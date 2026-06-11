11 de junio de 2026
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Copa Mundial de Fútbol de 2026

Arranca el Mundial 2026: México y Sudáfrica abren una Copa del Mundo inédita

Las selecciones de México y Sudáfrica protagonizarán este jueves el partido inaugural del exigente Mundial 2026. Mirá los detalles del duelo.

El Estadio Azteca volverá a ser escenario de una jornada histórica con el inicio del Mundial 2026.

El Estadio Azteca volverá a ser escenario de una jornada histórica con el inicio del Mundial 2026.

Por Sitio Andino Deportes

La espera llegó a su fin y el Mundial 2026 finalmente pondrá primera este jueves con el partido inaugural entre México y Sudáfrica. El encuentro abrirá oficialmente la Copa del Mundo que organizan de manera conjunta Estados Unidos, Canadá y México, en una edición que promete romper récords y marcar un antes y un después en la historia del torneo.

La cita será en el mítico Estadio Azteca, uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol mundial y que volverá a ocupar el centro de la escena en una jornada cargada de expectativa.

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A qué hora juega México vs Sudáfrica por el Mundial 2026

México y Sudáfrica se enfrentarán este jueves desde las 16.00 de Argentina por la primera fecha del Grupo A del Mundial 2026. El encuentro contará con el arbitraje del brasileño Wilton Pereira Sampaio, mientras que en el VAR estará el colombiano Nicolás Gallo.

Los hinchas podrán seguir el debut mundialista a través de Telefe, Paramount+, Disney+ Premium y DSports.

Datos del partido

  • Partido: México vs Sudáfrica
  • Hora: 16.00 (Argentina)
  • Estadio: Ciudad de México (Estadio Azteca)
  • TV: Telefe, Paramount+, Disney+ Premium y DSports
  • Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Brasil)
  • VAR: Nicolás Gallo (Colombia)

Un partido con recuerdo mundialista

El encuentro tendrá un condimento especial porque repetirá el partido inaugural que abrió el Mundial de Sudáfrica 2010.

Aquella tarde quedó grabada en la memoria de los fanáticos por el espectacular gol de Siphiwe Tshabalala, que puso en ventaja a los africanos y derivó en una celebración que recorrió el planeta.

México logró reaccionar y alcanzó la igualdad gracias a Rafael Márquez, sellando un empate que quedó en la historia de las Copas del Mundo.

México quiere romper una larga maldición

El seleccionado mexicano llega con la presión de jugar como local y con la necesidad de mejorar sus últimas actuaciones mundialistas.

Durante décadas, el Tri convivió con la denominada "maldición del cuarto partido", debido a sus reiteradas eliminaciones en octavos de final.

México quedó afuera en esa instancia en los Mundiales de 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 y 2018, mientras que en Qatar 2022 tampoco logró realizar una campaña destacada.

Sus mejores participaciones se dieron justamente actuando como anfitrión, cuando alcanzó los cuartos de final en 1970 y 1986.

El otro partido del Grupo A

Más tarde, desde las 23.00 de Argentina, Corea del Sur y República Checa completarán la primera jornada del Grupo A. Los asiáticos llegan con una importante experiencia mundialista y buscarán repetir actuaciones destacadas como la histórica semifinal alcanzada en Corea-Japón 2002.

Por su parte, República Checa volverá a disputar una Copa del Mundo después de dos décadas, ya que su última participación había sido en Alemania 2006.

Con el Azteca preparado para una fiesta única, una ceremonia inaugural histórica y millones de fanáticos pendientes alrededor del planeta, el Mundial 2026 comenzará oficialmente este jueves y la pelota volverá a ser la gran protagonista del deporte mundial.

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