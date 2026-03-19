19 de marzo de 2026
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Paso Internacional Los Libertadores

Cierre preventivo del Paso Internacional Los Libertadores: cuál es el motivo

La medida rige a partir de este viernes y afectará la circulación en puntos clave del corredor. Cuándo será la reapertura y qué dice el comunicado.

Cómo está el Paso Internacional Los Libertadores.

Cómo está el Paso Internacional Los Libertadores.

Foto: Prensa Gendarmería Nacional
Por Sitio Andino Sociedad

El Paso Internacional Los Libertadores cerrará a partir de este viernes 20 de marzo. Según informaron las autoridades, esta medida se debe a las condiciones climáticas adversas. De esta manera, el cierre de las barreras de Guardia Vieja en Chile y Uspallata será a las 11.

El corte será en dos puntos estratégicos del tránsito fronterizo. Posteriormente, se procederá al cierre total del Paso Internacional a las 13:00. La decisión responde al avance de un frente de inestabilidad, que afecta principalmente al sector chileno de la cordillera.

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Según detallaron en un comunicado oficial, el fenómeno podría generar condiciones riesgosas para la circulación, como nevadas, baja visibilidad y acumulación de hielo en la calzada.

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Las autoridades indicaron que la situación será monitoreada de manera constante y que la reapertura del paso será evaluada el sábado 21 de marzo a las 06:00, en función de la evolución del clima y las condiciones de seguridad.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

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El Paso Internacional Los Libertadores cerrará a partir de este viernes 20 de marzo

El Paso Internacional Los Libertadores cerrará a partir de este viernes 20 de marzo

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

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