-02-26 (01) El Paso Internacional Los Libertadores reabre a partir de las 9 de este sábado 21 de marzo. Foto: Vialidad Nacional

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Rige el horario extendido en el Paso Internacional Los Libertadores

Desde el 1º de septiembre de 2025, y hasta el 31 de mayo de 2026, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario extendido de 24 horas.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.