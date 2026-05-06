6 de mayo de 2026
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Otra vez el Zonda: suspenden clases y activan modalidad virtual en Mendoza

El fuerte viento Zonda obligó a suspender las clases presenciales en el turno tarde en varias zonas de Mendoza. A qué niveles y modalidades alcanza la medida.

25 de Febrero de 2026, Inicio de clases, colegio, clases, alumnos, escuela nueva de Lavalle, aula vacía, sin clases, suspendidas
Foto: Cristian Lozano
 Por Celeste Funes

La Dirección General de Escuelas (DGE) decidió suspender las clases presenciales durante el turno tarde de este miércoles 6 de mayo en gran parte de la provincia de Mendoza, debido a la presencia de viento Zonda, un fenómeno climático que genera preocupación por sus fuertes ráfagas y condiciones de riesgo.

Los departamentos que no tendrán clases este miércoles en Mendoza

Según informaron oficialmente, la medida alcanza a las escuelas de todos los niveles y modalidades en el Gran Mendoza —que incluye Ciudad de Mendoza, Guaymallén, Godoy Cruz, Las Heras, Maipú y Luján de Cuyo—, además de los departamentos del Valle de Uco (Tunuyán, Tupungato y San Carlos), junto con Lavalle, Malargüe y San Rafael.

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En estos departamentos, habrá clases con normalidad

En contrapartida, la actividad escolar se mantiene con normalidad en la zona EsteSan Martín, Junín, Rivadavia y La Paz— y también en General Alvear, donde las condiciones climáticas no representan riesgos para la comunidad educativa.

Desde el organismo educativo indicaron que, pese a la suspensión de la presencialidad, el servicio educativo continuará de manera virtual a través de la plataforma Escuela Digital Mendoza, garantizando así la continuidad pedagógica para estudiantes y docentes.

La medida busca preservar la seguridad de alumnos, docentes y familias frente a un fenómeno característico de la región, como el Zonda, que puede provocar aumento brusco de temperatura, baja humedad y ráfagas intensas, afectando tanto la salud como la circulación en la vía pública.

Escuelas de la UNCUYO: suspenden clases para el turno tarde por viento Zonda

Autoridades de la UNCUYO comunicaron la suspensión de clases presenciales para el turno tarde del miércoles 6 de mayo en las escuelas dependientes de la casa de estudios. Es una decisión que se tomó en consonancia con lo resuelto por la Dirección General de Escuelas y la recomendación de Defensa Civil.

La medida alcanza:

  • Colegio Universitario Central (CUC)
  • Departamento de Aplicación Docente (DAD)
  • Magisterio
  • Liceo Agrícola
  • Martín Zapata
  • También corre para la escuela Carmen Vera Arenas

Recomendaciones y precauciones a tomar en caso de viento Zonda

  • Hidratarse permanentemente niños y ancianos.
  • Tener a mano la medicación en caso de sufrir asma o cualquier otra enfermedad bronquial, pulmonar y cardiaca.
  • Cerrar la casa lo más herméticamente posible para evitar la entrada del aire seco y caliente del exterior. Tapar con trapos húmedos todas las pequeñas aberturas, como marcos de puertas y ventanas.
  • En casos extremos, aumentar artificialmente la humedad del interior de la casa mediante rociado o regado del piso o paredes.
  • Evitar la inhalación del polvo suspendido en el aire que arrastra el viento y protegerse los ojos. No tocar objetos metálicos, ya que se pueden producir descargas de corriente estáticas
  • Ser precavido en lugares descubiertos. Por momentos, las fuertes ráfagas del viento Zonda pueden arrancar chapas, tejas u otros objetos de los techos y ser arrojados con fuerza a grandes distancias.
  • Mantenerse alejado de los árboles grandes y frondosos de madera frágil. La fuerza del viento puede quebrar ramas y arrojarlas sobre las personas.
  • No estacionar el automóvil bajo árboles.
  • Al conducir, extremar la precaución.
  • No manejar materiales inflamables y elementos que pueden provocar chispas o fuego, ya que la sequedad del ambiente durante el Zonda eleva la posibilidad de incendios. Asegurarse de apagar completamente la colilla del cigarrillo antes de arrojarla.

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