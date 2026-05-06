Donar sangre en Argentina: los nuevos requisitos y la prohibición que afecta a todas las cirugías.

Desde este mes, el sistema de salud en Argentina atraviesa una transformación histórica. El Ministerio de Salud de la Nación estableció un cambio de paradigma que busca garantizar un suministro de sangre más seguro, ético y eficiente en todo el país.

El eje central de esta reforma es la transición definitiva hacia un modelo de donación 100% voluntaria y habitual . Con esta medida, queda prohibida la "donación por reposición", una práctica extendida donde las instituciones médicas solicitaban a los pacientes familiares o amigos para cubrir el stock utilizado en cirugías o tratamientos.

Detectan en el país un grupo sanguíneo que solo tiene una persona en un millón

La nueva normativa elimina barreras históricas que muchas veces desalentaban a los potenciales donantes. Entre las modificaciones más destacadas implementadas este mes se encuentran:

Fin del ayuno obligatorio: contrario a la creencia popular, ya no es necesario asistir sin haber ingerido alimentos. De hecho, las autoridades recomiendan consumir al menos 500 ml de agua o bebidas con sales antes de la extracción para prevenir mareos y mejorar la experiencia.

Evaluación por conductas, no por grupos: bajo este nuevo paradigma, la aptitud para donar ya no se determina por la orientación sexual, identidad de género o procedencia del donante, sino por una evaluación científica de sus prácticas individuales recientes . Así, se garantiza un proceso mucho más inclusivo, basado estrictamente en la evidencia médica actual.

Prohibición de exigencias en cirugías: las clínicas y hospitales ya no podrán condicionar la realización de una cirugía o un tratamiento a la presentación de donantes de sangre por parte del paciente o su familia.

hemoterapia, donación de sangre, donar sangre.jpg Entre los nuevos requisitos se elimina el ayuno a la hora de donar sangre. Foto: Yemel Fil

Requisitos actualizados para donar en 2026

Para quienes deseen acercarse a los centros de hemoterapia, los requisitos generales vigentes son:

Edad: tener entre 18 y 65 años (algunos centros permiten a partir de 17 con autorización).

Peso: pesar más de 50 kg .

Documentación: es obligatorio presentar un documento de identidad con foto (DNI, pasaporte o licencia de conducir).

Estado de salud: sentirse bien de salud, sin presentar síntomas de malestar general, fiebre o tos al momento de la entrevista médica.

Tatuajes y piercings: se debe mantener el período de espera de entre 6 a 12 meses desde la realización del último procedimiento, dependiendo de la normativa local ajustada.

Vida sexual: se han ajustado los tiempos de espera a 6 meses para personas con nuevas o múltiples parejas sexuales.

Enfermedades crónicas: no pueden donar personas con patologías crónicas no tratadas, como diabetes insulinodependiente o afecciones cardíacas y pulmonares graves.

La situación en Mendoza: un modelo de referencia

La provincia de Mendoza se posiciona favorablemente ante este cambio normativo nacional. De acuerdo con datos proporcionados por Pedro Ruiz, del Centro Hemoterapia Regional, en la actualidad la provincia cuenta con un 65% de donantes voluntarios, una cifra que supera la media histórica del país y facilita la transición al nuevo sistema.

"Un dato que no es menor es que cuando teníamos 15% de donantes voluntarios (en el 2016) registrábamos una sangre reactiva de alrededor del 12%, es decir, cada 100 bolsas, 12 las teníamos que tirar porque cuando la estudiábamos tenia enfermedades como Chagas, Hepatitis o VIH, actualmente, con el 65% de donantes voluntarios, Mendoza cuenta con un 2% de reactividad, lo que muestra la importancia del donante voluntario", refirió el profesional.

hemoterapia, donación de sangre, donar sangre.jpg Pedro Ruiz, del Centro de Hemoterapia Regional. Foto: Yemel Fil

Según datos locales, Mendoza recibe aproximadamente 16.600 unidades de sangre al año. Estas donaciones permiten procesar más de 22.000 hemocomponentes que son transfundidos anualmente, evidenciando la importancia vital de mantener la regularidad en la donación para el sostenimiento del sistema sanitario regional.