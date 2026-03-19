Cierre preventivo del Paso Internacional Los Libertadores: cuál es el motivo

El Paso Internacional Los Libertadores cerrará a partir de este viernes 20 de marzo. Según informaron las autoridades, esta medida se debe a las condiciones climáticas adversas. De esta manera, el cierre de las barreras de Guardia Vieja en Chile y Uspallata será a las 11.
El corte será en dos puntos estratégicos del tránsito fronterizo. Posteriormente, se procederá al cierre total del Paso Internacional a las 13:00. La decisión responde al avance de un frente de inestabilidad, que afecta principalmente al sector chileno de la cordillera.
Según detallaron en un comunicado oficial, el fenómeno podría generar condiciones riesgosas para la circulación, como nevadas, baja visibilidad y acumulación de hielo en la calzada.
Las autoridades indicaron que la situación será monitoreada de manera constante y que la reapertura del paso será evaluada el sábado 21 de marzo a las 06:00, en función de la evolución del clima y las condiciones de seguridad.
Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores
Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.
Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.
Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.
Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.