Nueva suspensión de clases en Mendoza: qué departamentos fueron afectados

Una vez más, y siguiendo las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil, la Dirección General de Escuelas (DGE) dispuso l a suspensión de clases presenciales en la zona Este para los turnos vespertino y nocturno . La medida fue tomada ante la presencia de fuertes ráfagas de viento , aunque las actividades escolares continuarán bajo modalidad virtual .

Viernes 8 de mayo - Turno vespertino y nocturno Debido a vientos intensos, se suspenden las clases presenciales en todos los niveles y modalidades en: Zona Este En el resto de la provincia el servicio educativo se brinda con total normalidad. : https://t.co/eExmjHgPbK pic.twitter.com/p2SmwlxXoE

Los establecimientos educativos de San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz suspendieron las clases de los turnos vespertino y nocturno en todas las modalidades debido al intenso viento que afecta a la zona Este este 8 de mayo. En el resto de la provincia , las actividades se desarrollan con normalidad .

La medida fue dispuesta de manera conjunta por Defensa Civil y la DGE . Sin embargo, la actividad escolar continuará de forma virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza .

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Previamente, a estos departamentos se sumó Malargüe, donde debieron suspenderse las clases presenciales en todas sus modalidades durante el turno tarde del viernes.

El fenómeno climático que motivó estas medidas ya había sido advertido por el Servicio Meteorológico Nacional. Tras el paso del viento Zonda del pasado 6 de mayo, ahora se registra el ingreso de un frente frío desde el sur, acompañado por vientos de moderada a fuerte intensidad en gran parte de la zona baja de la provincia.