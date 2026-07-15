Daniel Oldrá, tras la victoria de Argentina sobre Inglaterra: "Es un equipo con mística"

La clasificación de la Selección Argentina a una nueva final de la Copa del Mundo desató la euforia de los hinchas y renovó la ilusión de conquistar el bicampeonato frente a España . Desde Mendoza , además de los festejos en las calles, comenzaron a multiplicarse las repercusiones de referentes del fútbol, entre ellos Daniel "El Gato" Oldrá , histórico ídolo y exentrenador de Godoy Cruz Antonio Tomba .

En diálogo con Sitio Andino , Daniel Oldrá no ocultó su emoción tras el triunfo de Argentina y también reflexionó sobre el nivel futbolístico del seleccionado: " Estoy contentísimo, y más por la forma en que se dio. Y más jugando al fútbol, porque siempre ponderamos el fútbol europeo y le ganamos con nuestra mística, con nuestra esencia ".

Aunque evitó asegurar que la Albiceleste logrará el bicampeonato , para el exentrenador del Tomba quedó demostrado el nivel del equipo: " Nos morimos por el fútbol europeo y hoy le ganamos jugando ".

Es un equipo que sabe lo que quiere, con un entrenador muy inteligente, que tiene mucha simpleza. Es un equipo que sabe lo que quiere, con un entrenador muy inteligente, que tiene mucha simpleza.

Al analizar el pase a la final, Oldrá remarcó que el equipo refleja una identidad clara gracias al trabajo de Lionel Scaloni: "Esas simplezas dejan que los futbolistas sean su propia esencia, sin mucho palabrerío, basado en la táctica o la estrategia".

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El rendimiento de cada jugador también fue determinante. Para el Gato, ese presente es el resultado de un proceso de varios años: "Es un gran mérito de los dirigentes haber mantenido un cuerpo técnico y también la posibilidad de que hayan quedado futbolistas que eran jóvenes en el torneo anterior, junto con la experiencia de los más grandes. Hoy tiene un gran grupo".

España, el rival a vencer: la predicción del Gato Oldrá para la final del Mundial 2026

Con la final programada para este domingo, Oldrá dio su veredicto sobre cómo podría darse el partido en Nueva York: " Es difícil, porque son finales y son partidos. Pero, viendo cómo está hoy la Selección Argentina, la van a tener que matar para ganarle".

Hoy tiene un gran grupo. Hoy tiene un gran grupo.

" Me parece que hoy los otros equipos ven a la Argentina de otra manera. Incluso hoy mismo pasó que Inglaterra le tuvo mucho miedo", agregó el referente del Tomba.

España llega a la final con una victoria monumental por 2 a 0 ante Francia. Foto: FIFA

El rendimiento de la Albiceleste también lo sorprendió por la manera en que revirtió los resultados frente a Cabo Verde y Egipto. En ese sentido, anticipó que la definición será "un partido de final, y las finales son diferentes".

Además, destacó la importancia de Lionel Messi y lo que significaría un nuevo título mundial: "Dios quiera que culminen bien y que Messi pueda combinar esto con dos títulos mundiales seguidos. Después de todo lo que le pasó y todo lo que dijeron de él, sería algo maravilloso".

Viendo cómo está hoy la Selección Argentina, la van a tener que matar para ganarle. Viendo cómo está hoy la Selección Argentina, la van a tener que matar para ganarle.

Tema aparte: Enzo Pérez y un regreso futbolístico importante para Mendoza

Más allá de la victoria de Argentina, Oldrá también se refirió al regreso de Enzo Pérez, el experimentado futbolista mendocino que decidió volver a Deportivo Maipú, el club donde dio sus primeros pasos: "Para el fútbol mendocino es algo hermoso, porque está cumpliendo el sueño que siempre tuvo y también le cumplió el sueño a la gente de Maipú, de darle la posibilidad de tener a un jugador tan importante del fútbol argentino y también mundial, porque ha tenido una trayectoria enorme".

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"Es maravilloso que pueda volver y darle esa posibilidad a los hinchas de Maipú. Eso lo hace algo maravilloso para toda la gente de Maipú", concluyó el Gato Oldrá.