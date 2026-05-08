8 de mayo de 2026
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Nueva suspensión de clases en Mendoza: qué departamentos fueron afectados

La medida rige para los turnos vespertino y nocturno en cinco departamentos de Mendoza debido a las fuertes ráfagas de viento.

Nueva suspensión de clases en Mendoza: qué departamentos fueron afectados

Nueva suspensión de clases en Mendoza: qué departamentos fueron afectados

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Sociedad

Una vez más, y siguiendo las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil, la Dirección General de Escuelas (DGE) dispuso la suspensión de clases presenciales en la zona Este para los turnos vespertino y nocturno. La medida fue tomada ante la presencia de fuertes ráfagas de viento, aunque las actividades escolares continuarán bajo modalidad virtual.

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Los establecimientos educativos de San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz suspendieron las clases de los turnos vespertino y nocturno en todas las modalidades debido al intenso viento que afecta a la zona Este este 8 de mayo. En el resto de la provincia, las actividades se desarrollan con normalidad.

La medida fue dispuesta de manera conjunta por Defensa Civil y la DGE. Sin embargo, la actividad escolar continuará de forma virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza.

Previamente, a estos departamentos se sumó Malargüe, donde debieron suspenderse las clases presenciales en todas sus modalidades durante el turno tarde del viernes.

El fenómeno climático que motivó estas medidas ya había sido advertido por el Servicio Meteorológico Nacional. Tras el paso del viento Zonda del pasado 6 de mayo, ahora se registra el ingreso de un frente frío desde el sur, acompañado por vientos de moderada a fuerte intensidad en gran parte de la zona baja de la provincia.

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