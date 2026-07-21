21 de julio de 2026
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Lionel Messi

Lionel Messi llegó a Rosario para pasar unos días con su familia

Lionel Messi volvió al país este martes para descansar en Rosario, tras lograr el subcampeonato del Mundo.

Lionel Messi ya llegó a Rosario para pasar unos días con su familia.

Lionel Messi ya llegó a Rosario para pasar unos días con su familia.

Por Sitio Andino Deportes

Lionel Messi llegó a Rosario este martes para pasar unos días de descanso antes de regresar a Estados Unidos para reincorporarse a los entrenamientos del Inter Miami. El santafecino fue uno de los jugadores que no volvió junto al resto del plantel, que fue recibido por una multitud el lunes en Ezeiza.

El capitán de la Selección argentina subcampeona del mundo, arribó a la ciudad rosarina, al igual que su esposa Antonela Roccuzzo y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, a alrededor de las 6.20, y de ahí se trasladó a una vivienda de la familia, informó Noticias Argentinas.

La Selección fue recibida por una multitud

La Selección Argentina regresó al país tras haber sido subcampeona del Mundial 2026 y aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza alrededor de las 18.20. El plantel dirigido por Lionel Scaloni volvió en un vuelo de Aerolíneas Argentinas y fue recibido por un nutrido grupo de hinchas que se acercó a las inmediaciones, aunque sin un operativo de festejos masivos.

Minutos antes de las 19, los subcampeones del Mundo descendieron del avión, con Scaloni, Nicolás Otamendi (subcapitán) y Claudio "Chiqui" Tapia encabezando la delegación.

La banda de los Granaderos recibió con el tema "Muchachos" al seleccionado y una alfombra roja. Luego, partieron hacia el predio de AFA en Ezeiza, donde los esperaba la mayor cantidad de hinchas albicelestes.

Entre los integrantes de la delegación que volvieron al país se encontraron Emiliano "Dibu" Martínez, Juan Musso, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Marcos Senesi, Valentín Barco, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso, Thiago Almada, Cristian Medina, Nicolás González y José Manuel "Flaco" López.

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