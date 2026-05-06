Otra vez el Zonda: suspenden clases y activan modalidad virtual en Mendoza

La Dirección General de Escuelas (DGE) decidió suspender las clases presenciales durante el turno tarde de este miércoles 6 de mayo en gran parte de la provincia de Mendoza, debido a la presencia de viento Zonda, un fenómeno climático que genera preocupación por sus fuertes ráfagas y condiciones de riesgo.
Los departamentos que no tendrán clases este miércoles en Mendoza
Según informaron oficialmente, la medida alcanza a las escuelas de todos los niveles y modalidades en el Gran Mendoza —que incluye Ciudad de Mendoza, Guaymallén, Godoy Cruz, Las Heras, Maipú y Luján de Cuyo—, además de los departamentos del Valle de Uco (Tunuyán, Tupungato y San Carlos), junto con Lavalle, Malargüe y San Rafael.
En estos departamentos, habrá clases con normalidad
En contrapartida, la actividad escolar se mantiene con normalidad en la zona Este —San Martín, Junín, Rivadavia y La Paz— y también en General Alvear, donde las condiciones climáticas no representan riesgos para la comunidad educativa.
Desde el organismo educativo indicaron que, pese a la suspensión de la presencialidad, el servicio educativo continuará de manera virtual a través de la plataforma Escuela Digital Mendoza, garantizando así la continuidad pedagógica para estudiantes y docentes.
La medida busca preservar la seguridad de alumnos, docentes y familias frente a un fenómeno característico de la región, como el Zonda, que puede provocar aumento brusco de temperatura, baja humedad y ráfagas intensas, afectando tanto la salud como la circulación en la vía pública.
Escuelas de la UNCUYO: suspenden clases para el turno tarde por viento Zonda
Autoridades de la UNCUYO comunicaron la suspensión de clases presenciales para el turno tarde del miércoles 6 de mayo en las escuelas dependientes de la casa de estudios. Es una decisión que se tomó en consonancia con lo resuelto por la Dirección General de Escuelas y la recomendación de Defensa Civil.
La medida alcanza:
Colegio Universitario Central (CUC)
Departamento de Aplicación Docente (DAD)
Magisterio
Liceo Agrícola
Martín Zapata
También corre para la escuela Carmen Vera Arenas
Recomendaciones y precauciones a tomar en caso de viento Zonda
Hidratarse permanentemente niños y ancianos.
Tener a mano la medicación en caso de sufrir asma o cualquier otra enfermedad bronquial, pulmonar y cardiaca.
Cerrar la casa lo más herméticamente posible para evitar la entrada del aire seco y caliente del exterior. Tapar con trapos húmedos todas las pequeñas aberturas, como marcos de puertas y ventanas.
En casos extremos, aumentar artificialmente la humedad del interior de la casa mediante rociado o regado del piso o paredes.
Evitar la inhalación del polvo suspendido en el aire que arrastra el viento y protegerse los ojos. No tocar objetos metálicos, ya que se pueden producir descargas de corriente estáticas
Ser precavido en lugares descubiertos. Por momentos, las fuertes ráfagas del viento Zonda pueden arrancar chapas, tejas u otros objetos de los techos y ser arrojados con fuerza a grandes distancias.
Mantenerse alejado de los árboles grandes y frondosos de madera frágil. La fuerza del viento puede quebrar ramas y arrojarlas sobre las personas.
No estacionar el automóvil bajo árboles.
Al conducir, extremar la precaución.
No manejar materiales inflamables y elementos que pueden provocar chispas o fuego, ya que la sequedad del ambiente durante el Zonda eleva la posibilidad de incendios. Asegurarse de apagar completamente la colilla del cigarrillo antes de arrojarla.