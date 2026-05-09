9 de mayo de 2026
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Maipú

Fatal accidente en Maipú: murió una mujer tras ser atropellada

Una mujer murió tras un grave accidente vial ocurrido en el departamento de Maipú. Conocé todos los detalles.

Fatal accidente en Maipú: murió una mujer tras ser atropellada

Fatal accidente en Maipú: murió una mujer tras ser atropellada

Por Sitio Andino Policiales

Durante la mañana del viernes, alrededor de las 12:55, una mujer fue atropellada en un grave accidente vial ocurrido en Maipú. El hecho se produjo sobre la Ruta Provincial 50, a la altura del ingreso al barrio María Auxiliadora. Horas después, confirmaron el fallecimiento de la víctima.

Cómo fue el trágico accidente vial que terminó con la muerte de una mujer en Maipú

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió cuando un automóvil Renault Logan circulaba por la Ruta Provincial 50 con dirección al oeste y, por motivos que aún son materia de investigación, atropelló a una peatona que intentaba cruzar la calzada por detrás de un colectivo del que acababa de descender.

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La víctima, identificada como A. G., de 84 años, fue asistida en el lugar por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y posteriormente trasladada a la Clínica Santa Clara con múltiples politraumatismos.

Horas más tarde, cerca de las 22:44, las autoridades confirmaron su fallecimiento a causa de un traumatismo craneoencefálico y diversas fracturas en la pelvis y miembros inferiores.

En tanto, al conductor del vehículo se le realizó el correspondiente dosaje de alcohol, el cual arrojó resultado negativo. En el caso intervino personal policial y judicial de la jurisdicción.

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