Lionel Scaloni calentó la previa: "Llegaron los dos equipos que merecen jugar la final"

El DT habló a dos días de la final ante España.

En la previa de la gran final del Mundial 2026, que se disputará el próximo domingo en Nueva Jersey a las 16 (hora argentina), el entrenador de la Selección de fútbol de Argentina, Lionel Scaloni , brindó una conferencia de prensa luego de participar del Fanatics Fest de Nueva York junto al capitán Lionel Messi , y el arquero Emiliano "Dibu" Martínez .

El DT transmitió confianza en el equipo, destacó la importancia del partido y puso el foco en la necesidad de alcanzar la mejor versión para quedarse con el título.

“ Nos preparamos como en todos los partidos, con muchas ganas de que nos vaya bien . Necesitamos obtener nuestra mejor versión para intentar ganar”, aseguró el santafecino.

Emiliano 'Dibu' Martínez, Lionel Scaloni y Leo Messi ingresaron al Fanatics Fest de Nueva York, Estados Unidos, con la canción Matador de Los Fabulosos Cadillacs. https://t.co/UgSv4IWAKt pic.twitter.com/Qf4DgfGh2Z

El DT remarcó que el equipo llega en buenas condiciones, aunque con aspectos por ajustar. “ Creo que estamos bien, más allá de cosas que podemos mejorar como siempre . Somos un equipo conocido por los rivales y por eso tiene doble mérito llegar hasta donde llegamos”, analizó.

En cuanto al estado físico del plantel, llevó tranquilidad. “En principio están todos los jugadores bien”, dijo, aunque reconoció que algunos futbolistas no están al 100% y serán evaluados antes de definir la formación.

Scaloni también dejó una crítica a la organización por los tiempos de trabajo: se quejó de que el entrenamiento debió acortarse por la conferencia de prensa y la presencia en el Fanatic Fest, lo que impidió probar variantes con normalidad.

#SelecciónMayor Lionel Scaloni: "Agradecimiento eterno de parte del cuerpo técnico a estos jugadores. No es fácil competir durante tantos años a este nivel, es algo maravilloso. Ojalá que ganemos, pero el camino ha sido increíble y un ejemplo para todos". pic.twitter.com/tYq1ZrfLNP — Selección Argentina (@Argentina) July 18, 2026

El análisis de Scaloni sobre España y una final “merecida”

Sobre el rival, el entrenador argentino destacó similitudes en la idea de juego. “Somos dos selecciones que basamos todo en la pelota. Los patrones de juego pasan por el balón, con algunos matices, pero pensamos parecido”, explicó.

Además, consideró que ambos equipos justificaron su lugar en la definición: “Creo que han llegado los dos equipos que merecen jugar la final”.

También elogió a una de las figuras españolas, Lamine Yamal, al que definió como “un patrimonio del fútbol” y un jugador “difícil de marcar”.

Lionel Scaloni protagonizará su segunda final del mundo como seleccionador argentino.

Messi, la historia y una nueva final

Uno de los momentos más destacados fue cuando se refirió a Lionel Messi. “Haber podido llegar a una final en el momento que está, con 39 años, es increíble. Tenemos que valorar lo que hace y la leyenda que es”, afirmó.

Scaloni extendió el reconocimiento a todo el grupo: “Este equipo nos ha llevado a años maravillosos”, subrayó.

El entrenador también hizo hincapié en el vínculo con los hinchas. “Es imposible que ver todo lo que le pasa a nuestra gente no nos toque el corazón. Jugamos por ellos”, expresó.

En esa línea, destacó el impacto social del equipo: “Hemos recuperado algo muy valioso, que es que la gente se abrace sin importar el club”.

“La Selección Argentina juega por su gente”



Lionel Scaloni destacó que la Scaloneta “recuperó que la gente se pare frente a la TV y se dé un abrazo un hincha de River con uno de Boca”. pic.twitter.com/tyLWCc5JB2 — Corta (@somoscorta) July 18, 2026

Además, defendió la expresión emocional dentro del deporte: “Está bueno mostrar las emociones, nos hace más humanos”, afirmó.

¿Otro partido que trasciende lo futbolístico?

De cara al domingo, Scaloni insistió en mantener el enfoque. “Por más que sea una final, es un partido de fútbol”, señaló, aunque dejó en claro la magnitud del desafío.

Argentina buscará un nuevo título en un escenario de máxima exigencia, con un equipo consolidado y un rival de peso. En palabras del propio entrenador, todo dependerá de lograr esa versión ideal que los llevó hasta la definición.