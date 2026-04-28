Argentina identifica seis casos de Gerbich negativo, uno de los grupos de sangre más raros del mundo

Argentina acaba de dar un salto cualitativo en medicina transfusional al identificar oficialmente los primeros seis casos de Gerbich negativo, un fenotipo extremadamente inusual. Este tipo de sangre requiere tecnología molecular que pocos centros mundiales poseen. El hallazgo fue validado por expertos de Japón, marcando un hito para la ciencia y la seguridad sanitaria nacional.

El descubrimiento no es sólo una curiosidad estadística; representa un cambio de paradigma en la salud de precisión. Encontrar a estas personas — de las cuales hay tres embarazadas— permite que el sistema sanitario local pueda garantizarles una supervivencia real ante cirugías o partos, situaciones donde una transfusión de sangre "común" podría resultar fatal debido a la incompatibilidad de antígenos.

"Vergüenza": el duro mensaje de Esteban Bullrich contra la plataforma que no le permite retirar su dinero por padecer ELA

La detección de este tipo de sangre se dio en 6 casos, de los cuales 3 es en pacientes embarazadas, lo cual significa un punto crítico en la investigación. Cuando una madre es Gerbich negativo y su bebé no, el sistema inmunológico materno puede identificar los glóbulos rojos del feto como agentes extraños y atacarlos. Esto produce la Enfermedad Hemolítica del recién nacido, una condición que genera anemias severas y daños neurológicos si no se trata a tiempo.

Gracias a este hallazgo, los especialistas ahora pueden aplicar protocolos de salud específicos para proteger el embarazo. La ciencia argentina logró que niños con alto riesgo de contraer la Enfermedad Hemolítica en recién nacidos, vengan al mundo sin riesgos. Lo que demustra que la identificación temprana de una sangre rara es, literalmente, la diferencia entre la vida y la muerte en el ámbito de la obstetricia de alta complejidad.

muestras de sangre Este tipo de sangre requiere tecnología molecular que pocos centros mundiales poseen

Soberanía científica: detectar esta sangre sin depender del exterior

Más allá de los casos puntuales, el Hospital Posadas anunció que ya está trabajando en el desarrollo de reactivos y tecnología molecular propia. Hasta ahora, para confirmar si un paciente tenía esta sangre tan especial, era necesario enviar muestras o consultar estándares internacionales en Japón. El objetivo actual es lograr la autonomía total en los diagnósticos para acelerar los tiempos de respuesta.

Contar con un registro nacional de donantes con fenotipos raros fortalece la salud pública y evita que, ante una emergencia, se deba importar unidades de sangre de otros continentes. Argentina se consolida así como un referente regional en inmunohematología, demostrando que, a pesar de las dificultades, el talento médico local sigue rompiendo barreras para cuidar a cada ciudadano, sin importar lo única que sea su genética.