18 de julio de 2026
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Lionel Messi

El mensaje de Lionel Messi antes de la final del Mundial 2026 que ilusiona a los argentinos

Lionel Messi anticipó la final del Mundial 2026, elogió a Lamine Yamal y dejó claro el objetivo de la Selección argentina.

El mensaje de Lionel Messi antes de la final del Mundial 2026 que ilusiona a los argentinos.

El mensaje de Lionel Messi antes de la final del Mundial 2026 que ilusiona a los argentinos.

Por Sitio Andino Deportes

Lionel Messi aseguró que la Selección argentina dará "el máximo" para intentar conseguir el bicampeonato del Mundial 2026. El capitán albiceleste destacó el compromiso del plantel y dejó en claro que el objetivo es volver a levantar la Copa del Mundo.

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Messi destacó el espíritu competitivo de la Selección argentina

Durante la conferencia, Messi respondió una pregunta de Novak Djokovic y explicó que el plantel argentino mantiene un fuerte espíritu competitivo porque a todos les "gusta ganar". Sin embargo, recordó que el fútbol es un deporte colectivo y que no siempre se consigue la victoria.

El capitán también habló sobre cómo conviven con la presión en los partidos importantes. Señaló que todos los jugadores crecieron jugando en clubes de barrio y que aprendieron a vivir los grandes desafíos con naturalidad, entendiendo además que "se pierde más de lo que se gana".

El elogio de Messi a Lamine Yamal antes de la final

En la previa del duelo entre Argentina y España, Lionel Messi dedicó elogios al joven Lamine Yamal, a quien definió como un "grandísimo jugador". Además, reconoció que sigue de cerca su carrera por su presente en el Barcelona y afirmó que ya es uno de los mejores futbolistas del mundo.

No obstante, el capitán argentino dejó en claro cuál será el objetivo de la Albiceleste en la final del Mundial 2026. Con una sonrisa, afirmó que intentarán dar el máximo para impedir que el delantero español consiga un logro histórico en esta oportunidad.

La foto con Yamal que volvió a hacerse viral

Messi también recordó la imagen tomada hace casi dos décadas en la que aparece bañando a un Lamine Yamal bebé durante una producción solidaria. El futbolista aseguró que esa fotografía "es una locura" al pensar que ambos estarán frente a frente en la final del Mundial 2026, que se disputará este domingo en el estadio MetLife de Nueva Jersey.

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