Sarampión en Mendoza: quiénes deben vacunarse y dónde conseguir las dosis.

Luego de que el Ministerio de Salud de Argentina emitiera una alerta ante el riesgo de reintroducción del sarampión en el país, por el aumento de casos en Estados Unidos y el regreso de viajeros del Mundial 2026 . Autoridades de la provincia de Mendoza confirmaron a Sitio Andino que no hay casos registrados , aunque instan a vacunarse y vigilar síntomas como fiebre y manchas en la piel.

La preocupación se centra en evitar casos importados y frenar una eventual cadena de transmisión mediante la detección temprana y la vacunación .

De acuerdo con la información proporcionada por la directora de Epidemiología de la provincia, Andrea Falaschi , "en la actualidad, en Mendoza no hay casos confirmados de sarampión".

Sarampión en Argentina: autoridades nacionales emitireron un alerta por rentroducción del virus en el país tras el Mundial.

Por su parte, Iris Aguilar , titular del Departamento de Inmuizaciones de Mendoza, remarcó la importancia de aplicarse la vacuna triple viral , la cual protege en una sola aplicación contra el sarampión, la rubéola y las paperas.

"Tenemos dosis disponibles y las mismas pueden aplicarse en centros de salud y/o vacunatorios de la provincia. La aplicación es gratuita, ya que forma parte del Calendario Nacional", indicó Aguilar.

Iris Aguilar, del Departamento de Inmunizaciones, recomendó la vacunación e instó a tener en cuenta los síntomas.

¿Quiénes deben vacunarse contra el sarampión?

Lactantes y niños: Primera dosis: a los 12 meses de vida. Segunda dosis: a los 5 años de edad. De esta manera, quedan protegidos de por vida.



Los niños deben vacunarse a los 12 meses y a los 5 años.

Personas nacidas a partir de 1965: Deben acreditar al menos dos dosis de vacuna con componente contra el sarampión. En caso de dudas sobre el historial de vacunación, se debe acudir a los vacunatorios y aplicar dos dosis separadas por un intervalo de un mes entre cada una.

Embarazadas: No pueden recibir esta vacuna. No obstante, se recomienda la vacunación de todo su entorno cercano para su protección indirecta.



Alto nivel de contagio y medidas preventivas

El sarampión es altamente transmisible: una persona infectada puede contagiar a entre 14 y 15 personas. Asimismo, el virus permanece suspendido en el aire y activo durante dos horas.

Por esta razón, las autoridades mendocinas enfatizan la importancia de ventilar adecuadamente los ambientes y lavarse las manos de forma frecuente.

Síntomas a tener en cuenta

Fiebre elevada

Manchas en la piel

Sarpullido

Ante la presencia de estos síntomas, se aconseja acudir de inmediato al centro de salud más cercano.

Ante fiebre o manchas en la piel es necesario consultar urgente con un especialista.

Complicaciones de la enfermedad

El sarampión puede derivar en cuadros graves y secuelas permanentes, tales como: