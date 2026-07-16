16 de julio de 2026
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Sitio Andino
Copa Mundial de Fútbol de 2026

Mundial 2026: el divertido momento de Chiqui Tapia con Messi y el gesto del "secanuca" que se hizo viral

Claudio Tapia, presidente de la AFA, protagonizó un divertido momento junto a Lionel Messi tras la clasificación a la final del Mundial 2026. Mirá lo sucedido.

El presidente de la AFA bromeó con Lionel Messi tras la clasificación a la final del Mundial 2026 y revivió el famoso gesto del secanuca, que volvió a hacerse viral entre los hinchas.

El presidente de la AFA bromeó con Lionel Messi tras la clasificación a la final del Mundial 2026 y revivió el famoso gesto del "secanuca", que volvió a hacerse viral entre los hinchas.

Por Sitio Andino Deportes

La Selección argentina no solo dejó imágenes de emoción tras vencer 2-1 a Inglaterra y clasificarse a la final del Mundial 2026, sino también un momento de distensión. Mientras Lionel Messi brindaba una entrevista en Atlanta, Claudio "Chiqui" Tapia apareció junto a Luciano Nakis, lanzó una broma sobre el famoso "secanuca" y provocó la sonrisa del capitán.

Al advertir la situación, el presidente de la AFA no dudó en sumarse a la broma y lanzó: "Mirá, Leo, me está secando la nuca". El capitán respondió con una sonrisa y continuó la entrevista, mientras el video comenzaba a multiplicarse rápidamente en las redes sociales.

Mundial 2026: el origen del meme del "secanuca"

El gesto remite a una escena captada durante un partido anterior de la Selección argentina, cuando las cámaras mostraron a Luciano Nakis secándole la nuca a Tapia en pleno encuentro. La imagen recorrió las redes y dio origen a cientos de memes entre los hinchas.

Lejos de molestarse por la repercusión, el titular de la AFA explicó tiempo después que atravesaba un cuadro de fiebre y un fuerte malestar por las altas temperaturas, motivo por el cual necesitó asistencia durante el partido.

La explicación de Tapia y un nuevo guiño en las redes

Tras la viralización de aquellas imágenes, Tapia aclaró el motivo del episodio y destacó el acompañamiento de sus colaboradores. "Estuve con mucha fiebre y malestar debido a las altas temperaturas. No me podía ni mover y no me quería perder el partido. Por eso, Luciano Nakis estuvo ahí para acompañarme. Esto también es la Selección. Hay equipo dentro y fuera de la cancha", explicó el presidente de la AFA.

Después de la clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026, el dirigente volvió a tomarse la situación con humor y publicó en su cuenta de Instagram una frase que rápidamente generó repercusión entre los hinchas: "El que promete, cumple".

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