17 de julio de 2026
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Lionel Scaloni

Lionel Scaloni calentó la previa: "Llegaron los dos equipos que merecen jugar la final"

El DT de la Selección destacó el presente del equipo, elogió a Messi y habló del rival. También dejó una queja por la organización.

El DT habló a dos días de la final ante España.

El DT habló a dos días de la final ante España.

Foto: Prensa Selección Argentina

El DT transmitió confianza en el equipo, destacó la importancia del partido y puso el foco en la necesidad de alcanzar la mejor versión para quedarse con el título.

Nos preparamos como en todos los partidos, con muchas ganas de que nos vaya bien. Necesitamos obtener nuestra mejor versión para intentar ganar”, aseguró el santafecino.

Lionel Scaloni en la previa de la final: cómo llega el equipo y la preparación

El DT remarcó que el equipo llega en buenas condiciones, aunque con aspectos por ajustar. “Creo que estamos bien, más allá de cosas que podemos mejorar como siempre. Somos un equipo conocido por los rivales y por eso tiene doble mérito llegar hasta donde llegamos”, analizó.

En cuanto al estado físico del plantel, llevó tranquilidad. “En principio están todos los jugadores bien”, dijo, aunque reconoció que algunos futbolistas no están al 100% y serán evaluados antes de definir la formación.

Scaloni también dejó una crítica a la organización por los tiempos de trabajo: se quejó de que el entrenamiento debió acortarse por la conferencia de prensa y la presencia en el Fanatic Fest, lo que impidió probar variantes con normalidad.

El análisis de Scaloni sobre España y una final “merecida”

Sobre el rival, el entrenador argentino destacó similitudes en la idea de juego. “Somos dos selecciones que basamos todo en la pelota. Los patrones de juego pasan por el balón, con algunos matices, pero pensamos parecido”, explicó.

Además, consideró que ambos equipos justificaron su lugar en la definición: “Creo que han llegado los dos equipos que merecen jugar la final”.

También elogió a una de las figuras españolas, Lamine Yamal, al que definió como “un patrimonio del fútbol” y un jugador “difícil de marcar”.

Lionel Scaloni protagonizar&aacute; su segunda final del mundo como seleccionador argentino.

Lionel Scaloni protagonizará su segunda final del mundo como seleccionador argentino.

Messi, la historia y una nueva final

Uno de los momentos más destacados fue cuando se refirió a Lionel Messi. “Haber podido llegar a una final en el momento que está, con 39 años, es increíble. Tenemos que valorar lo que hace y la leyenda que es”, afirmó.

Scaloni extendió el reconocimiento a todo el grupo: “Este equipo nos ha llevado a años maravillosos”, subrayó.

El entrenador también hizo hincapié en el vínculo con los hinchas. “Es imposible que ver todo lo que le pasa a nuestra gente no nos toque el corazón. Jugamos por ellos”, expresó.

En esa línea, destacó el impacto social del equipo: “Hemos recuperado algo muy valioso, que es que la gente se abrace sin importar el club”.

Además, defendió la expresión emocional dentro del deporte: “Está bueno mostrar las emociones, nos hace más humanos”, afirmó.

¿Otro partido que trasciende lo futbolístico?

De cara al domingo, Scaloni insistió en mantener el enfoque. “Por más que sea una final, es un partido de fútbol”, señaló, aunque dejó en claro la magnitud del desafío.

Argentina buscará un nuevo título en un escenario de máxima exigencia, con un equipo consolidado y un rival de peso. En palabras del propio entrenador, todo dependerá de lograr esa versión ideal que los llevó hasta la definición.

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