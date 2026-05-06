Otra vez el Zonda: suspenden clases y activan modalidad virtual en Mendoza

La Dirección General de Escuelas (DGE) decidió suspender las clases presenciales durante el turno tarde de este miércoles 6 de mayo en gran parte de la provincia de Mendoza, debido a la presencia de viento Zonda , un fenómeno climático que genera preocupación por sus fuertes ráfagas y condiciones de riesgo.

Según informaron oficialmente, la medida alcanza a las escuelas de todos los niveles y modalidades en el Gran Mendoza —que incluye Ciudad de Mendoza, Guaymallén, Godoy Cruz, Las Heras, Maipú y Luján de Cuyo —, además de los departamentos del Valle de Uco ( Tunuyán, Tupungato y San Carlos ), junto con Lavalle, Malargüe y San Rafael .

La decisión se tomó en base a los pronósticos meteorológicos y siguiendo las recomendaciones de Defensa Civil .

En contrapartida, la actividad escolar se mantiene con normalidad en la zona Este — San Martín, Junín, Rivadavia y La Paz — y también en General Alvear , donde las condiciones climáticas no representan riesgos para la comunidad educativa.

Desde el organismo educativo indicaron que, pese a la suspensión de la presencialidad, el servicio educativo continuará de manera virtual a través de la plataforma Escuela Digital Mendoza, garantizando así la continuidad pedagógica para estudiantes y docentes.

La medida busca preservar la seguridad de alumnos, docentes y familias frente a un fenómeno característico de la región, como el Zonda, que puede provocar aumento brusco de temperatura, baja humedad y ráfagas intensas, afectando tanto la salud como la circulación en la vía pública.

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Escuelas de la UNCUYO: suspenden clases para el turno tarde por viento Zonda

Autoridades de la UNCUYO comunicaron la suspensión de clases presenciales para el turno tarde del miércoles 6 de mayo en las escuelas dependientes de la casa de estudios. Es una decisión que se tomó en consonancia con lo resuelto por la Dirección General de Escuelas y la recomendación de Defensa Civil.

La medida alcanza:

Colegio Universitario Central (CUC)

Departamento de Aplicación Docente (DAD)

Magisterio

Liceo Agrícola

Martín Zapata

También corre para la escuela Carmen Vera Arenas

Recomendaciones y precauciones a tomar en caso de viento Zonda